Абхазская неделя: «дача раздора», президентское турне по районам

На этой неделе президент Бжания пустился в тур по районам. Официальная версия – выслушать отчеты глав администраций, а на самом деле, чтобы убедить общественность в необходимости подарить пицундскую дачу ФСО России.

Напомню, что соглашение о передаче в собственность дачи, включающей в себя множество капитальных объектов, территорию заповедника, абхазского святилища и морской акватории (более 300 гектаров), было тайно подписано правительством в январе нынешнего года. Перед ратификацией в парламенте эта информация стала доступна общественности и вызвала волну возмущения. В народе ее теперь именуют «дачей раздора».

Но, начиная с Очамчырского района, в планы президента, угрожающего населению, что, в случае непринятия соглашения, Россия лишит абхазских пенсионеров пенсии, а силовиков зарплаты, вмешались оппозиция, а также несогласные с данным решением граждане. После скандала в Очамчырском районе на все остальные встречи президент ездил в сопровождении охраны, сотрудников СГБ и МВД, которые наполовину заполняли залы, оказывали давление на выступающих и журналистов, спровоцировали драку в Гулрыпшском районе. После того, как президенту пришлось скоропостижно покинуть Гулрыпшский район, к встречам стали относиться серьезней.

По следам гулрыпшской встречи МВД сделало заявление и пригрозило, что отныне во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. В заявлении отмечается, что «сегодня МВД проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к Закону и конституционному строю». По всей вероятности, МВД увидело угрозу конституционному строю в вопросах, которые задаются во время встреч главы государства с общественностью. Вслед за МВД с аналогичным заявлением выступила прокуратура. В заявлении указывается, что в ходе проведения президентом Асланом Бжания выездного совещания в Гулрыпшском районе «произошел инцидент, повлекший нарушение общественного порядка». Из текста заявления следует, что виновными в инциденте назначена общественность, так как именно ее Генпрокуратура призывает «воздержаться от подобного рода незаконных действий». Вот такое у нас равенство всех граждан перед законом.

Юрист Саид Гезердава сделал подробный комментарий соглашения, поступившего на ратификацию в парламент, и назвал его завуалированной формой отчуждения земли с нарушением Конституции, прав граждан Абхазии и законов об особо охраняемых территориях, а также суверенных прав страны.

21 июля депутаты парламента обратились с запросом в Конституционный суд на предмет соответствия соглашения Конституции Абхазии. Воздержалось только три депутата, судя по именам, скорее всего, по причине недоверия судебной ветви власти.

В этот же день общественная организация «Аиааира» провела круглый стол, на котором представители общественных организаций центристского и оппозиционного толка сошлись во мнении, что соглашение, подписанное правительством 19 января в Москве, не соответствует интересам государства и народа. С видеообращением к участникам круглого стола обратился герой ДНР, бывший помощник президента Бжания Ахра Авидзба. Он заявил, что депутаты, которые поддержат соглашение, будут числиться в его врагах.

А президент продолжил свое путешествие по Абхазии. 22 июля Бжания поехал в город Гудауту, где преобладает анквабовский электорат. Опыт встреч в Очамчира, Гулрыпше и Сухумском районе был учтен, и, несмотря на то, что зал был не заполнен, на встречу запустили не всех желающих. Здесь помимо охранников, которые перебивали выступающих, организованно выступали благодарные президенту и правительству чиновники и коммерсанты. Они озвучивали «огромное спасибо» в адрес президента и премьера за то, что сделали или пообещали сделать, за то, что хотят продать или уже продали. Впервые пошли просьбы избирателей в поддержку соглашения, подписанного правительством. Охранники аплодировали.

А вот интересная деталь: тем, кто демонстрировал чудеса щедрости, участники собрания предлагали начать делать подарки из собственного дома и своего приусадебного участка. Впрочем, такое предложение постоянно звучит и в адрес президента от пользователей социальных сетей: ему предлагают подарить свое родовое имение и квартиры.

Во всех районах чиновников, назначаемых президентом в муниципалитеты, ругали за бездеятельность и неумение работать. Помимо вопроса пицундской дачи, звучали и бытовые вопросы. Ответ был стандартный: денег нет, была пандемия. Надо сказать, что турне за пределами страны для нашего президента проходят более успешно – там никто не задает неудобных вопросов.

Общественная организация ветеранов войны «АБААШ», несколькими днями ранее поддержавшая подписание соглашения, выступила с опровержением заявления, сделанного от имени организации. «С текстом не были ознакомлены, с содержанием не согласны», – сообщили члены данной организации.

Тем временем из неофициальных источников стало известно, что руководство России обратилось к руководству Абхазии с призывом не будоражить общественность и не поднимать вопрос ратификации соглашения. Официального подтверждения данной информации нет.

21 июля в торжественной обстановке посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту Аслану Бжания верительные грамоты.

22 июля вернулся к проведению протестной акции активист Джансух Адлейба – теперь вместе с ветераном войны Вадимом Мархолия. Список требований расширился – к понижению цен на топливо добавился протест против отчуждения земель и объектов, системы энергоснабжения.

Минздрав Абхазии сообщил на этой неделе об очередной вспышке коронавируса. Более двух десятков больных, госпитализированы 11 человек, состояние двоих оценивается как средней степени тяжести. Минздрав исчерпал запасы вакцины и заказал новую партию «Спутника V».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия