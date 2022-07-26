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Спикер грузинского парламента хочет получить разъяснения от посла США
Спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили удивлен неясностью, которую проявляет посольство США в отношении обвинений судьи Чхиквадзе, и считает необходимым получить разъяснения по этому вопросу.
По словам Папуашвили, он много лет работал в немецкой организации, которая продвигала реформы в регионе Южного Кавказа и участвовала в программах повышения квалификации судей.
«Я очень хорошо знаю, какой вклад, роль и заслуги США в развитии судебной системы и правосудия в Грузии, поэтому я очень удивлен, что эта двусмысленность до сих пор сохраняется. Мы услышали очень сильное заявление от судьи о том, что, возможно, мы имели дело с давлением на судью, а также, возможно, имел место дискриминационный подход к судье», - отмечает Папуашвили.
В этом деле, по словам спикера, вместо четкого определения сохраняется двусмысленность.
«Лично я, ожидаю от посольства США максимальной прозрачности в этом плане, и если необходимо сделать какие-то разъяснения по судье лично или публично, они найдут форму и сделают эти разъяснения. Я также рассчитываю, что Министерство иностранных дел проявит интерес к этому вопросу, так как речь идет о грузинском судье и важно, чтобы здесь не было двусмысленности и не оставались знаки вопроса. Это очень важно для нашего партнерства с США, и как сторонник этого партнерства я надеюсь, что будет больше прозрачности», — сказал Папуашвили, передает "ИнтерпрессНьюс".
Другие новости дня
Михаил Шургалин: Соглашение полностью отвечает духу российско-абхазских отношений
Посол Российской Федерации в самопровозглашенной республике Абхазия Михаил Шургалин выступил с комментарием по вопросу ратификации абхазским парламентом двустороннего соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанного в Кремле 19 января 2022 года.
По его словам, в последние дни решение парламента республики о направлении на рассмотрение абхазского Конституционного суда соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования вызвало в республике достаточно широкую дискуссию.
«В этой связи хотел бы высказаться в поддержку заявлений президента Республики Абхазия А.Г. Бжания и премьер-министра Республики Абхазия А.З. Анкваба, призвавших к скорейшей ратификации упомянутого документа. Соглашение полностью отвечает духу двусторонних российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства и опирающихся на безусловную поддержку граждан России и Абхазии», – отмечается в комментарии российского посла, передает информагентство «Апсныпресс».
Финляндия и Эстония намерены ужесточить выдачу виз россиянам
Финляндия и Эстония в ближайшее время намерены рассмотреть вопрос об ужесточении выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом уже заявили представители обеих стран: исполняющий обязанности финского премьер-министра Аки Линдена в интервью Yle и министр внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV.
Линден рассказал, что в восточной Финляндии люди удивляются, почему граждане России продолжают приезжать в страну "как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну". При этом он не назвал точных дат принятия решения, так как большинство министров страны сейчас находятся в отпуске.
Рейнсалу заявил, что МИД Эстонии уже готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи виз гражданам РФ. По его словам, суть этих решений в том, что ЕС уже не выдает россиянам визы в обычных условиях. "Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они рассматривались бы отдельно", - пояснил Рейнсалу.
Он назвал "курьезной" и "морально неправильной" ситуацию, где россияне массово едут через Финляндию, Латвию, Литву, "чтобы посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей". Он также отметил, что Эстония обсудит возможность отзыва уже выданных россиянам виз.
В российском МИД допустили, что гражданам России могут перестать выдавать шенгенские визы. Говоря о Финляндии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что запрет на выдачу россиянам виз повлечет ответные меры.
- В начале июля парламент Финляндии принял закон, который позволяет установить на границе с Россией забор протяженностью 1300 километров, чтобы, как утверждается, снизить поток людей, которые нелегально переходят границу.
- Российско-финляндская граница открылась для туристов 15 июля после двухлетних ограничений из-за пандемии коронавируса. За первые выходные, по данным финской погранслужбы, границу пересекли около 20 тысяч человек, в основном - россияне.
ЕС продлил экономические санкции против России ещё на полгода
Европейский союз во вторник, 26 июля, объявил, что продлевает на полгода действие санкций против России – до 31 января 2023 года.
"Эти санкции, впервые введённые в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины", – говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
На сегодняшний день действует семь пакетов санкций, направленных против отдельных секторов экономики и россиян, преимущественно чиновников, поддерживающих войну в Украине.
