Двое голодающих на сухумской площади Свободы

Сегодня в полдень общественный активист Джансух Адлейба возобновил бессрочную акцию голодовки на площади Свободы в Сухуме. К акции присоединился ветеран, инвалид войны Вадим Мархолия. К ранее выдвинутым требованиям о снижении цен на топливо до показателей годичной давности Джансух Адлейба озвучил еще два: остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам.

Активист Джансух Адлейба и ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Вадим Мархолия с сегодняшнего дня отказываются от приема пищи и от медицинской помощи. Говорит Джансух Адлейба:

«С сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. К тому требованию, которое было ранее, речь шла о снижении цен на топливо по показателям годичной давности, добавляются еще два требования. Второе требование – запретить отчуждение наших земель, объектов, инженерных сооружений. Третье требование – остановить передачу абхазской собственности в лице РУП «Черноморэнерго» неизвестным инвесторам, аффилированным с властью, под прикрытием Инвестпрограммы. Вот эти три требования, которые я объявляю.

– Второе требование касается Пицунды или вообще?

– Вообще всех земель, объектов и инженерных сооружений».

Адлейба напомнил, что прошло больше месяца с начала первой голодовки. Она длилась 17 дней, с 13 по 29 июня, затем две недели он ждал результата от властей. С 15 июля по сегодняшний день активист и его друзья находятся на площади Свободы. Он подчеркнул, что власти не выполнили обещания по снижению цен на топливо. Не дождавшись результата, общественный активист и его единомышленники вчера поехали на встречу президента Аслана Бжания с жителями Гулрыпшского района. Джансух Адлейба продолжил:

«Был диалог не очень удобный, не очень комфортный. Но ни о чем не сожалею. Я хотел больше сказать, но не представилась мне такая возможность, чтобы еще больше сказать. У меня очень много вопросов к главе государства, к нашему правительству. То безобразие, которое сегодня происходит, надо прекращать. Мы будем этому противостоять».

Ранее Джансух Адлейба заявлял, что намерен объявить сегодня сухую голодовку, однако передумал, так как его требования к власти увеличились.

«Если объявить сухую голодовку, то в течение трех-пяти дней человек может не выдержать. Мы дадим им (власти) время проявить себя. А сухую голодовку мы успеем им объявить, если они не справятся», – пообещал он.

Ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Вадим Мархолия пояснил, почему он также решил начать голодовку.

«Поддерживаю Джансуха Адлейба, потому что он не может здесь сидеть за всех. Я буду второй, может, кто-то третий придет. Не то что президент нас увидит и все это поменяет (снизит цены на топливо), он не поменяет. Мы это делаем для того, чтобы народ посмотрел и понял, где правда. До конца будем идти, если с нами народ встанет. Ветераны войны, как я, освобождали Абхазию для народа, чтобы люди здесь жили, свободно работали», – сказал Вадим Мархолия. Недавно он перенес шестую операцию.

Член общественной организации «Аиааира» Нарсоу Квициния пришел на площадь Свободы, чтобы выразить поддержку Джансуху Адлейба и его друзьям. Он заявил, что решение возобновить голодовку – правильное. Квициния также выступает за снижение цен на топливо, кроме того, он против отчуждения, продажи абхазской земли.

«Простые люди не могут пойти и купить себе пищу, потому что все у нас дорого стало. Помимо цен на бензин у нас выросло все. Хотелось бы у членов правительства спросить, когда они сами ходили в магазин и на рынок и покупали продукты? Или когда они сами последний раз заливали бензин? Как народу жить? Поднимите тогда людям зарплату! Десять тысяч рублей получают педагоги», – напомнил Нарсоу Квициния.

Джансух Адлейба призвал всех неравнодушных проявить свою гражданскую позицию, принимать активное участие в сборе подписей. Собрано уже более десяти тысяч подписей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия