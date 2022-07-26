В Цхинвале обсуждают очередную серию кадровых решений президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Как оказалось, общественное внимание на этот раз больше привлекли отставки, а не назначения.

Алан Гаглоев назначил в четверг нового начальника Государственной службы охраны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента. Эту должность занял Кочиев Андрей Александрович. Еще одним указом Токаев Андрей Георгиевич назначен заместителем председателя Комитета государственной безопасности республики.

Смена ключевых фигур в силовых структурах понятна. Это наследство, которое нельзя просто принять и оставить все как есть, потому что экс-президент выстраивал с силовым блоком отношения, основанные на принципах личной преданности. Поэтому, независимо от того, кто победил бы на президентских выборах, первое, с чего бы он начал, – избавился бы от бибиловских «штрилицев».

Что до Госохраны, то здесь отдельная история. Эта структура была создана президентом Кокойты для охраны руководства республики, но на деле круг ее полномочий выходил далеко за формально определенные границы. Это была, по сути, военная структура, подчинявшаяся лично президенту и никому, кроме него. Мушкетеры короля. Помимо охраны первых лиц республики, она занималась расправой над политическими оппонентами, выясняла отношения с бизнесом от имени шефа и многое другое. Сотрудники Госохраны обладали внушительным объемом неформальных привилегий, влиянием, позволявшим им совмещать интересы президента с собственными.

В бытность Леонида Тибилова Госохрана ограничилась формальными функциями – охраной руководства. Такое впечатление складывалось, наверное, из-за того, что за все время президентства Леонида Харитоновича не было ни одного скандала с участием сотрудников охранного ведомства – никого не прибили, ни у кого ничего не отобрали.

Во время Анатолия Бибилова Госохране вернули прежний функционал – не в тех масштабах, конечно, но все-таки. С участием сотрудников произошел такой неприятный инцидент, как изъятие компьютера в редакции радиостанции «Ир». Представители бизнеса жаловались на визиты сотрудников Госохраны. Провели целую спецоперацию против Алана Бекойты – подстерегли его на трассе, похитили, вывезли на базу Госохраны, где избили за неуважительный по отношению к президенту пост в социальных сетях. Теперь, говорит сопредседатель движения «Союз Алания-Россия» Роланд Келехсаев, хочется верить, что маятник качнулся в обратную сторону:

«Какой президент, такая и Госохрана. Если перефразировать известное выражение: скажи мне, чем занимается твоя Госохрана, и я скажу, кто ты. Только от президента зависит, кем они будут – телохранителями высших чинов или опричниками, которые наводят ужас на жителей республики. Общественный интерес в этой истории состоит в том, чтобы сотрудники не стучались к нам в дверь с вопросами, не имеющими отношения к безопасности руководства».

Минувшую неделю завершили несколько отставок и назначений, вызвавших неоднозначное отношение среди сторонников Алана Гаглоева. В пятницу первым заместителем главы администрации президента стал Сослан Джуссоев. В 2012 году он был назначен Леонидом Тибиловым государственным советником президента. А уволен был уже президентом Бибиловым в конце 2019-го, как тогда говорили местные наблюдатели, за дружбу с нынешним президентом Аланом Гаглоевым. Молод – до сорока. По образованию экономист. Из продвинутых. Учился по обмену в Штатах, знает языки.

В общем, такое креативное назначение. Единственное, что омрачило настроение общественности, – это кадровое решение было сопряжено с увольнением занимавшего этот пост Алана Джуссоева. Поэтому в социальных сетях, где обсуждались кадровые перестановки, комментарии с поздравлениями в адрес Сослана Джуссоева перемежаются с сожалениями по поводу увольнения Алана Джуссоева. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили вспомнила, что он начинал карьеру в Ленингорском районе:

«Алан Джуссоев возглавлял район в самые тяжелые годы. Он зарекомендовал себя как хороший управленец. Я не могу судить о том, как его работа выглядела в отчетах, но в отношении людей он был абсолютно нормальный, доброжелательный, отзывчивый руководитель. И позже, работая в администрации президента, когда он занимался отправкой больных на лечение, он был внимателен к нам. А еще Алан Джуссоев – один из немногих глав нашего района, кто после ухода с должности сохранил связи с местными жителями. Некоторое время назад в Ленингоре распространились слухи, будто его назначат главой района. Все были этим слухам рады, потому что он был единственный нормальный глава района. Вот сейчас, когда я говорила об этом, вдруг поймала себя на мысли, что имена других даже не вспоминаются, хотя их было одиннадцать или двенадцать. Его потенциал не должен вот так просто затеряться».

Ну и, наконец, самая громкая отставка после инаугурации Алана Гаглоева – это увольнение министра здравоохранения Сослана Наниева. Пожалуй, ни одно из увольнений членов кабмина не обсуждалось так много и не вызвало такого сожаления в обществе.

Формально он ушел по собственному желанию или «по совокупности причин», как скупо объясняет свое решение сам Сослан Наниев. В увольнение «по собственному» охотливого к работе экс-министра мало кто верит. Местные наблюдатели убеждены, что он явно не договаривает, не иначе считают они, Сослана Наниева подвели к этой отставке. Вот комментарий в социальных сетях югоосетинской журналистки Фатимы Турманон под новостью об отставке Сослана Наниева:

«Подписи собрать что ли? С обращением к президенту и самому Наниеву. Еще раз, впервые в истории чиновничества Южной Осетии увольнение чиновника вызвало волну возмущения большинства (абсолютного!) жителей! Человек работал в экстремальных условиях, с тяжелейшим наследием, с убитой за многие годы системой, с сопротивлением тех, кто привык работать по старинке, с ненормальным поведением правительства, Минфина, не осознававшими приоритетность (ковидные выплаты и др.) Высвободил более 100 штатов, на которых «сидели», ничего не делая, прикрыл подпольную торговлю лекарствами, при нем – бесперебойный качественный кислород, дорогие биолекарства для ковидников, которые на севере покупали. Впервые на высокотехнологичное лечение в Россию можно было поехать, не поднимаясь к президенту. И многое впервые! И это за год с небольшим!»

Когда материал уже был сверстан, на официальном сайте президента Южной Осетии был опубликован указ о назначении Алана Джуссоева на должность руководителя аппарата правительства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия