Оппозиция в парламенте представит свой план по выполнению условий ЕС для Грузии

Парламентская оппозиция в понедельник, 4 июля, представит свой план по выполнению 12 условий получения Грузией статуса страны-кандидата в ЕС, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Это станет ответом на ранее озвученный план властей, который в оппозиции назвали «фальшивкой» и попыткой ввести в заблуждение Еврокомиссию фасадными изменениями, пишет агентство «Новости-Грузия».

«В фальшивом деле никто из нас участвовать не собирается. Дождитесь нашего плана. После митинга вы услышите параллельный план, который будет нацелен на дело и реальный результат», - сказал Вашадзе. Он добавил, что готов встретиться с руководством правящей партии «Грузинская мечта» - но только если на ней будет присутствовать бывший премьер Бидзина Иванишвили, который, по заявлению оппозиции, продолжает теневое управление страной.

Лидеры стран ЕС в конце приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, но статус кандидата будет присвоен только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.

На данный момент известно, что большая часть оппозиции в парламенте Грузии поддерживает идею формирования технического правительства национального согласия, которое проведет необходимые реформы до конца года. Эта идея была озвучена организаторами гражданского движения «Домой, в Европу», которое уже дважды собрало на проспекте Руставели многотысячные митинги и выдвинуло требование отставки премьера. Очередная акция состоится сегодня, 3 июля, перед парламентом Грузии.

Участники акций не верят, что правительство собирается провести реальные реформы для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Правящая партия «Грузинская мечта» в ответ заявила, что создает рабочие группы для выполнения условий, определенных Евросоюзом. Среди них будет создана рабочая группа по работе над законом о деолигархизации, а также будет набрана мониторинговая группа по содействию деполяризации. В «Мечте» и правящей партии при этом исключают, что может идти речь о Бидзине Иванишвили как олигархе и обвиняют оппозицию в отказе выполнять условие Еврокомиссии о снижении поляризации.