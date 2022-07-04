Двенадцать задач с тремя неизвестными

«Грузинская мечта» объявила о начале парламентских консультаций по вопросу исполнения рекомендаций Брюсселя, которые он дал Грузии для того, чтобы она успела получить статус кандидата в ЕС до конца года. План действий, предложенный партией власти, не вызвал доверия у гражданского сектора и оппозиции, которые предложили альтернативный вариант.

«Мы приступаем к реализации плана», – заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, подтвердив, что сегодня в парламенте начались консультации об исполнении 12 рекомендаций ЕС. Соответствующий план действий власть опубликовала в пятницу 1 июля, еще больше укрепив гражданский сектор и оппозицию в нежелании верить «Грузинской мечте». Перед началом акции протеста 3 июля входящие в движение «Домой, в Европу» 22 профильных НПО обнародовали свои альтернативные планы по исполнению брюссельских рекомендаций, а некоторые представители парламентской оппозиции присоединились на митинге к требованиям отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия, которое и должно будет заняться исполнением поставленных Брюсселем задач до конца года. И хотя Ираклий Кобахидзе сообщил, что приглашение оппонентов к совместной работе остается в силе, но усомнился в их европейских устремлениях, назвав оппозицию радикальной, а НПО – аффилированными с ними деструктивными силами:

«То, что мы видели вчера, к сожалению, показывает, что этих людей вообще не интересует европейская перспектива. Напротив, они движутся в противоположном направлении. Им нужно, чтобы Грузия в декабре не получила статус кандидата. Но мы все сделаем наоборот в этом плане. Эта наша задача, мы исходим из государственных интересов, и будут предприняты все шаги для выполнения этих 12 пунктов».

В «Грузинской мечте» предлагают до 21 сентября создать группу для мониторинга деполяризации, которую возглавит спикер парламента Шалва Папуашвили. В группу приглашают представителей всех парламентских фракций, а также НПО и общественников. Там же предлагается раз в неделю докладывать обществу о ситуации и выдавать рекомендации политическим партиям и СМИ. По другим пунктам в правящей партии также предлагают создать рабочие группы, которые инициируют необходимые законопроекты осенью, до первого декабря.

«Все это можно сделать в течение одного месяца», – убеждена исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, один из авторов альтернативного плана по выполнению брюссельских рекомендаций:

«Во всех сферах у нас однопартийное правление. Первым шагом власть завтра же могла бы начать работу над тем, чтобы распределить полномочия с оппозицией в парламенте. Позволить оппозиционерам возглавить пять комитетов, среди которых был бы бюджетно-финансовый и комитет по правам человека. Для этого и изменения в регламенте не нужны. Но мы рекомендуем это сделать, чтобы потом власть не передумала. И для этих поправок необходимо 76 голосов».

Это был бы шаг к деполяризации, а потом и к деолигархизации, уверена Нино Долидзе. О большинстве законопроектов и изменении системы избрания генпрокурора, комплектования Совета юстиции или же выбора Народного защитника давно уже идет речь. Они были сформулированы и в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года по выводу страны из политического кризиса. Но «Грузинская мечта» отказывается следовать этому договору. Не намерены в партии власти даже обсуждать предложенные НПО вопросы.

Зачем ждать глубокой осени, когда уже в этом месяце можно утвердить конституционные поправки по снижению избирательного барьера? – недоумевает депутат «Лело» Саломе Самадашвили. Поправки уже приняты в первом чтении, еще прошлым летом, когда «Грузинская мечта» еще не отказалась от соглашения Мишеля. Потому часть парламентской оппозиции намерена в ближайшие дни представить свою повестку дня и настоять на созыве внеочередной парламентской сессии, говорит оппозиционер Самадашвили:

«С нашей стороны мы будем требовать конкретные шаги, которые мы согласовывали в договоре Мишеля. Мы также скажем о тех шагах, которые власти должны предпринять безотлагательно. Но здесь же отмечу, мы не верим, что «Грузинская мечта» пойдет на те действия, которые нужны нашей стране для обеспечения европейского будущего».

Оппоненты власти уверены, что этим планом «Грузинская мечта» лишь создает видимость и тянет время, чтобы не следовать рекомендациям. Тем более что партия власти настаивает на беспрекословном следовании предложенному ей плану. Потому в «Нацдвижении», «Лело», «Стратегии Агмашенебели» настаивают на необходимости так называемого технического правительства.

Однако из-за этой позиции они подверглись критике со стороны другой части парламентской оппозиции.

«Игра в техническое правительство проиграна», – написал на своей странице в Facebook лидер партии «Граждане», депутат Алеко Элисашвили. Он считает, что такой позицией оппоненты лишь усилили позиции «Грузинской мечты», и предлагает коллегам в парламенте настаивать на исполнении поставленных Брюсселем задач.

В грузинских соцсетях и СМИ сегодня многие возмущались тем, что каждая сторона ратует за необходимость единства, но не делает встречных шагов, и все стали походить на персонажей басни Крылова «Лебедь, рак и щука».