- Последние ограничения ЕС ввёл 21 июля 2022 года. В новый санкционный список попали Сбербанк, движение "Юнармия", байк-клуб "Ночные волки", а также депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков и другие.
- Также был введён запрет на операции с российским золотом и расширен санкционный список товаров, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Ереван опроверг утверждения Баку об обстреле азербайджанских позиций
Министерство обороны Армении сегодня опровергло утверждения Баку о том, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции.
Ранее азербайджанская сторона заявила, что позиции села Минкенд, расположенного в Лачинском коридоре, дважды подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.
«Сообщение Министерства обороны Азербайджана является дезинформацией», - заявили в военном ведомстве Армении.
По утверждению азербайджанской стороны, их позиции также обстреливались с территории Нагорного Карабаха.
«С территории временной дислокации российских миротворцев семь раз были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах», - заявило Минобороны Азербайджана.
Рамзан Кадыров угрожает участникам Форума свободных народов в Европе
Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает участникам Форума свободных народов России, который прошел в Праге. Он назвал его организаторов "псевдолибералами" и обвинил в попытке развала России.
Участники форума обсуждали возможное территориальное устройство после окончания правления Владимира Путина, которое, по их версии, предполагает независимость непризнанной Ичкерии.
Организаторы форума представили новую карту страны, поделенную на 34 государства – которые, по их словам, должны образовать "Содружество государств свободной России". На этой карте есть независимая Кубань, "Кавказская Конфедерация" с центром во Владикавказе, "Республика Черкесия", "Донская Республика", независимые Калмыкия и Дагестан, а также Ичкерия – так на карте поделен Северный Кавказ.
Кадыров обвинил участников и организаторов Форума – среди которых представители некоторых коренных народов России, гражданские активисты и оппозиционные политики в эмиграции – в том, что те "вываливали ненависть к России". Сославшись на слова президента РФ Путина, он добавил, что "мы всерьез еще ничего не начинали". Эту фразу Путин произнес на встрече с депутатами Госдумы, говоря о целях "спецоперации" в Украине (так российская пропаганда называет войну против соседней страны).
Как заявляли организаторы, цель прошедшего в Праге Форума – "реконструкция и структурная трансформация России, полномасштабная реализация гражданских прав и свобод, социальное благополучие народов". На первом собрании Форума, который прошел в мае в Варшаве, его участники обсудили также варианты скорейшего завершения войны в Украине и формирование в России переходного правительства, которое "сместит диктатуру в стране".
- В последние недели сторонники независимости непризнанной Ичкерии все чаще стали заявлять о возобновлении сопротивления. В частности, в июне представители чеченской диаспоры заявили о съезде соотечественников в Страсбурге, где провели пресс-конференцию о последствиях Второй чеченской войны. Накануне неизвестные объявили джихад главе Чечни Рамзану Кадырову, а активисты непризнанной республики сообщили о формирования подполья в самой Чечне. Обсуждение этого вопроса началось и на международном уровне – в частности, украинский парламент рассмотрит проект постановления о признании независимости Ичкерии.
- Со стороны российских властей эту инициативу прокомментировал только Рамзан Кадыров – он назвал эту новость "уморительной" и заявил, что Ичкерия "являлась проектом Запада" и перестала существовать в 2009 году. В России обсуждение отделение народов и республик расценивается как уголовное преступление по статье о нарушении территориальной целостности страны - максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
СГБ Грузии выступило с заявлением в связи с задержанием в Абхазии
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет заявление по поводу незаконного задержания грузинской гражданки Кристине Такаландзе силовиками самопровозглашенной республики Абхазия.
Как отмечается в заявлении, для освобождения Кристине Такаландзе ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов.
«Представители оккупационного режима оккупированной Абхазии незаконно задержали гражданку Грузии Кристине Такаландзе. В связи с фактом незаконного задержания СГБ незамедлительно активизировала «горячую линию» и проинформировала наблюдательную миссию ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий. Для освобождения грузинской гражданки из незаконного заключения ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов. Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, осложняют повседневную жизнь местного населения и крайне вредят обстановке в плане безопасности», - говорится в заявлении.
- Ранее сообщалось, что 20 июля в Абхазии была задержана гражданка Грузии Кристине Такаландзе 1998 года рождения, уроженка города Зугдиди, проживающая в селе Набакеви Гальского района.
