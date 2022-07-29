«У Грузии нет большего друга, чем США», – так посол Соединенных Штатов Келли Дегнан отвечает на антизападную риторику представителей грузинских властей и их сателлитов. Дипломат призывает политиков покончить с попытками настроить общество против Америки. А представители грузинской власти тем временем продолжают заверять, что никогда таковых и не предпринимали.

Риторика властей в отношении западных дипломатов вышла на новый, доселе невиданный уровень, отмечают критики. Послу США в Грузии Келли Дегнан последние несколько недель приходится оставаться в оборонительной позиции, практически ежедневно убеждая общество в том, что Америка не желает войны в Грузии и не вмешивается в ее внутренние дела, о чем без устали говорят действующие и бывшие представители «Грузинской мечты». В последнем своем интервью грузинской службе «Голоса Америки» Дегнан заявила, что не понимает, почему некоторые политики с таким рвением пытаются посеять раздор между США и Грузией в столь критическое время:

«В то время, когда реваншистская Россия сеет хаос и разрушения, Грузия и ее партнеры должны более активно работать вместе, чтобы обеспечить мир и безопасность… Мы продолжим работать с грузинским народом и помогать ему в достижении общей цели – более мирной, процветающей и демократической Грузии, которая будет полностью интегрирована в евроатлантическую семью… Благодаря нашему партнерству Грузия стала более безопасной, более процветающей и более демократичной, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества».

Впрочем, восстановить прежние отношения с США по завершении антизападной кампании, проводимой властями, будет очень сложно, уверен один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Те, кто пытается разрушить отношения Грузии и США, обострить отношения с Евросоюзом, – враги интересов Грузии, именно так мы их должны называть. С момента провозглашения независимости у Грузии нет большего друга, чем Соединенные Штаты. Те же, кто осуществляет информационную диверсию в попытке запутать граждан, кто заявляет, что Запад желает нам разрушения и втягивает нас в войну, преследуют российские интересы».

Среди таковых – «квартет» депутатов, отколовшихся от «Грузинской мечты», убеждающих граждан в том, что нападки на Бидзину Иванишвили – это выступления против всей страны и ее интересов, считают в оппозиции. Вот и сегодня один из четверки, Созар Субари, в открытом письменном заявлении, опубликованном на сайте парламента, фактически обвинил Келли Дегнан в шантаже экс-премьера:

«Последние заявления американского посла еще больше укрепили наши подозрения в том, что ее встреча с Бидзиной Иванишвили прошла с целью получения конкретного результата от него. Лично я не сомневаюсь, что американский посол, приехавший к Бидзине Иванишвили, не требовала вовлечения Грузии в войну с Россией прямым текстом. Неписаный закон дипломатии гласит, что такая просьба должна быть сделана косвенно. Когда посол говорит, что не шантажировала Бидзину Иванишвили, это такое же ни о чем не говорящее заявление, как и то, что она якобы «достаточно давно» не встречалась с Бидзиной Иванишвили».

В части оппозиции и неправительственного сектора считают крайне пагубными заявления членов «подразделения» правящей партии, созданного с целью усилить антизападную риторику, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе:

«В то время, когда мы должны делать все для того, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС, осуществлять демократические реформы, проявлять политическую готовность и стремление к Западу и европейской интеграции, мы видим, что отдельные политики, якобы отстранившиеся от правящей партии, прибегают к столь негативным нападкам на США. Ведь нападки на посла, естественно, означают нападки на страну. Ни у кого нет иллюзий, что эти люди действуют отдельно от остальной команды, эти люди остаются в тесной связи с «Грузинской мечтой» и Бидзиной Иванишвили».

По этому вопросу посол США высказывалась неоднократно, а в одном из последних заявлений выразила недоумение тем, сколько времени и энергии тратят некоторые политики на обсуждение судьбы экс-премьера. На что председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ответил:

«Я напомню вам, кто тратит время и энергию на это – более 300 европарламентариев, которые делали это на чужие деньги, посвятили этому даже резолюцию. Это также «НПО» и представители радикальной оппозиции, те люди, которые за чужие деньги тратят много времени и энергии на это. А нам, естественно, приходится отвечать, фиксировать собственную позицию. Когда делаются такие заявления и все понимают политическую нагрузку этих заявлений и оркестрированного штурма, важно, чтобы те, кто заинтересован в правильном развитии нашей страны, отстранились от этого оркестрированного штурма и заявлений».

Все обвинения беспочвенны, убеждал сегодня журналистов премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, правительство делает и будет делать все возможное для дальнейшего укрепления отношений с США и Европой, заявляет он.

Однако на деле все иначе, постоянные нападки на западных дипломатов и политиков – это попытки «Грузинской мечты» остаться у руля, считает политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия. Таким образом власти говорят: если критика в их адрес и адрес Бидзины Иванишвили не завершится, Грузия окончательно свернет с западного курса:

«Сейчас они пытаются шантажировать Запад. Как видно, таким образом власти и конкретно Бидзина Иванишвили пытаются продлить срок своего правления. Они боятся, что «Грузинская мечта» не победит на выборах 2024 года, и в условиях нового режима начнется апробированная за последние 30 лет в грузинской политике вендетта, естественно, и Иванишвили не останется нетронутым… Сейчас он торгуется и даже прибегает к шантажу, чтобы обеспечить себя определенными гарантиями безопасности».

А это, в свою очередь, чревато изоляцией Грузии: прекращением финансирования разного рода проектов, завершением разных программ. Остается лишь надеяться, что «Грузия не встанет на путь Беларуси», говорит политолог.

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