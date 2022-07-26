В Абхазии продолжается острое обсуждение вопроса о ратификации абхазо-российского правительственного соглашения о госдаче «Пицунда». При этом в последние дни в эти дискуссии вплелась и тема встречи в прошлую пятницу 22 июля в медиацентре МИДа РА Общественного совета при министерстве с участием только что приступившего к работе Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина.

После коротких приветственных выступлений прессу попросили покинуть встречу, чтобы затем продолжить ее за закрытыми дверями. Кое-кто из журналистов Абхазии после этого публично возмутился: как это, мол, так, что за секреты от народа? Но те участники встречи, включая и представителей СМИ, с которыми довелось сегодня побеседовать «Эху Кавказа», в один голос говорили, что закрытые заседания – это общепринятая во всем мире практика, позволяющая его участникам высказывать свои мнения максимально откровенно. Поскольку наши собеседники согласились с предложенными условиями проведения встречи и не собирались нарушать договоренность, они не захотели публично высказываться в радиоэфире. Хотя само содержание пятничного разговора нас в общем-то и не интересовало, ибо благодаря различным СМИ оно в основном уже стало известно за эти дни общественности.

Многие наблюдатели, соглашаясь с тем, что закрытые обсуждения вполне имеют право на существование, в то же время высказывали мнение: в современной Абхазии с учетом того, что в данной встрече, где не могли не затронуть «пицундскую тему», участвовало несколько активных представителей обоих противоборствующих в стране внутриполитических лагерей, наивно было рассчитывать, что они воздержатся от публичных интерпретаций состоявшегося разговора в поддержку СВОЕГО взгляда.

Уже в субботу телеграм-канал Respublica сообщил: «Вчера в пресс-центре МИД Абхазии прошла встреча с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным с участием представителей общественно-политических сил Абхазии. В ходе встречи был поднят вопрос соглашения по передаче госдачи «Пицунда» российской стороне. Послу была донесена позиция о том, что у значительной части населения республики есть опасения по поводу данного соглашения и что документ требует экспертизы и доработки. По нашей информации, посол отнесся с пониманием и уважением к такой позиции и заверил представителей общественности в том, что если соглашение не будет ратифицировано, то это не скажется на абхазо-российских отношениях и не повлияет ни на выплаты пенсий, ни на военное или иное сотрудничество».

Представители противоположного лагеря отреагировали на следующий день комментарием председателя партии «Амцахара» Алексея Цугба: «Не надо будоражить общество дезинформацией». Вот фрагмент из него:

«Господин Шургалин недвусмысленно дал понять, что ратификация данного соглашения входит в сферу интересов российской стороны. Посол обратил внимание на то, что 24 сентября 2010 года Владимиром Путиным было подписано Распоряжение правительства России по вопросу переговоров с абхазской стороной о передаче в собственность данного объекта. Кроме того, Михаил Александрович подтвердил, что было множество обращений правительства России к абхазской стороне с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Хочу обратиться к телеграм-каналам, в частности, к каналу Respublica, с призывом прекратить дезинформировать наших граждан в угоду внутриполитической конъюнктуре. Опубликованная ими информация о данной встрече не соответствует действительности. Все СМИ, вещающие на территории Абхазии, обязаны относиться со всей ответственностью к тому, что публикуют. Не надо будоражить общество враньем».

Надо ли говорить, что названный телеграм-канал возмутился и отреагировал публикацией, из которой приведем ряд фрагментов:

