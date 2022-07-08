Абхазская неделя: немецкие «инвестиции», «продать, отдать, распилить»

Неделя началась с визита отголодавшего на сухумской площади 17 дней Джансуха Адлейба к президенту Аслану Бжания. Напомню, Адлейба протестовал против повышения цен на топливо и обвинял руководство страны в лоббировании интересов бизнеса. Голодовка завершилась обещаниями президента отрегулировать ценовую политику на топливном рынке, премьер-министра и министра экономики – предоставить общественности документацию, свидетельствующую о непричастности правительства к поднятию цен.

Пресс-служба президента скудно отписалась о встрече. Самая оригинальная фраза в информационном сообщении выглядела так: «Глава государства принял Джансуха Адлейба для разъяснения ситуации с ростом цен и ознакомления с мерами, которые предпринимаются в целях регулирования ценовой политики на топливные продукты». Понятно, что встреча проходила в режиме тет-а-тет, без участия журналистов и представителей общественности. Никаких документов никто не представлял, и не только пресс-служба, но и сам Джансух Адлейба не смог сказать о встрече с президентом ничего содержательного.

А через день все точки в топливной истории расставило Министерство экономики, сообщившее о том, что частные компании понизили цены на бензин и несут убытки, а цена на дизельное топливо понижаться не будет. И это конец топливной истории, несмотря на то, что Джансух Адлейба призвал народ на свободный крестьянский сход в следующую пятницу 15 июля на площади Свободы в Сухуме, потому как два скандала недели полностью затмили топливный кризис.

В понедельник Telegram-канал Respublica опубликовал два документа. В первом, датированном мартом 2022 года и адресованном премьер-министру Анкваб, иностранная компания просила выделить 500 гектаров прибрежной земли для строительства автономного мини-городка с жилыми домами на 12 тысяч человек, с курортным комплексом, включающим в себя гостиницы, рестораны, яхтенную марину и так далее. На все это инициаторы проекта выражали готовность потратить огромную по меркам Абхазии сумму размером шесть миллиардов евро. Второе письмо было от президента, который поспешил заверить авторов письма в готовности предоставить им все условия для реализации проекта. Не говоря о самой неадекватности европроекта, возникшего на фоне расширяющихся санкций, рисках, связанных с гарантиями, подозрений в афере и отмывании денег, вызывает вопросы и непоследовательность действий власти. На обращение к премьер-министру отвечает президент, и это как минимум странно, тем более что в стране есть государственное инвестиционное агентство, которое обязано заниматься подобными вопросами. На возмущение общественности власть не ответила по существу, но сообщила, что инициаторы проекта больше не обращались к руководству и вопрос о тайной сделке, которая ими планировалась, снят с повестки общественности.

Но свято место пусто не бывает: общественность узнала о соглашении, которое от имени правительства Абхазии подписал 19 января 2022 года в Москве глава ГК по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава. По этому, еще не ратифицированному парламентом соглашению, планируется отчуждение в пользу России более 180 гектаров земли и акватории моря в поселке Пицунда. Первыми забили тревогу депутаты районного Собрания Пицунды и жители, проживающие на территории, под отчуждением которой подписался приватизатор Кубрава.

Обсуждения в Общественной палате и парламенте 7 июля, так же как и подписание соглашения, были проведены втайне от общественности, в отсутствии журналистов. Это показывает, что руководство страны хорошо подготовилось к продвижению вопроса. Члены Общественной палаты рекомендовали председателю парламентского комитета получить заключение экспертов и учесть при отчуждении вопросы, связанные с экологией и правами людей, проживающих на этой территории. О том, насколько важна для руководства страны ратификация данного соглашения, свидетельствует и то, что в парламент на заседание парламентского комитета впервые за два года своего премьерства по доброй воле, без всякого вызова явился премьер-министр Анкваб. Он пришел, чтобы заверить депутатов, что отчуждение части территории страны входит в сферу интересов Абхазии. Так члены парламентского комитета единогласно проголосовали за вынесение вопроса о ратификации Соглашения о передаче в собственность России госдачи Пицунда и прилегающих к ней территорий, заповедной Пицундско-Мюссерской зоны и морской акватории на ближайшее заседание сессии парламента. Членов комитета ничуть не смутили правовые аспекты и противоречия с законодательством Абхазии, хотя бы с законом о природоохраняемых объектах, который гласит, что заповедные зоны в Абхазии не подлежат отчуждению и являются исключительной собственностью государства.

«У сегодняшней власти словарный запас ограничивается лишь словами: продать, отдать, распилить. Они смотрят на нашу страну как на источник личного обогащения, инструмент для реализации своих собственных амбиций. Вряд ли кто-то из тех, кто руководствуется такими категориями, связывает свое будущее с нашей Родиной», – цитируют лидера АНД Адгура Ардзинба негосударственные СМИ.

Герой Абхазии Аслан Кобахия написал на своей странице в ФБ, что своими действиями абхазские власти выставляют абхазов неблагодарным народом, «который пожалел каких-то 150 га на берегу моря» для стратегического партнера. Он советует руководству страны не создавать тупиковую ситуацию, которую народу придется героически преодолевать.

Действия руководства страны по отчуждению территории Пицунды, судя по реакции пользователей социальных сетей, обрушили рейтинг действующей власти ниже минимального уровня – от обвинений в продажности (которые звучат чаще всего) до предложений сдать в аренду иностранному государству абхазское правительство, содержание которого обходится народу очень дорого.

По всей вероятности, история с соглашением, которое продавливает руководство страны, будет иметь свое продолжение на следующей неделе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия