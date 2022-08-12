Россия отклонила предложение генсека ООН о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, в обстреле которой Москва и Киев обвиняют друг друга. Совет безопасности не смог принять решение по этому вопросу из-за позиции Москвы. На этом фоне Киев продолжает настаивать на усилении санкций против России и тех, кто ее поддерживает. Пока Европа обсуждает в качестве одной из мер наказания визовую изоляцию российских граждан, критика подобных шагов со стороны руководства Грузии вызывает недоумение украинских коллег. Киев все более настойчиво призывает Тбилиси определиться с вектором.

Демилитаризованной зоны вокруг удерживаемой российскими войсками Запорожской атомной электростанции не будет. На экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном этому вопросу, постпред России во Всемирной организации Василий Небензя отверг инициативу генсека ООН Антониу Гуттериша, обосновав позицию Москвы защитой АЭС, в том числе от возможных терактов:

«Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не вразумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и иррациональные шаги, последствия которых отзовутся далеко за пределами Украины. К сожалению, так оно и есть. Сейчас происходит. Преступные атаки Киева на ядерную инфраструктуру толкают мир на грань ядерной катастрофы, сравнимой по масштабам с Чернобылем».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения не ее территории любого военного оборудования:

«Объект не должен использоваться в рамках каких бы то ни было военных операций. Вместо этого необходимо срочно прийти к соглашению на техническом уровне об установке периметра безопасности и демилитаризации с целью обеспечить безопасность региона».

Озабоченность главы Всемирной организации вызвали предупреждения МАГАТЭ, чьи эксперты оценивают ситуацию вокруг находящейся в эпицентре боевых действий АЭС как крайне опасную и чреватую глобальной катастрофой. Выступая по видеосвязи перед членами Совбеза, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также призвал Россию как можно скорее допустить на станцию инспекторов агентства.

«МАГАТЭ было готово выполнить такую миссию еще в июне. Но, к сожалению, в силу политических факторов и других соображений это оказалось невозможным. Мы видели, что произошло за последние два месяца. Мы не можем допустить, чтобы такие факторы нас больше задерживали. Я повторяю, что военные действия, которые могут даже в минимальной степени поставить под угрозу ядерную безопасность, должны быть немедленно прекращены. Эти действия могут привести к серьезным последствиям. МАГАТЭ готов помочь предотвратить такую эскалацию кризиса».

Украина и Россия обвиняют друг друга в провокациях. Москва утверждает, что ВСУ подвергают территорию АЭС артиллерийскому обстрелу, Киев в ответ заявляет, что российские войска используют станцию как военную базу и грозят всему миру устроить новый Чернобыль, если Украина и Запад не пойдут на уступки. Об этом, в частности, заявил президент Владимир Зеленский:

«Россия перешла к откровенному ядерному шантажу. То, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС, – это одно из самых больших преступлений государства-террориста. Сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции, в непосредственной близости от объектов АЭС. Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма».

Не устают в Киеве критиковать и тех, кто поддерживает действия Москвы или подчеркнуто дистанцируется от войны в Украине. В первых рядах «черного списка» - правительство Грузии. На фоне призыва президента Зеленского к европейским странам отказать в выдаче виз россиянам и первых шагов в этом направлении со стороны некоторых членов ЕС категорично-отрицательная позиция Тбилиси по введению визового режима в отношении граждан России вызывает у Киева недоумение. Украинские власти считают, что действия и заявления «Грузинской мечты» предают не только Украину, но и интересы и историю собственного народа, пережившего российское вторжение в августе 2008 года. Об этом, в частности, заявил председатель фракции правящей партии в Верховной раде Давид Арахамия:

«Меня интересовало, какой будет реакция правительства Грузии в связи с августовской войной 2008 года и хватит ли ему смелости упрекнуть агрессора если не по поводу Украины, так по поводу своей страны, и напомнить, какие жертвы и ущерб принесла война России в Грузии. Произошло так, как я и ожидал. Со стороны правительства Грузии не было никакой реакции, что обусловлено страхом и сотрудничеством с российскими властями. Теперь же, специально для г-на Иванишвили и его слуг публикую новый паспорт, в котором есть пятилетняя виза США. Вы должны знать, что, к счастью, подобные визы больше для вас недоступны. И надеюсь, что в восьмом пакете санкций, который ЕС утвердит в ближайшем будущем, мы увидим, у кого какой будет паспорт. Ну, всего хорошего, целую».

Днем ранее схожую позицию высказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, в Киеве известно об «определенных отношениях» отца-основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили с Россией. Но Подоляк считает, что из-за продолжающейся войны в Украине в Тбилиси могли бы выбрать более нейтральную позицию:

«К сожалению, на мой взгляд, ваше правительство не понимает рисков, связанных с существованием России в таком виде. Они также не осознают опасности ее прямой и скрытой поддержки».

В «Грузинской мечте» не оставили очередные выпады в адрес партии и ее основателя незамеченными. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе назвал «неправильным» нарратив Киева в адрес Тбилиси:

«Мы неоднократно пытались сделать теплее личные отношения с нашими братьями-украинцами. Думаю, что тот нарратив, который используют в наш адрес сейчас, не является правильным».

Власти Грузии подчеркнуто дистанцируются от войны в Украине и последовательно обвиняют оппозицию и «некоторых заинтересованных лиц» в попытке открыть в стране второй фронт.

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