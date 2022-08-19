Встреча во Львове между президентами Украины и Турции при участии генсека ООН не дала ответов на главные вопросы повестки. Скорее породила новые. Почему переговорный процесс между Киевом и Москвой сегодня крайне маловероятен и какую роль может сыграть в противостоянии фактор Запорожской АЭС?

Анкара на стороне Украины, но разрывать отношения с Россией не собирается, – так, если коротко, можно охарактеризовать позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, съездившего во Львов, чтобы переговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, а затем в трехстороннем формате с участием генсека ООН Антониу Гутерриша обсудить мировой продовольственный кризис и угрозу ядерной катастрофы в связи с ситуацией на Запорожской АЭС. На итоговой пресс-конференции Эрдоган, в частности, заявил:

«Несмотря на то, что Турция приложила усилия, чтобы положить конец конфликту дипломатическим путем, мы также поддержали наших украинских друзей и продолжаем это делать. Мы пообещали г-ну Зеленскому, что окажем необходимую поддержку для восстановления Украины, как мы это делали до сих пор. В центре внимания трехсторонней встречи, которую мы провели с участием генерального секретаря ООН господина Гутерриша, также были обсуждены возможные пути прекращения конфликта. Мы также оценили возможности преобразования позитивной атмосферы, созданной Стамбульским соглашением, в прочный мир».

Впрочем, с «прочным миром», очевидно, придется подождать. Президент Украины Владимир Зеленский тут же дал понять, что объяснил высоким гостям, на каких условиях Киев готов подписать мирное соглашение:

«Господин президент Эрдоган сказал, что продовольственная инициатива может сделать возможным открытие дипломатического окна для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Я сказал, в свою очередь, господину президенту Турции, что Российской Федерации нет веры. Считаю, что в этом окне – российское оружие, и потому очень удивлен, что они готовы к какому-то миру. Не может хотеть мира тот, кто насилует, ежедневно бьет крылатыми ракетами по нашим городам, по гражданской инфраструктуре. Поэтому сначала, мне кажется, они должны покинуть наши территории, а потом будет потом».

Сейчас же на повестке – острый кризис вокруг Запорожской АЭС. Участники встречи во Львове не могли обойти вниманием угрозу ядерной безопасности всего региона. Реджеп Тайип Эрдоган, в частности, подчеркнул недопустимость повторения трагедии, подобной аварии в Чернобыле.

На том, что такая опасность существует, настаивают и Киев, и Москва. При этом стороны кардинально расходятся в оценках источника угрозы. Если российская сторона обвиняет украинскую в обстрелах АЭС, то Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что обладает новой информацией о возможной подготовке российскими силами террористического акта на территории станции.

По сведениям ГУР, 18 августа на вечернем собрании руководства Запорожской АЭС отсутствовали представители «Росатома», которые с момента захвата станции всегда присутствовали на всех подобных совещаниях. Более того, по имеющимся в распоряжении Киева данным, представители «Росатома» вообще покинули территорию ядерного объекта. Разведка также сообщает, что персоналу предписано оставаться дома, а на территорию АЭС будут допускать лишь небольшую часть оперативного персонала.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Турции, генсека ООН и все мировое сообщество использовать влияние на Москву, чтобы заставить ее освободить атомную станцию:

«Россия должна немедленно, без каких-либо предварительных условий вывести свои войска с Запорожской АЭС. Она должна прекратить любые провокации и, безусловно, прекратить обстрелы. Недопустимо, что Россия ставит всех нас на грань ядерной катастрофы глобального масштаба. Мы договорились с генеральным секретарем ООН о возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС законным путем, через территорию, свободную от оккупантов».

Антонио Гуттериш, со своей стороны, также призвал Россию немедленно вывести с территории станции войска и военную технику. По его словам, он смертельно обеспокоен ситуацией на станции:

«Мы должны сказать, как есть: любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС – это самоубийство».

Впрочем, многие комментаторы считают, что подобные призывы к Москве не возымеют успеха. В Кремле явно не намерены сдавать столь важный стратегический объект, который, помимо всего прочего, можно использовать не только для ядерного, но и привычного Кремлю энергетического шантажа. Если Россия отключит АЭС от украинской энергосистемы, то стране гарантированы серьезные проблемы с электроэнергией предстоящей зимой.

Еще один фактор, препятствующий любой деэскалации, – непрекращающиеся взрывы в Крыму. Пока Эрдоган и Гутерриш находились во Львове, на территории полуострова опять прогремели взрывы. На этот раз сообщения поступили из районов Севастополя и Керчи, где находятся важные стратегические объекты. В том числе аэродром Бельбек и Крымский мост. В Москве такую пощечину, ставящую под серьезное сомнение способность российской армии обеспечить безопасность территории, которую в Кремле считают своей, стерпеть вряд ли смогут.

Украинские власти не признают, но и не отрицают причастность к взрывам в Крыму. При этом Киев неоднократно давал понять, что рассматривает расположенные на полуострове военные объекты в качестве легитимной цели, а свою задачу видит в деоккупации всей территории Украины, включая Крым.

При этом встреча Зеленского и Путина еще может состояться. Правда, не напрямую, как предлагал Эрдоган. Лидеры двух воюющих стран могут оказаться в одном помещении на предстоящем в ноябре саммите «Большой двадцатки». После того, как президент принимающей форум Индонезии заявил, что среди гостей ожидает Владимира Путина, в Киеве тут же дали понять, что в таком случае на Бали прибудет лично и Владимир Зеленский, который все это время предпочитал не покидать территорию Украины и разговаривать с сильными мира сего по видеосвязи. При этом на Банковой дали понять, что Зеленский не ищет встречи с российским президентом. Причина в другом. В Киеве считают, что «присутствие Путина в любом месте, на любом саммите косвенно означает, что организаторы саммита легитимизируют позицию России, напавшей на суверенное государство».

К слову, Индонезия уже столкнулась с давлением со стороны западных стран, которые требовали отозвать приглашение Путину на встречу из-за вторжения России в Украину. Теперь, если глава Кремля все же полетит на Бали, Зеленский намерен дать там российскому президенту дипломатический бой.

Подписывайтесь на нас в соцсетях