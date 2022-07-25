Лавров посулил Африке «деколонизацию» в обмен на Украину 

Глава МИД России Сергей Лавров пытается найти союзников в Африке. Визит министра в Каир и выступление перед представителями Лиги арабских государств продемонстрировали желание Москвы выдать свою агрессию в Украине за «священную войну» против «западного колониализма».

Сергей Лавров обещает странам Африки помочь «завершить процесс деколонизации». Глава российского МИДа в ходе своего африканского турне пытается убедить правительства стран континента в том, что в нынешнем геополитическом кризисе, спровоцированном вторжением России в Украину, им предпочтительнее будет выбрать сторону Москвы:

«Мы находимся у истоков новой эпохи, которая приведет нас к реальной многосторонности, а не той, которую Запад пытается навязать на основе своей «исключительной» роли в современном мире. Мир намного богаче, чем просто западная цивилизация. Кто как не вы – многие, представляющие древние цивилизации, – должны знать об этом».

Эти слова Лавров произнес в Каире, обращаясь к представителям Лиги арабских государств. Причем большую часть своей речи российский министр посвятил объяснению того, почему Москва развязала войну. И умудрился в одном выступлении продекларировать готовность Кремля вести переговоры с киевскими властями и пообещать помочь украинцам свергнуть «антинародный и антиисторический режим»:

«Нам жаль украинцев, которые заслуживают большего. Мы сожалеем о том, что история этой страны разрушается на наших глазах. Нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима и его западных покровителей, стремящихся убедить всех в том, что Украина становится «вечным врагом» России. Этому не бывать. Русские и украинцы будут жить вместе. Мы будем помогать украинцам в избавлении от полностью антинародного и антиисторического режима, который находится на неправильной стороне истории, на века осужденной Нюрнбергским трибуналом».

Не может простить Сергей Викторович и отказ западных коллег фотографироваться с ним на прошедшем недавно саммите «Большой двадцатки». Настолько, что обратился к этой теме дважды. Как выступая перед представителями ЛАГ, так и по итогам встречи со своим египетским коллегой Самехом Шукри:

«Когда я сюда направлялся, мне показали протокол, который был распространен среди дипкорпуса секретариатом Лиги арабских государств. В документе сообщалось о демарше, предпринятом перед ЛАГ группой западных послов: США, Франции, Германии, Великобритании, а также представителем Евросоюза, с требованиями к нашим арабским друзьям, во-первых, осудить, а, во-вторых, заявить о неприятии действий, которые совершает Россия. Особо подчеркивалось, что нельзя подписывать с нами каких-либо документов и фотографироваться. Видите, какая у них одержимость этими фотографиями. Повторю, это уже вопрос не из сферы дипломатии, тут другая отрасль изучения человеческого организма».

Впрочем, миссия Лаврова понятна и без особого изучения чьего-либо организма – Москве позарез нужны союзники или хотя бы видимость их наличия. Учитывая недавний визит американского президента Джо Байдена на Ближний Восток и его встречи с лидерами арабских стран, «ответный» визит Владимира Путина в Тегеран показал вектор, которого намерена придерживаться Москва. Но если с режимом аятолл российский лидер мог говорить напрямую, исходя из острой неприязни, которую и Москва, и Тегеран испытывают к Вашингтону, то арабский мир в Кремле пытаются взять измором. Главный козырь – спровоцированный той же Россией продовольственный кризис. Причем Египет – главный закупщик украинского зерна. А российская пшеница и вовсе покрывает до 40% потребностей страны. Сергей Лавров настаивает, что во всех нынешних бедах виноваты отчасти силы природы, но в большей степени Вашингтон и его союзники:

«У нас сложилось общее понимание о причинах зернового и продовольственного кризисов, корни которых уходят в предшествовавшие сегодняшнему дню долгие годы и связаны с пандемией коронавируса и накачиванием западными коллегами необеспеченных банкнот. Сказалась и беспрецедентная засуха в Африке, которая продолжается четыре года. В таких условиях введение нелегитимных санкций препятствовало осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы наших судов в иностранные порты, а иностранных – в российские. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после подписания договоренностей в Стамбуле по собственной инициативе вызвался добиваться снятия нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что это у него получится».

В Киеве тоже рассчитывают на Гуттериша и Турцию, при этом утверждая, что российским заверениям, особенно после обстрела одесского порта, верить не приходится. И хотя после подписания соглашения об условиях экспорта зерна из черноморских портов Украины о том, когда этот механизм заработает, ничего официально не говорилось, тем не менее в Киеве рассчитывают начать процесс уже на этой неделе. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков:

«Мы ожидаем, что первая отгрузка будет завершена на этой неделе. Первым будет порт в Черноморске, потом Одесса, потом порт Южный. В целом через две недели мы будем технически готовы к экспорту со всех терминалов вышеуказанных портов. Для нас было принципиально контролировать все в украинских территориальных водах и портах. Все находится под контролем исключительно ВМС Украины. Не было и не будет представителей ООН и других стран. Все конвои будут сопровождать украинские спасательные суда».

Что касается заявлений Лаврова, то в Киеве их охарактеризовали как «классическую российскую шизофрению». По словам советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, «слова Лаврова на встрече с представителями стран-членов Лиги арабских государств – хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора». Подоляк подчеркнул, что действующую украинскую власть избрали на честных, конкурентных и демократических выборах, «но российской элите такие слова незнакомы».

Наблюдатели отмечают: получится ли у господина Лаврова убедить страны Африки принять сторону Москвы, – большой вопрос. Местные лидеры явно не хотят принимать чью-либо сторону, прекрасно помня времена холодной войны, когда противостояние СССР и США погрузили весь африканский континент в затяжные вооруженные конфликты и экономические кризисы. Но Москва давит на больную мозоль – сегодня наибольшую озабоченность в этой части света вызывает рост цен на продовольствие и топливо. А африканским лидерам, как, очевидно, и Москве, отлично известно: когда их согражданам не хватает еды, они вполне могут устроить очередную «арабскую весну».