- СГБ самопровозглашенной республики Абхазия сообщило, что уголовное дело было возбуждено 25 июля 2022 года следственным отделом СГБ, с согласия военного прокурора, по признакам преступления предутреннего статье 274 УК РА (шпионаж).
Саломе Зурабишвили: То, что мы видим в Пицунде, – это аннексия территории Грузии Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала аннексией территории Грузии соглашение о передачи госдачи в Пицунде российской стороне. Об этом она написала в социальной сети Twitter.
Саломе Зурабишвили призвала международное сообщество к жесткому реагированию.
«То, что мы видим в Пицунде – это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим сильную реакцию на эти события со стороны народа. Это результат непрерывной оккупации. Категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткому реагированию», - написала Зурабишвили.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанное 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения является передача комплекса государственных дач в Пицунде под номерами 8,9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
ООН: с начала войны в Украине погибли 5 237 мирных жителей
С начала российского вторжения на территорию Украины в стране погибли 5 237 мирных жителей, в том числе 348 детей. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным организации, среди погибших 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика, а также 41 ребенок и 1491 взрослый, чей пол пока неизвестен.
Были ранены 7035 человек, среди них 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков, а также 195 детей и 4074 взрослых, пол которых пока неизвестен. Больше всего пострадавших в Донецкой и Луганской областях: 3089 убитых и 3760 раненых.
Основной причиной гибели и ранений являются удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры пострадавших значительно выше, так как из мест интенсивных боев информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения.
Христо Грозев рассказал о попытке "вербовки российских летчиков"
Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал в своем твиттере, как, по его версии, проходила "попытка вербовки российских военных летчиков". Участие в операции он опроверг – по его словам, команда Bellingcat всего лишь снимала об этом фильм.
Утром 25 июля ФСБ России заявила о срыве "операции украинской разведки и НАТО по вербовке российских летчиков". По версии спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и склонить их "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".
В ФСБ также сообщили, что в операции по "угону самолетов ВС РФ" якобы принимал участие руководитель Bellingcat Христо Грозев (по версии спецслужбы, журналист работает на британскую внешнюю разведку MI6). Он якобы нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов: эти деньги предназначались российскому летчику за угон самолета.
Сам Грозев в соцсетях подтвердил, что подобная операция действительно проводилась, но организовало ее не ГУР Минобороны Украины, а группа бывших украинских "оперативников". По словам журналиста, они решили обратиться к российским летчикам с предложением угнать из России их самолеты. Команда Bellingcat узнала об этом и начала снимать документальный фильм.
"Мы засняли переговоры между украинскими вербовщиками и пилотами, которые начались так, как и ожидалось. Но их тон скоро изменился, это дало основание предполагать, что пилоты больше говорили не от своего имени, а по указаниям, вероятно, офицеров военной контрразведки ФСБ", – рассказал Грозев.
В частности, эту версию подтверждало то, что один из пилотов внезапно попросил эвакуировать из России не его жену, а любовницу. За 5 минут поисков по базам данным расследователь обнаружил, что эта женщина могла быть агентом ФСБ.
"В этот момент стало очевидно, что операция превратилась в "двойную игру", где обе стороны пытались получить максимум информации от другой, при этом выдавая ей максимум дезинформации", – написал Грозев.
По его словам, игра закончилась, когда в ФСБ поняли, что раскрыты и что никто из украинских агентов не явится на предложенную встречу.
Грозев добавил, что в ходе попытки сорвать украинскую операцию ФСБ "непреднамеренно раскрыла личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и агентов под прикрытием". Расследователь обещает вскоре опубликовать фильм об этой истории.
Саломе Зурабишвили осудила неподобающее поведение Ираклия Кобахидзе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывания председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в адрес журналистки ТВ «Мтавари».
Заявление об этом президент опубликовала в социальной сети:
«Я категорически осуждаю неподобающее поведение г-на Ираклия Кобахидзе. Такое выступление не подобает этой стране, не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашей воспитанности», - написала Саломе Зурабишвили в Facebook.
«Это лишь свидетельствует о политической слабости», - отметила президент.
Напомним: журналистка задала председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе вопрос в связи со вчерашним интервью лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамия: «Вы не сын агента КГБ, господин Ираклий?».
