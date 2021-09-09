«Грузинская мечта» выставила барьер своим обещаниям

«Грузинская мечта» продолжает отказываться от взятых на себя обязательств и обещаний. Теперь пришла очередь избирательного проходного барьера, который, по соглашению Мишеля, должен был снизиться с пяти до двух процентов, и это был последний пункт соглашения, который еще сохранял силу даже после выхода из него «Мечты». Однако сегодня в партии власти заявили, что во втором чтении, возможно, вновь повысят избирательный барьер.

Вопрос снижения избирательного барьера с пяти до двух процентов на будущих парламентских выборах 2024 и 2028 годов при полностью пропорциональной системе оставался последним бастионом, на который не посягала власть, отказавшаяся от всех остальных принципов соглашения Мишеля. Этот пункт «Грузинская мечта» обязалась довести до стадии конституционных поправок – в доказательство своей приверженности к реформам.

Оппозиции же этот принцип давал надежду на то, что в силе останется и другое обещание «Мечты» – об объявлении досрочных парламентских выборов, хоть власть выходом из соглашения Мишеля аннулировала и договоренность о 43 процентах, не получая которые власть обязывалась объявить досрочные выборы. Потому 7 сентября оппозиция, изменив традиции, обеспечила необходимые для конституционных поправок голоса, и изменения были приняты в первом чтении.

Но сегодня выяснилось, что второго чтения может и не быть. В партии власти рассматривают вариант повышения до трех процентов, но не до пяти, пообещал один из лидеров «Грузинской мечты», глава парламентской группы по реформе избирательной системы Шалва Папуашвили:

«Мы принципиально согласны по вопросу снижения барьера. В случае пятипроцентного барьера, в 2024-м, возможно, маленькие партии не будут достаточно сильны для его преодоления. Но мы предполагаем поднять процент с двух до трех. К примеру, если в 2020-м выборы прошли бы с трехпроцентным барьером, в парламент вошли бы шесть партий, а в случае двухпроцентного барьера – семь. Так что этот один процент не делает большой разницы для плюрализма».

Тем не менее повышение на один процент избирательного барьера в партии власти объясняют желанием оградить парламент от множества неквалифицированных политических субъектов. Ссылаются там и на европейский стандарт трехпроцентного проходного барьера.

В оппозиции заявили, что за такие поправки они голосовать не будут. И расценили это предложение «Грузинской мечты» как очередное нарушение взятых на себя обязательств. Депутат «Лело» Анна Нацвлишвили, напомнив о недавнем отказе власти от соглашения Мишеля, затем от реформы судебной системы и опережающем решение ЕС отказе от привязанной к этой реформе макрофинансовой помощи, заявила, что и этот шаг дискредитирует власть в глазах международных партнеров:

«Постоянные изменения в инициированных ими же законопроектах, частая смена позиции, вот эти их ужасные колебания, спекуляции и торговля на разных темах на данный момент считаю очень важным посланием и к избирателям».

И в других оппозиционных партиях позицию партии власти рассматривают в контексте предстоящих 2 октября муниципальных выборов, предсказав неминуемый крах «Грузинской мечты» на них.

В ответ в партии власти оппозицию в очередной раз обвинили в радикализме и в попытке устроить в стране дестабилизацию на следующий день после выборов.

Сосредоточиться на волнующих граждан проблемах и не подрывать таким политическим соперничеством накопленные за 30 лет независимости демократические ценности призвали сегодня грузинских политиков эксперты Национального демократического института NDI. В обнародованном сегодня заявлении говорится как о последних действиях властей, так и о погромах, устроенных ультраправыми 5 июля.

«По мере приближения к муниципальным выборам 2 октября затяжной политический кризис и недавние нападения на гражданское общество и СМИ вызвали обеспокоенность грузинской общественности и международного сообщества по поводу приверженности грузинского правительства демократическому евроатлантическому пути. Согласно опросу, проведенному NDI в июле 2021 года, большинство грузин не верят, что в настоящее время они живут в условиях демократии. Нарушение соглашения от 19 апреля, устанавливающего дорожную карту для продвижения давно необходимых реформ, еще больше подорвало доверие. Эти выборы предоставляют политическим лидерам Грузии возможность продемонстрировать свою приверженность демократическому пути, – придерживаясь демократических принципов и уделяя особое внимание политическим и экономическим приоритетам своих граждан», – говорится в заявлении NDI вместе с другими рекомендациями.