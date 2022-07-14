Суд вынес приговор задержанным по делу об убийстве россиянки в Тбилиси

Тбилисский городской суд признал виновными трех задержанных по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Шаталова была застрелена 18 октября 2021 года в столичном районе Сабуртало, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от нескольких огнестрельных ранений. Задержаны три человека - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев.

Латария и Хасия суд приговорил к 17 годам тюрьмы – это максимальное наказание за убийство, совершенное группой лиц. При этом к сроку Латария добавились еще 3 года условных, которые он отбывал в момент совершения преступления. Раджаев признан виновным в оказании сопротивления полиции с применением насилия и незаконном приобретении-хранении наркотиков. Его приговорили к 4 годам тюрьмы. Никто из задержанных не признают свою вину. После оглашения приговора Латария оскорбил судью, в зале поднялся шум.

Шаталова стала известна общественности в Грузии более года назад, когда дала интервью нескольким СМИ и рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым долгое время сожительствовала и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер. После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что стало неприемлемым для семьи Шаталовой.

СМИ высказывали предположение, что Беридзе нанял киллеров, чтобы ликвидировать Шаталову. На сегодняшнем процессе обвинения в адрес бывшего чиновника прозвучали и со стороны подсудимых. По словам прокурора Левана Вепхвадзе, расследование по указанному факту выделено в отдельное производство.

Согласно данным расследования МВД, 18 октября 2021 года Латария и Хасия подъехали к корпусу, в котором проживала Шаталова с целью ее убийства. Латария подождал, пока женщина подойдет к дому, и нанес ей множество тяжелых огнестрельных ранений из незаконно приобретенного оружия. От полученных ран Шаталова скончалась на месте, после чего убийца скрылся с места происшествия вместе с Хасия на машине.

В тот же день, 18 октября, Хасия, который укрывался в квартире третьего задержанного - Левана Раджаева, напал на полицейских, пришедших для обыска, и сорвал чеку с гранаты. В это время за него заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, тот прыгнул с балкона и бросил приведенную в боевое состояниегранату в полицейских, находящихся на улице возле дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась.