Открытое письмо и закрытые двери

«Грузинская мечта» предпринимает неординарные шаги для защиты бизнес- и репутационных интересов Бидзины Иванишвили. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили направил открытое письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он призывает Еврокомиссию дистанцироваться от упоминаний Иванишвили в контексте деолигархизации, на которой настаивает Брюссель. Сегодня же «Грузинская мечта» отказала оппозиции в проведении внеочередной парламентской сессии для обсуждения европейских перспектив.

Теперь и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен знает об оскорбленных чувствах премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Хотя в своем открытом письме к главе Еврокомиссии больше он пишет о том, как несправедливо и безо всяких к тому оснований называют Бидзину Иванишвили неформальным правителем Грузии, олигархом, заслуживающим санкции. Иванишвили упоминается в этом послании девять раз. К открытому письму Гарибашвили решил приложить еще и свой статус в Facebook от 12 июля на семи страницах, где Иванишвили упоминается еще около 40 раз, чтобы госпожа фон дер Ляйен более детально узнала о заслугах Иванишвили и аргументах, по мнению Гарибашвили, доказывающих необоснованность обвинений.

Гарибашвили жалуется главе Еврокомиссии и о том, что резолюция Европарламента от 9 июня, в которой Иванишвили упомянут как олигарх и содержится призыв к санкциям против него, наносит ему не только репутационный, но и финансовый ущерб в связи с тяжбой со швейцарским банком о распоряжении своими активами:

«Резолюция была напрямую использована швейцарским банком для приостановки выплаты доверенных ему средств Бидзине Иванишвили. Таким образом, банк использует подготовленный Европарламентом документ для ущемления законных прав бывшего премьер-министра Грузии, что также дискредитирует страну».

Глава грузинского правительства, призывая Еврокомиссию дистанцироваться от привязки Иванишвили к термину «деолигархизация», дважды повторяет, что четкость такой позиции Брюсселя необходима, чтобы не подрывать веру грузинского населения в справедливость евроструктур. Не обошлось и без напоминания, что на самом деле олигархов нужно искать в рядах радикальной оппозиции:

«Есть несколько состоятельных лиц с криминальным прошлым, которые активно влияют на политику и СМИ в радикальном крыле оппозиции. Я не могу призывать вас именовать их олигархами, хотя, чтобы было ясно, что оценочный документ Еврокомиссии не используется для манипулирования или дискредитации системы управления в Грузии, я бы призвал комиссию четко дистанцироваться от персонификации записи о деолигархизации. И в этом случае необходима ясность позиции Еврокомиссии, чтобы не осталось места для спекуляций, для поддержки высокой степени доверия к европейским институтам в грузинском обществе и способствовать снижению поляризации в стране».

И хотя на этот раз Гарибашвили не перечисляет фамилии, список, составленный «Грузинской мечтой», хорошо известен грузинскому обществу. В «Грузинской мечте» считают, что законодательные критерии, необходимые для деолигархизации, распространяются больше на бывшего президента Михаила Саакашвили, лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, а также владельца оппозиционного ТВ «Формула» Давида Кезерашвили.

Критики власти между тем обратили внимание на то, что Гарибашвили лишь защищает Иванишвили, но не подтверждает готовность грузинского правительства выполнять те 12 пунктов европейских перспектив, среди которых пятым значится деолигархизация.

Это обстоятельство в оппозиции сочли очередным доказательством того, что «Грузинская мечта» нацелена на защиту интересов Иванишвили, а не грузинского народа. И что власть не желает сделать хотя бы один шаг навстречу оппозиции для деполяризации, которая в том же списке рекомендаций значится под номером один.

Сегодня парламентское большинство отказалось от инициированного оппозицией и поддержанного президентом предложения провести внеочередное парламентское заседание. Три оппозиционные партии – «Нацдвижение», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело» – предлагали утвердить график внеочередной пленарной сессии для принятия законопроектов по четырем пунктам европейских перспектив. Они касаются избирательной системы, создания антикоррупционного агентства и реформы судебной системы. Все эти законопроекты давно инициированы в парламенте и ждут своего часа.

«Это символ закрытия европейских перспектив», – говорили оппозиционные депутаты у закрытых дверей зала парламентских заседаний после того, как полуторачасовое обсуждение вопроса на парламентском бюро завершилось для оппозиции безуспешно. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, стоя у дверей зала заседания, традиционно запломбированного во время парламентских пауз, повторил:

«Эти запертые двери – символ того, как хотят закрыть европейскую перспективу Грузии, оставить нас наедине с Россией. «Грузинская мечта» потерпела крах, мы смогли люстрировать ее как в глазах грузинского общества, так и в глазах западных партнеров. Но еще большее поражение они испытают осенью».

Как это представляется оппозиции, сегодня подробностей не было. Они все еще отказываются участвовать в консультациях о создании рабочих групп в парламенте для обсуждения плана «Грузинской мечты» выполнения 12 условий Брюсселя.

В «Грузинской мечте» заявление оппозиционеров назвали очередным проявлением популизма, настаивая на том, что в созыве внеочередной сессии не было необходимости, говорит вице-спикер Арчил Талаквадзе:

«Заявления радикальной оппозиции – это популизм. На самом деле, они не хотят согласия, они, не согласовав вопрос с нами, обратились к президенту о назначении внеочередной сессии. Мы много непоследовательных шагов видели от оппозиции, слышали от них угрозы. Это, видимо, продолжение. Подчеркиваю, предложенное нами участие в парламентском процессе и есть конституционно правильное решение, и это то, чего желает наше общество».

Выслушав заявления представителей «Грузинской мечты» о действиях оппозиции и согласии президента Саломе Зурабишвили на созыв внеочередного заседания, свое недоумение не скрывал парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе:

«Нам непонятно, когда в парламентской республике депутаты заявляют о том, что созыв внеочередной сессии может быть шагом к деструкции. Мы считаем, напротив, это стало бы шагом к деполяризации. Одно другому не мешает: оппозиция должна работать в созданных рабочих группах, а парламентское большинство должно было дать сегодня согласие на открытие внеочередной сессии. Президент действовала в рамках своих конституционных полномочий».

Вечером председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Иванишвили не нуждается ни в чьей защите, что письмо Гарибашвили служило «защите престижа системы, государственного престижа».

В этом оппоненты власти сомневаются, вся кампания в защиту Иванишвили со стороны власти, считают они, еще больше усиливают мнение о неформальном правлении страной Бидзиной Иванишвили. А с престижем, полагают они, у «Грузинской мечты» уже проблемы в Брюсселе, и это подтверждается, по мнению оппозиционеров, тем, что адресат письма Гарибашвили, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сегодня посетила Баку, но не заехала в соседний Тбилиси.