Иванишвили приоткрывает занавес и «выдает» посла Дегнан

Грузинскую общественность всколыхнуло новое письмо основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. В нем он повторяет риторику своей партии о попытке «определенных сил» втянуть Грузию в войну. Иванишвили сообщает также о своей встрече с послом США Келли Дегнан по ее просьбе, спустя месяц после российской интервенции в Украину. Оппоненты власти обвинили Иванишвили в политическом шантаже и попытке торга судьбой страны в меркантильных целях.

Иванишвили привычкам не изменяет, предпочитая общаться с народом в эпистолярном жанре. На этот раз письмо было короче, чем прежние, когда он сообщал о своем приходе в политику в 2011-м, или потом, когда решил уйти из политики, и это было дважды, в последний раз – около полутора лет назад. Иванишвили напоминает, что за это время ему лишь один раз, в прошлом году, пришлось нарушить свое обещание не вмешиваться в политику – в июне 2021-го, когда премьер-министр Георгий Гахария из-за шумного ареста лидера «Нацдвижения» Ники Мелия подал в отставку и ушел в оппозицию.

Все приведенные в нынешнем письме тезисы хорошо знакомы грузинскому обществу, поскольку уже звучали из уст лидеров основанной Бидзиной Иванишвили партии «Грузинская мечта» с самого начала российской интервенции в Украину. Иванишвили хвалит правящую команду за хорошо проделанную работу, благодаря которой, по его словам, «опасность войны уже максимально нейтрализована», но риски до окончания войны все-таки остаются. Он призывает к бдительности власть и общество. Там же Иванишвили практически поручает правящей силе сконцентрироваться на следующих вопросах:

«Считаю, что правящая команда имеет возможность в большей степени перенести свое внимание на еще один важнейший приоритет и позаботиться, чтобы отношениям Грузии со стратегическими партнерами – Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом – не был нанесен вред».

Из дальнейших строк можно заключить, что он доволен тем, что его личные финансовые проблемы не стали проблемой национального масштаба для Грузии благодаря работе команды «Грузинской мечты».

«Что касается моей личной проблемы, которая возникла в отношениях со швейцарским банком и актуальна по сей день, то я считаю, что она имеет прямую связь с происходящими в Грузии процессами. Однако, исходя из того, что Грузия практически справилась со сложной ситуацией и миновала непосредственная опасность войны, предпочитаю оставить отношения между мной и швейцарским банком своей личной проблемой и излишне не навязывать обществу эту проблему», – говорится в письме Иванишвили.

Но самое главное и скандальное основатель правящей силы приберег под конец письма: он учел настоятельные призывы бывших и действующих членов своей партии и одним предложением сообщил, что 21 марта, спустя месяц с начала войны в Украине, по просьбе посла США Келли Дегнан он встретился с ней, и эта встреча «продолжалась около трех часов».

На этом письмо заканчивается, точнее, прерывается, потому что главный вопрос, о чем Иванишвили разговаривал с послом Дегнан, остается неизвестным. Кроме того, отец-основатель «Мечты» не похвалил свою команду и за ту «историческую заслугу», как они сами говорят, в получении 12 пунктов рекомендаций вместо статуса кандидата в члены ЕС. О пункте деолигархизации и о резолюции европарламента с призывом подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили за неформальное правление и пагубное влияние на грузинскую демократию тоже нет ни слова в письме Иванишвили.

Для председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, прославившегося в последние дни жесткими выпадами против послов ЕС и США, европарламентариев, а также нападками на журналистов, достаточно было и призыва Иванишвили сконцентрироваться на отношениях с США и ЕС.

«Мы сделаем все, чтобы иметь надлежащие отношения с Соединенными Штатами Америки, стратегическим партнером, а также с Евросоюзом. В том числе очень важно получить статус кандидата, для этого мы очень активно работаем. Это важный призыв, и, конечно, мы сделаем все для того, чтобы эти отношения развивались. Как вы знаете, в этих отношениях были определенные сложности, в том числе и то, что нам не был предоставлен статус кандидата, что наносило ущерб всему этому в целом. Мы все должны сделать все возможное, чтобы в будущем максимально предотвратить такие риски и ущерб для нашей страны, – это наша задача», – заявил Кобахидзе, стремясь сложить впечатление, что поручение Иванишвили он воспринял как благословение.

На это обращали внимание оппоненты власти, как и на слова Кобахидзе, что в письме Иванишвили есть хорошо «просматриваемые подтексты». Главный подтекст расшифровала лидер фракции «Нацдвижения», депутат Хатия Деканоидзе:

«Он – олигарх, который неформально управляет страной. Без его личных указаний ни один лидер «Грузинской мечты» не может что-то сказать. Вся эта пропаганда, что США, ЕС, послы (США и ЕС) Келли Дегнан и Карл Харцель якобы желают втянуть Грузию в войну, – исходит лично от Бидзины Иванишвили».

Депутат, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе обратила внимание на другой подтекст:

«В этом письме нет речи ни о чем другом, как о торгах и разговорах ультиматумами Бидзины Иванишвили с нашими западными партнерами, о том, что ему нужно вернуть свои финансы обратно».

Бывший премьер-министр, лидер «За Грузию» Георгий Гахария, заставивший Иванишвили год назад написать очередное письмо с его критикой, констатировал:

«Все это печально, откуда и куда – от персональных интересов пришли к торговле будущим страны, – вот так разрушаются мифы о нем», – Гахария, похоже, имел в виду мифы о меценатстве Бидзины Иванишвили.

А Шалва Нателашвили, главный лейборист Грузии, расшифровал в письме Иванишвили схему финансовой корысти, обвинив его во лжи:

«Речь не о беспокойстве общества, а о том, что он потерял 600 миллионов долларов США в швейцарском банке и еще два миллиарда из-за той трастовой компании, которую сам же и нанял. Это письмо – очередной шантаж в адрес США, в нем он говорит: «Вот если я попаду под санкции, я открою рот и скажу, что ваш посол по вашему поручению вынуждала меня начать войну с Россией», как будто он (Иванишвили) в течение двух дней взял бы Москву. Это ложь века!»

Сама посол США Келли Деганан в течение дня не комментировала письмо Иванишвили. Вопрос, встречалась ли она с Иванишвили после 24 февраля, начала войны в Украине, все эти дни поднимала так называемая тройка депутатов, ушедших из «Грузинской мечты»: Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундазде и Созар Субари. На этот вопрос посол Дегнан ответила 21 июля, отметив, что с Иванишвили давно не встречалась и что за два с половиной года ее пребывания в Грузии если и встречалась с Иванишвили, всегда подчеркивала поддержку Грузии со стороны США, ее стремление интегрироваться в евроатлантические структуры. «И не на одной из этих встреч я никогда не пыталась шантажировать господина Иванишвили», – не скрывая удивления, отметила посол Келли Дегнан.

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