Абхазская неделя: Пицунда раздора, полеты за счет «друзей президента», забой свиней

На этой неделе президент Абхазии и его правительство подверглись жесткой критике со стороны оппозиции, общественности и даже своих сторонников. Поводом для этого стал целый каскад скандалов, связанных с передачей земельных участков в заповедных зонах как в Пицунде, так и в поселке Агудзера, а также подготовка к продаже энергетической системы.

13 июля на пресс-конференции в Сухуме абхазские академики выступили в защиту дендропарка в Агудзере. Вице-президент Академии наук, профессор Сергей Бебия обратился за поддержкой к общественности – руководство района продало частной фирме вместе с объектами часть территории дендропарка, принадлежащего Академии наук Абхазии (АНА). Ученые обеспокоены тем, что уникальные столетние растения, которые были посажены в начале прошлого века меценатом Смецким, находятся под угрозой уничтожения. «Сегодня некоторые люди, по недоразумению или по другим причинам, хотят использовать данную территорию для обогащения», – сказал Сергей Бебия. Он обратил внимание на нарушения законодательства, экологические угрозы и варварское отношение к историческому наследию, которым является агудзерский дендропарк.

Пакет «железобетонных, пуленепробиваемых и водонепроницаемых» документов, свидетельствующих о том, что все 84 гектара находятся на балансе Физико-технического института (АНА), представил директор ЖКХ Владимир Тания. Действительно, на карте видно, что дендропарк является территорией СФТИ, а значит, администрация района незаконно передала в аренду, а затем продала объекты вместе с прилегающей к ней территорией в ноябре 2020 года за 380 тысяч рублей. Чтобы понимать порядок цен, сообщу, что стоимость однокомнатной квартиры в Абхазии составляет больше миллиона рублей, а в перечень объектов, прилегающих к территории дендропарка и проданных за 380 тысяч рублей (земля у нас вроде как не продается и идет в нагрузку к объектам), входят капитальные сооружения – здание санатория площадью 290 кв.м, тренажерный зал, ряд мелких объектов и полтора гектара не просто земли, а дендропарка.

Ученые рассчитывают, что прокуратура района остановит этот беспредел. Весьма наивная вера в правосудие была опровергнута тут же главой комитета по экологии Савелием Читанава, который сообщил на пресс-конференции, что следствие уже пришло к выводу, что объекты с прилегающей территорией, проданные ООО «Атлантис», находились в ведении администрации района. По мнению главного эколога страны, уничтоженные при расчистке растения не представляют никакой ценности. При этом Читанава отметил, что в комитет по экологии администрация района не обращалась. Он признал, что это нарушение и отметил, что узнал о продаже объекта и прилегающей к нему территории парка, как и все граждане страны, из СМИ.

От Агудзерского дендропарка, который уже находится под угрозой уничтожения, к пицундской заповедной зоне, которую вместе с госдачей и другими объектами, в том числе жилыми домами и акваторией моря, руководство нашей страны решило передать в собственность ФСО России. К этой теме было привлечено внимание общественности, СМИ и пользователей социальных сетей.

Десять депутатов парламента шестого (прошлого) созыва провели пресс-конференцию, чтобы рассказать, что попытка передать данный объект в собственность ФСО России была предпринята нынешним главой государства еще в 2020 году. Однако парламент дал понять президенту, что такое соглашение депутаты не ратифицируют. Все остальные действия исполнительная власть совершала втайне от парламента, после подписания соглашения в начале 2022 года скрыла этот документ от депутатов парламента шестого созыва и вынесла его на ратификацию только после парламентских выборов в июне 2022 года. Это факт кулуарного распоряжения государственной собственностью вызывал возмущение у бывших парламентариев. На пресс-конференции 14 июля выступающие подчеркнули, что руководство страны своими действиями провоцирует напряженность во взаимоотношениях между Абхазией и Россией. Спикер парламента шестого созыва Валерий Кварчия перечислил статьи Уголовного кодекса, которые нарушили чиновники, подписав это соглашение, и сообщил, что общая территория, о которой идет речь, составляет более 300 гектаров.

Бывший глава парламентского комитета Валерий Агрба, в свою очередь, отметил, что соглашение нарушает Конституцию, имущественные права граждан, проживающих на территории госдачи, права и свободы граждан страны, закон о заповедных зонах. Он обратился к парламенту текущего созыва с призывом инициировать проведение научной экспертизы соглашения и обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия с просьбой проверить на предмет соответствия Конституции документ, поступивший на ратификацию в парламент.

Депутаты шестого созыва уверены, что, в случае подписания соглашения (в котором не предусмотрен запрет на передачу третьим лицам), госдачу и прилегающую к ней территорию, заповедник, ждет судьба дачи (ее в Абхазии называют «ткачевской») в Гаграх, которую президент Сергей Багапш передал Краснодарскому краю, а Краснодарский край продал частным лицам – имена собственников неизвестны.

Завершающим аккордом стало сообщение Натали Смыр. Она заявила, что, по ее информации, инициатором передачи госдачи в собственность ФСО России выступил президент Абхазии Аслан Бжания.

Проправительственная партия «Амцахара» все же решилась и отреагировала на призывы общественности выразить свое мнение о передаче в собственность ФСО госдачи «Пицунда». Мнения в заявлении нет, но «Амцахара» призывает все общественные и политические силы Абхазии со всей ответственностью и взвешенно подходить к своим высказываниям по данному вопросу и выражает надежду, что парламент примет стратегически верное решение. Остается только догадываться, что проправительственная партия понимает под взвешенными высказываниями и стратегически верным решением.

Пока общественность пыталась остановить порыв невиданной щедрости исполнительной власти, глава государства и его чиновники наносили официальные визиты. На сей раз внимание СМИ привлек бизнес-джет, на котором президент и его команда всю неделю рассекают просторы России. Пресс-служба президента ответила на обвинения в необоснованных расходах, и это был тот случай, когда лучше молчать, чем отвечать. В ответе говорится, что оплатили данную поездку «личные друзья президента и Республики Абхазия». Общественности пришлось снова штудировать законодательство и напоминать власти, что статья 563 Гражданского кодекса запрещает должностным лицам принимать подарки, стоимость которых превышает пятнадцать минимальных зарплат (900 рублей). Тут вспомнился и другой официально заявленный подарок личных друзей президента – бронированный автомобиль. Это я к тому, что список нарушений президентом законов и Конституции уже пересек все красные линии и находится у критической отметки.

Премьер-министр Александр Анкваб на этой неделе рекомендовал организациям и гражданам провести забой свиней, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, которая была зафиксирована в Кодорском ущелье Абхазии. Напомню, что в 2007 году из-за опасности распространения свиной чумы в Абхазии было уничтожено все поголовье свиней.

Джансух Адлейба призвал граждан 15 июля вечером прийти на сухумскую площадь для проведения «крестьянского схода». Напомню, что Адлейба голодал на сухумской площади 17 дней, требуя понизить цены на топливо. Голодовка прекратилась после того, как президент дал обещание снизить цены. Срок обещания истек сегодня.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия