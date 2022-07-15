Электричество в Абхазии: последний день по старому тарифу

Сегодня в Абхазии закончился продленный дважды с 1 июля срок оплаты за потребленную электроэнергию по старым, действовавшим до этой даты, тарифам.

Напомним, что с 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета, будут платить по тарифу 90 копеек за кВт∙ч; те, у кого стоят счетчики и кто потребляет электроэнергию в пределах социальной нормы, – 70 копеек за кВт∙ч, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек. До этого все перечисленные на протяжении почти десятка лет, с 2013 года, платили по 40 копеек. За пределами Абхазии все это воспринимается как мизерные суммы, но в самой республике большинством такое повышение «в среднем в два раза» было воспринято как «грабеж народа»: а какие, мол, у нас зарплаты, какие у нас пенсии? При этом процент оплачивающих потребленную электроэнергию за все послевоенные десятилетия колеблется примерно от тридцати до пятидесяти процентов.

В свете последнего весьма оптимистично и обнадеживающе звучали недавние заголовки в СМИ, такие как этот: «Собираемость за свет в Гагрском районе за июнь увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом». Но ларчик, увы, просто открывался: абоненты бросились «закрывать долги», чтобы не платить за них в июле по повышенной цене. И вот идя таким на встречу – добросовестным в целом плательщикам, не успевшим это сделать в июне, Управление сбыта электроэнергии РУП «Черноморэнерго» продлило срок оплаты или фиксации долгов по старым тарифам сперва до 5-го, а потом и до 15 июля.

Сегодня начальник Управления энергосбыта Алхас Чанба рассказал «Эху Кавказа», что, скажем, в конце июня и начале июля в Сухуме и Гагре люди порой с утра до вечера стояли в очередях в отделениях сбыта электроэнергии:

«До 5 июля наблюдался высокий ажиотаж со стороны наших абонентов. Люди спешили прийти, и даже если у них не получалось оплатить, то хотя бы зафиксировать эту задолженность, чтобы она была рассчитана по старому тарифу и в дальнейшем можно было ее постепенно погашать. И вот с учетом этого ажиотажа было решено еще на десять дней продлить эту акцию, если ее можно так назвать. Но сегодня мы наблюдаем, что этот ажиотаж спал. Видимо, часть наших абонентов озаботилась оплатой за меньшую сумму, а другая часть как-то несерьезно это восприняла. К сожалению, в дальнейшем мы не будем иметь возможности какого-то перерасчета, потому что сложно будет определить, какая часть электроэнергии была потреблена абонентом до 1 июля, по старому тарифу».

Многие абоненты привыкли оплачивать электроэнергию контролерам, которые ходят по домам и квартирам и снимают показания приборов учета. По словам Чанба, таких большинство:

«К сожалению, наши граждане сами не так активно приходят в отделы энергосбыта территориальные, чтобы произвести оплату. И мы почему прибегли к этой акции – самим прийти и оплатить? Это было бы для наших абонентов быстрее, потому что контролеры наши просто физически не успели бы всех обойти».

В прошлом году оплатили электроэнергию 41,7 процентов потребивших ее, но это как физические, так и юридические лица в целом. С физическими дело хуже. Я решил уточнить:

«Как я понял, сейчас, когда был ажиотаж, приходили те, которые постоянно оплачивают.

– Ну, нельзя так сказать. Приходили и те, и другие. Неплательщики тоже приходили, потому что понимали: тот объем задолженностей, который у них есть, может удвоиться».

Но это, очевидно, все же не те, которые после войны почти целыми селами не платят «на регулярной основе». Я напомнил собеседнику, что в период президентства Рауля Хаджимба была попытка провести, условно говоря, энергетическую амнистию: абонентам, не платившим после войны ни рубля, позволили оплатить потребленное частично, чтобы снять с них задолженность полностью. Но люди, привыкшие к халяве, на это «не поддались». (Или скажем иначе – «гордо проигнорировали».) Алхас Чанба тогда в данной структуре не работал, а о текущем моменте говорит так:

«Что касается сегодняшних дней, то в кабинете министров разрабатывается проект распоряжения о реструктуризации задолженности физических лиц за потребленную электроэнергию. Посмотрим, какой будет итоговый документ, что там будет изложено. Но на первом этапе достоверно определить задолженность, ее зафиксировать, а дальше уже пойти по пути рассрочки.

– Ну вот по тарифам, которые повышены с 1 июля, оплат еще не производилось, наверное?

– Сейчас у нас с первого числа месяца начинаются начисления. Контролер приходит, производит расчет… Вот сейчас у нас как раз начинаются начисления по новому тарифу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия