На уходящей неделе в Абхазии было много криминального чтива. Так, возбудили уголовное дело в отношении нотариуса сухумской нотариальной конторы и жительницы столицы. Нотариуса подозревают в совершении служебного подлога, а пенсионерку – в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о получении пенсии умершего человека. Из неофициальной информации – особо крупный размер на проверку оказался 30 тысячами рублей, которые умершая задолжала пенсионерке, и последняя воспользовалась услугами ее сестры и ввела в заблуждение нотариуса.

А еще столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Рамина Газаева, который повредил стекло милицейской машины, протестуя против задержания его родственника.

Еще две криминальные новости связаны с задержанием подозреваемых. Вадима Воуба подозревают в участии в убийстве Рамина Хмаил 28 июля, а Гурама Анкваб – в обстреле сухумского отделения милиции. Обо всем этом сообщает прокуратура, а МВД, судя по официальной информации на сайте, существенно сузило размах своей деятельности и специализируется сугубо на наркотиках, «обнаружении» майнинг-ферм и бытовых кражах. На этой неделе милицией были изъяты 44 аппарата по добыче криптовалюты в Очамчырском районе. Напомню, что, встречаясь с жителями этого района, в 2020 году президент Бжания предлагал добывать криптовалюту именно здесь. Руководство поменяло свое отношение к вопросу, но жителям восточной части Абхазии первое предложение президента больше легло на душу, и они по сей день ориентируются на него.

Кульминацией криминальной недели стал расстрел автомобиля, принадлежащего бывшему главе «Черноморэнерго» Аслану Басария. Автомобиль был припаркован у входа в дом Басария, время было позднее, и никто не пострадал. Расценить это преступление как-то иначе, чем предупреждение, сложно. У обывателей две версии – политическая и бытовая. Правоохранители никаких мыслей не озвучивают, потому как даже спустя два дня на сайте МВД и Генпрокуратуры нет информации о происшествии.

Кстати, прокуратура и МВД третью неделю безмолвствуют и об исчезновении главного санитарного врача страны Людмилы Скорик. Впрочем, и пользователям социальных сетей надоело обсуждать финансовые подробности данного происшествия, тем более что никакого толку от этого нет – бывший директор СБ Темур Бганба вот уже пять лет находится в розыске по делу о хищении 700 млн рублей, а бухгалтера таможни Жанну Кайтан прокуратура ищет и того дольше – семь лет. Очевидно, что поиски кустов марихуаны удаются нашим правоохранителям лучше.

Госкомпания «Черноморэнерго», объявившая об отключении от света 11 августа по всей Абхазии на весь световой день, неожиданно ограничилась частичным отключением отдельных районов с 4 до 10 часов утра. По всей видимости, благодарить за оперативность надо не энергетиков, а министра экономического развития России Максима Решетникова, который нагрянул с визитом аккурат к 11 августа. Поэтому что успели, то успели – остальную часть ремонтных работ в Гагрском районе перенесли на следующий день, 12 августа. Об этом «Черноморэнерго» сообщило после отъезда российского министра из Абхазии.

Приезду Решетникова наш президент радовался как ребенок – агентство «Спутник» выложило фрагмент встречи, на которой Бжания не только выражает свою радость, но и очень многозначительно говорит, что граждане Абхазии и России ждут от приезда Решетникова много хороших дел, и они достигнут поставленных целей. Видимо, это был месседж для тех, кто понимает, что стоит за этими словами.

Решетников посетил несколько объектов из пяти сотен, которые были отремонтированы в период с 2012 по 2021 год, и остался доволен качеством ремонтных работ. Он посетил сухумский аэропорт и отметил, что тот на первом этапе будет принимать до миллиона, а на втором – до 2,5 миллионов пассажиров. О размерах инвестиций и сроках ничего не говорилось. А еще ему очень понравилась красивая и гостеприимная Абхазия.

Тем временем две недели тихо пробастовали водители сухумского АТП, требуя от правительства поднятия стоимости проезда в автобусах в связи с подорожанием горючего. Власть, незаинтересованная в новом витке напряжения вокруг топливной темы, после кулуарных переговоров повысила дотации в данную сферу, и забастовка прекратилась.

Общественная организация «Аидгылара» сделала заявление, в котором назвала действия власти опасными для государственности и потребовала от президента «в кратчайшие сроки» отозвать из парламента соглашение об отчуждении части Пицунды в пользу России, сформировать комиссию по демаркации границы и отправить в отставку премьер-министра «в связи с утратой доверия».

Не вопрос – премьер-министра без сомнения надо отправлять как минимум в отставку, но куда к концу заявления подевалась ответственность за происходящее рулевого нашей страны, главы государства?

И о новой волне Ковид – уровень заболеваемости растет. ПЦР-пункты снова открыты во всех районах республики, к сложным больным мобильные бригады приезжают на дом. С первого июля Минздрав стал предоставлять данные о численности людей, которым диагностирован COVID-19. За неполных два месяца более чем 500 человек, 38 из них понадобилось стационарное лечение. Как всегда летом возросло число кишечных инфекций. По мнению инфекционистов, это может быть связано с последствиями пандемии коронавируса – пониженный иммунитет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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