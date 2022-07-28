Сухумской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства Рамина Хмаил

Сухумской прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении В. Воуба и неустановленного следствием лица, по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «е» и «ж» части 2 статьи 99, пунктом «а» части 3 статьи 105 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса самопровозглашенной республики Абхазия.

По версии органа предварительного следствия, 27 июля 2022 года, примерно в 23:25, Воуба Вадим Виталиевич, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича, на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженные огнестрельным оружием, предположительно, автоматом системы «Калашников», калибра 5,45 мм, которое незаконно приобрели, хранили, перевозили группой лиц по предварительному сговору, следуя с центральной части Сухуми на автомашине марки «БМВ», с регистрационным знаком «О809ТТ АВН», совершили остановку на участке проезжей части улицы Эшба, расположенном напротив многоквартирного дома №175, где из указанного огнестрельного оружия, общеопасным способом, осознавая общественную опасность своих действий, и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий для окружающих, произвели не менее 10 выстрелов в Хмаил Р.Н., находящегося на переднем правом пассажирском сидении автомашины марки «Лексус GS250», совместно с водителем Джумутия Д.Р. В результате произведенных выстрелов последний был госпитализирован в Республиканскую больницу с диагнозом «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья», а Хмаил Р.Н., от полученных ранений скончался на месте.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление.