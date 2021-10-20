Убийство россиянки в Грузии: один из задержанных бросил гранату в полицейских

В МВД Грузии рассказали подробности задержания трех человек по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой. Задержан Б.Л., который, по версии МВД, стрелял в Шаталову; Б.Х., на автомобиле которого предполагаемый убийца покинул место преступления; а также Л.Р., в квартире которого скрывался Б.Х.

Ранее грузинские СМИ не исключили, что убийство было заказным и назвали имена двух задержанных – это Бачуки Латария и Бидзина Хасия.

«Следствием установлено, что Б. Л. 18 октября в Тбилиси на улице Газапхули выстрелил несколько раз из огнестрельного оружия в гражданку иностранного государства А. Ш., 1994 года рождения, которая умерла на месте от полученных ран», – сказано в заявлении МВД.

В пресс-релизе ведомства указано, что Б.Л. и Б.Х. при задержании пытались скрыться. Б.Х. при этом кинул ручную гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие на место инцидента саперы обезвредили ее.

По версии следствия, Л.Р. пытался помешать полицейским в задержании Б.Х. и оказал правоохранителям сопротивление. В его квартире при обыске обнаружили наркотическое вещество в особо крупном размере.

О мотивах убийства в МВД пока не сообщают. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии: умышленное убийство; нападение на полицейского; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств; укрывательство преступления.