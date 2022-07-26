Спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили удивлен неясностью, которую проявляет посольство США в отношении обвинений судьи Чхиквадзе, и считает необходимым получить разъяснения по этому вопросу.

По словам Папуашвили, он много лет работал в немецкой организации, которая продвигала реформы в регионе Южного Кавказа и участвовала в программах повышения квалификации судей.

«Я очень хорошо знаю, какой вклад, роль и заслуги США в развитии судебной системы и правосудия в Грузии, поэтому я очень удивлен, что эта двусмысленность до сих пор сохраняется. Мы услышали очень сильное заявление от судьи о том, что, возможно, мы имели дело с давлением на судью, а также, возможно, имел место дискриминационный подход к судье», - отмечает Папуашвили.

В этом деле, по словам спикера, вместо четкого определения сохраняется двусмысленность.

«Лично я, ожидаю от посольства США максимальной прозрачности в этом плане, и если необходимо сделать какие-то разъяснения по судье лично или публично, они найдут форму и сделают эти разъяснения. Я также рассчитываю, что Министерство иностранных дел проявит интерес к этому вопросу, так как речь идет о грузинском судье и важно, чтобы здесь не было двусмысленности и не оставались знаки вопроса. Это очень важно для нашего партнерства с США, и как сторонник этого партнерства я надеюсь, что будет больше прозрачности», — сказал Папуашвили, передает "ИнтерпрессНьюс".