На этот вопрос Кобахидзе ответил: «КГБшник - ваш отец, это могу вам сказать... Стыдно, вы потеряли лицо... Не дрожи, ты потеряла лицо. Ты тоже Давид Арахамия, как Арахамия не мужчина, так и ты не женщина. Ты потеряла лицо, голову потеряла, стоит ли того политика? Стыдно... Потеряла лицо ради «Нацдвижения». Ты больше не женщина... Потеряла женское лицо... Когда говоришь, утри рот... У тебя рот как у Саакашвили, во всем стала похожа на своего вождя. Ты даже ртом похожа на Саакашвили... Стыд ...», - цитирует ответ Кобахидзе журналистке телеканала «Мтавари» агентство "ИнтерпрессНьюс".
Георгий Каландаришвили подал заявку на участие в конкурсе на пост председателя ЦИК Грузии
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили подал заявку на участие в конкурсе по избранию председателя ЦИК.
Как заявил Каландаришвили, есть все условия для того, чтобы все этапы конкурса он смог преодолеть с успехом.
«Думаю, что существуют все условия для того, чтобы все этапы конкурса я преодолел с успехом и заручился соответствующей поддержкой, чтобы мне вместе с администрацией была дана возможность решить все существующие перед организацией вызовы, довести планы до конца, чтобы все последующие выборы в стране были проведены на высокопрофессиональном уровне в соответствии с международными стандартами», - цитирует Каландаришвили "ИнтерпрессНьюс".
- Президент Грузии объявила конкурс по отбору кандидатов на должности председателя ЦИК и двух членов ЦИК 13 июля. Шестимесячный срок полномочий председателя ЦИК и двух членов ЦИК истекает в августе этого года. Желающие лица могут подать документы до 26 июля включительно.
- Георгий Каландаришвили участвует в конкурсе по избранию председателя ЦИК в третий раз. В предыдущие два раза он избирался парламентом лишь на шестимесячный срок, поскольку в политическом спектре не было консенсуса относительно его кандидатуры.
Fortune: Россия теряет гораздо больше, сокращая экспорт газа, чем Европа
Сокращая объем поставок природного газа по газопроводу "Северный поток-1" до двадцати процентов его мощности, Россия наносит "катастрофический удар" по своей собственной экономике, пишут в журнале Fortune исследователи из Йельского университета, которые проанализировали ситуацию в российском энергетическом секторе.
С чисто экономической точки зрения, президент России Владимир Путин нуждается в европейском рынке гораздо больше, чем мир нуждается в российских энергоресурсах, утверждают Джеффри Сонненфелд и Стивен Тиан. В прошлом году Европа импортировала 46 процентов энергоресурсов из России, в то время, как экспорт в Европу составил 83 процента всего объема российского экспорта. Москва вынуждена продавать свою нефть азиатским странам с 35-процентой скидкой, и при наличии лишь одного действующего газопровода из России в Китай или Индию поставки природного газа в Азию в 2021 году составляли лишь 10 процентов объемов поставок в Европу.
"Такие путинские трюки, как снижение поставок природного газа в Европу в действительности нанесли многократно больший ущерб российской экономике, чем европейской, потери Россией доходов от экспорта нефти и газа приближаются к катастрофическим, учитывая растущие государственные расходы, дефицит бюджета, достигший двух процентов и истощающиеся золотовалютные запасы", - пишут Джеффри Сонненфель и Стивен Тиан.
Ставка Путина на раскол европейских стран и запугивание европейского избирателя не сработает, считают американские аналитики. Политики в Европе и США предпринимают совместные действия. Объемы нефти, поступившие из стратегических запасов превышают объемы российского экспорта. Одновременно, в США резко увеличивается добыча нефти и газа. Добыча природного газа и производство сжиженного газа достигло рекордного уровня, добыча нефти приближается к рекордной отметке.
В Абхазии гражданку Грузии задержали по подозрению в шпионаже
20 июля в Абхазии была задержана гражданка Грузии Кристине Такаландзе 1998 года рождения, уроженка города Зугдиди, проживающая в селе Набакеви Гальского района. Об этом со ссылкой на СГБ самопровозглашенной республики сообщает агентство "Абхазия-Информ".
В заявлении СГБ говорится, что Кристине Такаландзе была задержана "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий направленных на пресечение и документирование незаконной разведывательной деятельности на территории Республики Абхазия, лицами относящимися к агентурному аппарату иностранных спецслужб. Такаландзе действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом продиктованным интересами спецслужбы, занималась реализацией своих преступных намерений, направленных на получение, сбор и передачу представителям спецслужб Грузии сведений составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну в отношении объектов разведывательных устремлений службы государственной безопасности Грузии, для создания дальнейшего использования их в ущерб внешней безопасности конституционному строю и суверенитету Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
СГБ уточняет, что уголовное дело было возбуждено 25 июля 2022 года следственным отделом СГБ, с согласия военного прокурора, по признакам преступления предутреннего статье 274 УК РА (шпионаж).
Политика Леонида Гозмана отпустили, назвав задержание «накладкой»
В Москве полицейские задержали в метро оппозиционного политика Леонида Гозмана. Через несколько часов его отпустили.
«Отпустили и даже извинились, сказали, что это накладка. Это по тому же самому смешному делу [о двойном гражданстве]. Я думаю, это просто бардак», - прокомментировал Гозман.
Политик Леонид Гозман и адвокат Михаил Бирюков находились на станции метро «Фрунзенская». Гозмана задержали по системе распознавания лиц «Сфера».
Как следует из базы данных МВД, скриншот из которой публикует «Дождь», Гозман находится в федеральном розыске по статье Уголовного кодекса. Какой именно, не сообщается. По словам адвоката Михаила Бирюкова, сегодня сотрудники Следственного комитета обещали, что снимут политика с федерального розыска.
15 июля Гозман рассказал, что против него было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства. По этой ли статье он был объявлен в розыск, пока не известно. Статья не предусматривает наказания в виде лишения свободы; кроме того, Гозман утверждает, что соответствующее уведомление было им подано.
- Леонид Гозман – общественный и политический деятель. В 1990-е годы он был советником Егора Гайдара, участвовал в движении «Демократический выбор России». С 1999 года состоит в «Союзе правых сил». Высказывался против аннексии Россией Крыма в 2014 году и против войны России с Украиной. После начала военного вторжения России в Украину Гозман уехал из России. В мае он вернулся. 6 мая 2022 года внесен Минюстом в список «иностранных агентов».
Зеленский подтвердил, что Украина вскоре возобновит экспорт зерна
Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля подтвердил, что в ближайшее время страна возобновит экспорт зерна через Черное море в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.
«С нашей стороны действует коридор, в наших водах он контролируется Украиной и проверки [судов] в них будут производиться только украинцами», – заявил Зеленский, подчеркнул, что Украина не срывает экспорт, как это утверждает российская сторона.
По словам украинского президента, дальнейшее обеспечение экспорта лежит на Турции и ООН, которые «должны заботиться о безопасности судов других стран, согласившихся перевозить зерно, кукурузу и ячмень», в том числе контролируя действия России, которая, «как оказалось, может бить ракетами даже после договоренностей».
Председатель ООН Фархан Хак заявил, что первые суда с зерном могут покинуть черноморские порты Украины в течение нескольких дней. Все стороны соглашения, по его словам, подтвердили приверженность Стамбульским соглашениям.
Фархан добавил, что специально созданный совместный координационный центр в Стамбуле будет поддерживать связь с судоходной отраслью и опубликует подробные процедуры для судов в ближайшее время.
- 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.
- Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.
- В черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке.
В Мьянме казнены четыре оппозиционера
Военные власти Мьянмы привели в исполнение смертный приговор четырем оппозиционным активистам. Приговор был вынесен в январе на закрытом судебном процессе. Все четверо были признаны виновными в антиправительственной деятельности. Эта казнь стала первой в Мьянме с конца 1980-х годов.
Казненные были сторонниками свергнутой лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи: бывший депутат парламента от «Национальной лиги за демократию» и рэп-певец Фио Зейя Тоу и демократический активист Чжо Мин Ю обвинялись в подготовке терактов и государственного переворота. Их апелляции суд не удовлетворил. Двое других казненных - Хла Мио Аун и Аун Тура Зау - были приговорены за убийство женщины, которая, как они утверждали, была информатором хунты.
Государственный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года, когда военные свергли избранное правительство страны под руководством фактического премьер-министра и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. В апреле того же года она была приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. С тех пор все попытки гражданского повиновения жестко подавлялись военным правительством. ООН фиксировала стрельбу на поражение по толпам протестующим в городах по всей стране. По данным правозащитников, были убиты не менее 1756 противников режима, более 13 тысяч человек были арестованы. К казни также были приговорены десятки активистов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение хунты «вопиющим нарушением права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность».
Организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном рейтинге признала Мьянму одной из самых неблагополучных в отношении свободы слова стран (176 место из 180).
Кобахидзе ответил Арахамия, пригрозившему Иванишвили санкциями
Очередными резкими заявлениями обменялись председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
Вопрос касался санкций против основателя «Грузинской мечты», экс-премьера и миллиардера Бидзины Иванишвили, которого Европарламент обвинил в связях с Кремлем в своей резолюции от 9 июня. Категорически против этого выступают власти Грузии – премьер и депутаты от ГМ уже не раз критиковали резолюцию Европарламента, они также отказываются считать Иванишвили олигархом.
Арахамия заявил накануне в интервью грузинской оппозиционной телекомпании «Мтавари», что «если Бидзина Иванишвили не уйдет по-доброму, то чаша терпения переполнится, его все равно выгонят, это может произойти путем революции, насильственно».
«Зачем виновным доказательства?! Мы передадим их компетентным органам, которые заняты санкциями. Ваши представители правительства увидят это во всех случаях. Ребята, говорю вам прямо, будьте немного аккуратны в своих высказываниях, потому что не только Иванишвили будет объектом санкций, это повлияет как на его бизнес-окружение, так и на политиков. Сейчас политические лидеры смелые, они контролируют СМИ, всех, кто выступает против них, посадили в тюрьму, но это скоро изменится. Посмотрите, мы здесь не случайно. У нас был именно такой дядя. Он тоже говорил так: я всех арестую, я самый богатый, и так далее, но смотрите, что с ним стало. Так что, вам пора искать недвижимость в Ростове», - сказал Арахамия.
Украинский политик также выразил готовность «лично приехать, чтобы связать грузинских политиков с лидерами Европы, но при одном условии: для меня не имеет значения, как называется партия, не важна фамилия политика, главное, чтобы он не был пророссийским».
Между тем Кобахидзе считает, что Арахамия «несет ответственность за многое» и предсказывает ему потерю поддержки у народа. «Единственный, против кого, я думаю, будут введены санкции, - это сам Арахамия», - заявил председатель партии «Грузинская мечта».
«Все прекрасно знают, кто этот человек… ему вынесет санкции украинский народ за все, что он принес Украине. Арахамия ответственен за многое, все это оценит в первую очередь украинский народ. Мы не собираемся комментировать его высказывания», - сказал Кобахидзе.
Андрей Макаревич и «Машина времени» выступят с концертом в Тбилиси 24 сентября
Легендарная рок-группа «Машина времени» выступит в Тбилиси 24 сентября. Концерт анонсировал бессменный фронтмен МВ, ветеран советского и российского рока Андрей Макаревич.
Группа, которой в этом году уже исполнилось 53 года, привезет в Тбилиси новую концертную программу «Лучшие песни». Это композиции из недавнего альбома «В метре», а также вся классика за полвека с лишним. Концерт состоится в Тбилисском Дворце спорта.
Группа выступит в составе: Андрей Макаревич (вокал, гитара, клавишные), Александр Кутиков (вокал, бас-гитара), Валерий Ефремов (барабаны), а также Игорь Хомич (гитара), Александр Лёвочкин (клавишные, бэк-вокал), Александр Дитковский (труба, бэк-вокал, тамбурин, мелодика) и Кирилл Ипатов (перкуссия).
Впервые выступление «Машины времени» в Тбилиси состоялось в марте 1980 года, на первом в СССР рок-фестивале. Тогда группа не только стала победителем фестиваля, но и записала несколько песен в тбилисской студии «Мелодии», пишет агентство «Новости-Грузия».
68-летний Андрей Макаревич - один из тех российских артистов, кто активно выступает против войны в Украине и покинул Россию после вторжения в феврале 2022 года. Макаревич в настоящее время живет в Израиле.
Перед вторжением России в Украину, музыкант писал в соцсетях: «Нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости - зачем?».
5 апреля 2022 года Макаревич опубликовал в своем Telegram-канале ответ на критику звезд, покинувших Россию: «Вижу тявканье по поводу уехавших - Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия - они, а не вы».
