В грузинском парламенте плывут параллельными курсами

В парламенте Грузии углубляется раскол. Крупнейшие оппозиционные партии совместно с гражданским сектором и экспертами параллельно с депутатами большинства приступили к работе над рекомендуемыми Еврокомиссией поправками к законодательным нормам. Представители большинства обвинили оппонентов в неконструктивности, так считают и в другой части оппозиционного спектра.

Сегодня представители трех парламентских оппозиционных объединений – «Стратегии Агмашенебели», «Лело» и «Национального движения» – приступили к работе над альтернативными законопроектами, которые по замыслу оппонентов власти будут инициированы в парламенте не позднее сентября.

Для получения статуса кандидата необходимо создание механизмов, которые заставят «Грузинскую мечту» выполнить все 12 пунктов – так в оппозиции объяснили свой отказ от сотрудничества с парламентским большинством. По словам лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, происходит это из-за несогласия с властями по многим фундаментальным вопросам. Сама постановка вопроса, которая не позволяет априори считать олигархом Бидзину Иванишвили, равно как и другие предварительные условия власти, не оставляет оппозиции иного выхода, заявил депутат.

«Что касается того, где пересекутся результаты работы параллельных групп, – нашей и большинства, то это будет происходить на комиссиях и сессиях, потому что ни одна поправка не сможет выпасть из процессуальных норм. Понимаю, что со стороны некоторым сложно понять, для чего мы это затеяли. На это отвечу просто: слишком много законов и слишком мало времени для их проработки, чтобы идти на поводу у имитирующей процесс власти. Наше искреннее желание – детально поработать до сентября, чтобы точно знать, что в первую очередь надо выполнить по всем 12 пунктам (рекомендация Еврокомиссии). Верьте мне на слово: сегодня в Грузии вы не найдете ни одного человека, который скажет вам, что конкретно нужно выполнять по всем рекомендациям. Следовательно, рабочий процесс означает работу, мы приступаем к ней ради евроинтеграции страны», – сказал Вавшадзе.

Действия главных оппозиционных партий обусловлены провалом революционного сценария и дискредитируют работу по задачам Еврокомиссии – так отреагировали в «Грузинской мечте» на инициированный оппозицией процесс. По словам парламентария Николоза Самхарадзе, действия части оппозиции оторваны от логики.

«Альтернативный процесс подтверждает, что три оппозиционные партии живут в параллельной реальности. Неясно, как три оппозиционные партии, которые не имеют 1/3 голосов в парламенте, могут начать процесс, когда правящая партия уже начала работу с участием других оппозиционных партий, НПО и заинтересованных лиц. Все те, кто не присоединяется к рабочему процессу, делают все, чтобы Грузия не получила статус кандидата», – сказал Николоз Самхарадзе.

Часть партий дистанцируются и от действий непримиримой оппозиции. Альтернативный процесс только замедлит выполнение рекомендаций ЕС, считает один из лидеров партии «Гирчи» Александр Раквиашвили:

«Оппозиционные партии совместно с НПО пишут поправки к законам, и эти же организации гражданского сектора сотрудничают с «Грузинской мечтой», принимая участие в их работе. Получается, они выполняют роль посредника между частью оппозиции и правящей командой. Я не думаю, что из этого выйдет толк. Представители Европарламента на недавних встречах недвусмысленно призвали нас работать над всеми вопросами совместно. (А то, что происходит), может стать причиной того, что мы не сможем получить статус кандидата, и «Грузинская мечта» обвинит в этом оппозицию. Партии еще не сформировали политические позиции, не провели общественных обсуждений и уже пишут какие-то законы, что, на мой взгляд, просто неприемлемо».

В неправительственном секторе считают, что, несмотря на принципиальные разногласия, власти и оппозиции необходимо сообща работать над реформированием законодательства. По словам главы «Справедливых выборов» Ники Симонишвили, несмотря на недоверие, необходимо, чтобы оппозиция и гражданский сектор не оставляли власть в одиночестве в этом процессе.

«Важно, что ЕС просит нас работать вместе, и независимо от того, доверяем мы кому-либо или нет, есть четкая задача, которая должна быть выполнена к концу года. Вот почему нужно работать вместе, важно, чтобы мы были вовлечены в процесс и напоминали власти, что должно быть сделано, а не оставлять ее в одиночестве. На предыдущей встрече я высказал свою критику по поводу параллельных процессов. Может быть, оппозиция хочет выслушать нас отдельно, и я не против этого, но в конце концов эти процессы должны быть сведены воедино», – заявил Симонишвили.

В свою очередь, по мнению основателя Ассоциации реформ Грузии Серги Капанадзе, Грузия находится в самом начале реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС, поэтому и оппозиция, и общество должны быть готовы к тому, что процесс не завершится раньше выборов 2024 года. А до тех пор есть конкретная повестка о 12 пунктах, подытожил эксперт.