Бывшие депутаты «Грузинской мечты» написали четвертое письмо с критикой посольства США. «Посягательство на независимость суда является одним из главных приоритетов посольства», – напоминают депутаты.

Бывшие депутаты от правящей партии в очередной раз обвиняют главного партнера Грузии в давлении на власти. В поле зрения «бунтарей» сегодня попали рекомендации посольства США по поводу проводимой судебной реформы. Как отмечают авторы послания, в представленном пару дней назад посольством США документе слово «должен» употреблено якобы 60 раз, а рекомендации по конкретным вопросам звучат всего девять раз.

Следует отметить, что ни один из этих депутатов не входит в состав рабочей группы, в которую были направлены рекомендации посольства США.

«Такой документ нельзя назвать «рекомендацией», а только «инструкцией», что, к сожалению, напоминает нам о советском прошлом и вызывает соответствующие тяжелые ассоциации. Посягательство на независимость суда является одним из главных приоритетов посольства».

Также, по утверждению депутатов, посольство США отобрало 10 фаворитов из судебного корпуса, которые пользуются особым покровительством. Им доступны визиты, тренинги и семинары не только в Грузии, но и в США. Цель посольства США – иметь своих представителей в системе правосудия Грузии, сформулировал сегодня суть послания Гурам Мачарашвили:

«То, что в «Грузинской мечте» могут быть различные позиции, это нормально. Именно поэтому мы покинули «Грузинскую мечту», чтобы иметь возможность донести до общественности правду о том, что происходит за кулисами. Практически открыто демонстрируется, что посольство на деле хочет установить контроль над судебной властью Грузии. К примеру, посольство, игнорируя Совет юстиции, посещает суды, выезжает с судьями в регионы, в то время как высший судебный орган совершенно не в курсе этих событий».

Напомним, несколько депутатов «Грузинской мечты» покинули партию 28 июня. На первом этапе основным мотивом бунтарей было «донесение правды до общества» в целях воспрепятствования заговору «больших сил», желающих втянуть Грузию в войну против России.

Содержание письма вызвало недоумение даже у той части оппозиции, которая сотрудничает с властью по большинству вопросов. «Ничего нового, просто одно крыло правящей партии решило критиковать США», – так оценил содержание письма депутат от партии «Гирчи» Яго Хвичия.

«Нет в природе четырех вышедших депутатов, выявилось крыло «Грузинской мечты», которому нравится критиковать Америку. Все это происходит по согласованию с руководством «Грузинской мечты». Комментировать такое всерьез невозможно. Мы уже наслушались антизападных выпадов «Грузинской мечты», и это одно из новых ответвлений», – сказал Хвичия.

Со своей стороны, вице-спикер парламента Леван Иоселиани рекомендовал бунтарям подучить английский язык.

«Я прочитал заявление и абсолютно не разделяю его содержания. Я являюсь участником рабочей группы и знаком с документом. То, что там используется слово must, – это естественно, потому что в английском языке это слово имеет три обозначения, из которых только одно категорическое, а остальные носят рекомендательный характер, поэтому я бы посоветовал этим людям ознакомиться с английской версией. Думаю, такие тексты на фоне 30-летнего сотрудничества Грузии с Соединенными Штатами являются крайней неблагодарностью. Никто не должен пренебрегать долгосрочными отношениями между Грузией и нашими стратегическими партнерами из-за какой-то сиюминутной политической прихоти», – сказал Иоселиани.

В правящей команде призвали коллег из оппозиции с уважением относиться к мнению коллег. И хотя депутат Михаил Сарджвеладзе в целом не разделил доводов письма, тут же оговорился, что содержание письма никак нельзя рассматривать в контексте нападок на США:

«Не разделяю мнения, что документ посольства содержит инструкции, это все же рекомендации. Я детально с ним ознакомился, там есть моменты, с которыми лично я не согласен, и мы будем вести дискуссию в формате рабочей группы. Однако я ни в коем случае не считаю, что это нападки, это просто критический взгляд, не более».

По словам политолога Гии Хухашвили, четверо беглых депутатов, по сути, ретранслируют матрицу России, во всех бедах Грузии обвиняя Запад. Россия в этом пакете выступает в роли раздражителя, с которым необходимо держать ухо востро, чтобы не навлечь войны, не забывая получать экономическую выгоду:

«Бидзина Иванишвили почему-то чувствует себя припертым к стенке. Он нарисовал главного врага, от которого исходят проблемы, связанные с его безопасностью и процветанием, создал теорию о том, откуда берутся обрушившиеся на него несчастья, и пытается бороться с этим. По сути, письма этой четверки являются логическим продолжением его собственного письма. Он создал своего рода мифологию Давида, сражающегося с Голиафом, который спас страну от войны».

В реальности, лепя из Запада образ врага, власти пытаются сохранить влияние. Если мы не останемся у власти, страна утратит стабильность и будет вовлечена в чужую войну, говорят они обывателю, и это работает, считает политолог.

«К сожалению, на этом поприще власть добилась определенного успеха. Мне не верится, что у Иванишвили с самого начала были такие намерения. Думаю, что сегодня он таким образом использует фактор России в своей торговле с Западом. Его послание звучит так: «Я капитан корабля, принимайте меня таким, какой я есть, не пытайтесь изменить меня или я лягу на обратный курс». Предполагаю, что Запад не уступит шантажу, и он затеял очень опасную игру не только для страны, но и для себя лично. Я не знаю, может быть, он рассчитывает, что глобальные процессы развернутся в его сторону? Убежден, что неправильно рассчитанная стратегия привела Иванишвили к такому состоянию», – заключил эксперт.

В целом, по мнению Хухашвили, окончательный выбор останется за народом: если он выступает за западный вектор развития, то должен через протесты заставить Иванишвили вернуть Грузию на цивилизованный путь развития. По сути, власть сегодня идет наперекор Основному закону, и общество должно воспротивиться нарушению Конституции, где записано, что членство в НАТО и ЕС является главной целью страны.

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