«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
«Газпром» объявил, что останавливает еще одну турбину газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая». По заявлению корпорации, этой турбине требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание. Со среды, 27 июля, суточная производительность «Северного потока» составит не более 33 млн кубометров газа в сутки, то есть 20% от его плановой мощности.
«Северный поток» - основной газопровод, по которому российский газ поступает в Германию и другие страны Евросоюза. Его плановая мощность - 167 млн кубометров в сутки. С июня «Газпром» начал снижать мощности прокачки газа, объясняя это необходимостью ремонта турбин. Сначала мощность упала до 100 млн кубометров в сутки, затем до 67 млн кубометров. В «Газпроме» объясняли это необходимостью планового ремонта турбин на газокомпрессорной станции, который затруднен из-за международных санкций против России, введенных после ее вооруженного вторжения в Украину. Турбины «Газпрома» произведены германской фирмой Siemens, их техническое обслуживание производится в Канаде. Обе страны присоединились к санкциям.
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении «газовой войны» против стран ЕС. Российские поставки составляли около 40% всего природного газа, используемого в Евросоюзе.
Леван Давиташвили: Грузия не покупает санкционную нефть
По заявлению министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, Грузия не покупает санкционную нефть. По его словам, Грузия с максимальной ответственностью соблюдает санкции и не получила ни одного замечания по этому поводу, пишет Общественный вещатель.
Таким комментарием Леван Давиташвили ответил на вопрос, связанный с заявлением члена «Национального движения» Левана Хабеишвили, в котором он говорит о ввозе в Грузию санкционной нефти из России и обвиняет в этом Wissol Group, Aragvi Impex и Lukoil.
По словам Давиташвили, приобретенная конкретно этими компаниями нефть - не санкционная.
«Хочу со всей ответственностью отметить, что Грузия не покупает санкционную нефть. Грузия соблюдает правила санкций с максимальной ответственностью. Ни одного замечания к Грузии в этом плане нет. В частности, закупаемая этими компаниями нефть не находится под санкциями, такую же нефть покупают очень много стран Европы и очень многие страны международного сообщества, в том числе и в Грузии частные коммерческие компании принимают решения с учетом существующей практики», - заявил Давиташвили.
Еврейские организации в России получили предупреждения от Минюста
Несколько еврейских организаций, работающих в России, получили от Министерства юстиции предупреждения о возможном признании их иностранными агентами, сообщает The Jerusalem Post.
Внесение организаций в реестр может привести к их закрытию. Кто именно получил письма от ведомства, газета не уточняет, объясняя, что в данной ситуации они хотели бы избежать публичности.
По новому, расширенному закону об «иностранных агентах», этот статус может быть присвоен не только организациям и лицам, получающим финансирование из-за рубежа, но и тем, кто «находится под иностранным влиянием». Большинство еврейских организаций в мире получают ту или иную поддержку от Израиля или имеют с ним деловые связи.
Три недели назад Министерство юстиции потребовало ликвидировать российское отделение международного агентства «Сохнут», которое организует репатриацию в Израиль. По мнению Минюста, «Сохнут» незаконно занимался сбором персональных данных граждан Российской Федерации – видимо, имеется в виду работа с личными данными клиентов, обращающихся за консультациями. Минюст подал иск против «Сохнута» в Басманный суд Москвы. Первое судебное заседание состоится 28 июля.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид 24 июля встретился с израильскими министрами иммиграции и абсорбции, строительства, чиновниками МИД и Совета безопасности Израиля, а также представителями «Сохнута». Он поручил сформировать межведомственную делегацию, которая «должна быть готова отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие».
По итогам встречи Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, и он приложит все дипломатические усилия, чтобы избежать их ухудшения. Однако в случае закрытия в России «Сохнута» и давления на другие еврейские организации, Израиль может предпринять ответные шаги, которые неизбежно повлияют на российско-израильские отношения – и могут в том числе привести к расширению поддержки Украины.
- Еврейское агентство «Сохнут» основано в 1929 году для содействия репатриации евреев в Палестину, позднее - в Израиль. В СССР отделение «Сохнута» открылось в 1989 году. The Jerusalem Post отмечает, что закрытие агентства в России обернется сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать.
- После российского вторжения в Украину Израиль выступил с критикой действий России, однако не присоединился к международным санкциям. После событий в Буче Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел, обвинил Россию в совершении военных преступлений. Владимир Путин не поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра.