«Герой Абхазии, председатель Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» Вианор Ашба о подробностях прошедшей в медиацентре МИД Абхазии встречи с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным: «Увидев заявление «Амцахара», мы были удивлены тому, что они отрицают то, что было на самом деле. Я лично присутствовал на позавчерашней встрече, и, действительно, послу России в Абхазии были заданы вопросы о том, повлияет ли соглашение по передаче госдачи «Пицунда» в собственность российской стороне на межгосударственное сотрудничество России и Абхазии в области пенсионного обеспечения, финансирования Инвестпрограммы, военного или иного сотрудничества. На что посол однозначно ответил, что это не взаимосвязанные вещи. Посол России подчеркнул, что все обязательства российской стороны будут исполнены в полном объеме в соответствии с прежними договоренностями… Более того, на мой прямой вопрос «В курсе ли Владимир Владимирович Путин темы передачи госдачи «Пицунда»?», посол ответил, что президент России, конечно же, в курсе работы над данным соглашением, но не в курсе степени остроты вопроса для общественности Абхазии… Как раз таки именно политическая партия «Амцахара» в угоду политической конъюнктуре попыталась своим заявлением ввести общественность в заблуждение и обвинить независимое СМИ Respublica в дезинформации, в то время как телеграм-канал отразил в публикации правдивую информацию. Подобные попытки оказать давление и опорочить независимые источники информации считаю неприемлемым».

Кстати, вчера вечером в ходе передачи «Прямой эфир» на Абхазском телевидении, где двое сторонников ратификации соглашения по госдаче полемизировали с двумя ее противниками, бывший министр, председатель ЦИКа и парламентарий Батал Табагуа высказал, как до этого и многие другие ее сторонники, недоумение: «А как еще российский посол должен был ответить на вопрос о ратификации и программе помощи Абхазии?». В том смысле, что любой вменяемый дипломат скажет об их невзаимосвязанности, и не надо тут спешить выдавать желаемое за действительность.

Сделал также заявление помощник президента Абхазии, постоянный член Общественного совета при МИД республики Максим Гвинджия. По его мнению, Михаил Шургалин подтвердил заинтересованность российской стороны в ратификации соглашения о передаче пицундской госдачи, отметив, что это важный шаг в развитии межгосударственных отношений. Распоряжение о наделении полномочиями ФСО для ведения переговоров было подписано Владимиром Путиным в 2010 году, и затем более 10 лет шла переписка сторон, говорится в заявлении. И одновременно Шургалин заверил Общественный совет при МИД Абхазии, что Россия будет и дальше оказывать поддержку республике в выполнении социальных и пенсионных программ, в реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В общем, исходя из всех этих публикаций, как картинку из пазлов, можно составить достаточно близкое к реальности представление о состоявшемся в пятницу разговоре. Другое дело, что, как всегда, разные «интерпретаторы» преподносят обществу исключительно то, что им хотелось услышать. Так есть ли резон проводить в сегодняшней Абхазии закрытые обсуждения злободневных тем, если информация о них все равно «просачивается» и преподносится весьма по-разному, порой в диаметрально противоположном смысле? С этим вопросом мы обратились к общественно-политическому деятелю Нугзару Агрба. И, похоже, у него нет тут однозначного ответа:

«Да, есть вещи, которые не проговариваются громко, во всеуслышание. Но я не знаю сейчас… Надо учитывать состав участников обсуждения. Кто-то может нарушить договоренности. А договоренности нельзя нарушать в том плане, что, если уж договорились поговорить на закрытой площадке… Лучше бы уж присутствовали СМИ и объективно донесли все содержание разговора».

Что же касается его мнения о позиции нового посла Российской Федерации, Агрба сказал:

«Ну, посол хитро ответил. Путин, говорит, не знает о настроениях общественности. Он заинтересован (в ратификации соглашения), но об этом не знает. Ты понял? Как бы пространство для маневра себе оставил он».

Но сегодня около пяти вечера был опубликован короткий комментарий посла России в Абхазии Шургалина по госдачи «Пицунда»:

«Хотел бы высказаться в поддержку заявлений Президента Республики Абхазия А. Г. Бжания и Председателя Правительства Республики Абхазия А. З. Анкваб, призвавших к скорейшей ратификации упомянутого документа. Соглашение полностью отвечает духу двусторонних российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства и опирающихся на безусловную поддержку граждан России и Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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