- После начала войны в Украине главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт оставил свой пост и покинул Россию. Его невестка сообщила, что решение Гольдшмидта было вызвано нежеланием поддерживать Россию в войне.
Паспорт Грузии занял 52-е место в международном рейтинге Passport Index
Паспорт Грузии занял 52-е место в международном рейтинге Henley & Partners ' Passport Index. Владельцы грузинского паспорта могут путешествовать без виз в 116 стран мира.
В 2021 году Грузия находилась на 55-й позиции в списке, паспорт государства позволял ездить без виз в 115 стран мира, напоминает "Грузия Online". В 2022 году позиции Грузии в паспортном индексе укрепились на три пункта, что связано с соглашением о безвизовом режиме с Саудовской Аравией.
Самый влиятельный паспорт в мире — японский, с ним можно путешествовать без виз в 193 страны. Второе место в рейтинге делят Сингапур и Южная Корея, граждане которых могут посещать без виз 192 страны. Первую тройку замыкают Германия и Испания — 190 стран.
- Henley & Partners составляет индекс паспортов более 10 лет в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая, в свою очередь, обладает крупнейшей в мире базой данных о статистике пассажирского сообщения.
- Позиция паспорта в рейтинге определяется количеством стран, в которые его владельцы могут въезжать без виз.
Алан Джуссоев возглавил аппарат югоосетинского правительства
Указ о назначении Алана Джуссоева на должность руководителя аппарата правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия подписал в понедельник президент Алан Гаглоев.
Еще одним указом с этой должности освобожден Азамат Чамоков. Оба указа вступают в силу со дня их подписания, передает агентство "РЕС".
Ранее Джуссоев занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента. Он был освобожден от этой должности в минувшую пятницу.
- Алан Джуссоев родился 17 июля 1974 года в г. Цхинвали, ЮАО ГССР. Окончил факультет истории и права. С 1993 по 1995 год служил в специальном подразделении КГБ РЮО. С 1995 по 1997 год работал в МВД следователем Дзауского района. С 1997 по 2001 год - сотрудник "Детского Фонда" РЮО. С 2001 по 2008 год - руководитель НКО "Агентство по Мотивации Общества и Социальному Развитию". С 2009 по 2012 год - глава Администрации Ахалгорского района. C 2016 по 2018 год - заместитель начальника Управления внутренней политики администрации президента. С 2018 года - первый заместитель главы АП.
Давид Хидашели: «Говорить заранее равносильно хвастовству»
Бизнесмен Давид Хидашели дал комментарий грузинской службе Радио Свобода относительно возможной покупки «ВТБ Банка Грузии».
Хидашели написал в сообщении в мессенджере WhatsApp, что «говорить заранее равносильно хвастовству». Он пообещал сообщить Радио Свобода, как только что-то купит.
Бизнесмен также написал о 47 проектах, запланированных в Грузии и кампании дезинформации, развернутой против него.
«Вы создали демократию, которая настолько не защищает людей, что нет смысла идти в суд. Говорят и пишут, что хотят", - написал Хидашели.
- Давид Хидашели - фигурант т.н. «дела картографов». Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в свое время поручил ему поиск в российских архивах карт с изображением грузино-азербайджанской границы. Что в последующем послужило основанием для ареста членов Комиссии по определению границы Ивери Мелашвили и Натальи Ильчовой.
- Давид Хидашели утверждает, что является другом российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Аудиозаписи предположительно двух разговоров Евтушенкова с Бидзиной Иванишвили были опубликованы 25 апреля в YouTube. В первой записи речь идет о пшенице. Евтушенков в ней говорит, что у него есть идея, которую привезет Давид. При этом Евтушенков рассказывает о встрече со своим на тот момент заместителем Али Уздановым (Евтушенков покинул пост председателя совета директоров «Системы» 15 апреля). На второй записи российский бизнесмен просит Иванишвили встретиться с его представителем. Иванишвили в ответ говорит, что тот уже встречается с премьер-министром Грузии, который «молод и обо всем позаботится», а он находится за городом и потому встречаться с ним ему немного неудобно, хотя в случае необходимости он готов это сделать. В конце концов, согласно записи, Иванишвили согласился встретиться с представителем Евтушенкова.
- Предпринимателю Давиду Хидашели в этом году были переданы 104 712 гектаров леса в регионе Рача-Лечхуми на 49 лет для организации охотничьего хозяйства.
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