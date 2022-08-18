Переговоры во Львове между президентами Турции и Украины и генсеком ООН завершены. Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, надеялся на возобновление переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле, но вероятность такого согласия со стороны как Владимира Зеленского, так и Владимира Путина изначально была довольно невысока.

Пшеница, угроза ядерной катастрофы и возобновление переговоров между Киевом и Москвой – как предполагалось многими, должны были стать основными темами встречи во Львове между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Украины Владимиром Зеленским при участии генсека ООН Антониу Гутерриша. Турецкий лидер прибыл на запад Украины на автомобиле, приземлившись в соседней Польше. В условиях войны и нередких прилетов российских ракет, в том числе по Львовской области, турецкий лидер предпочел не рисковать.

Результат двусторонней встречи с Зеленским – Меморандум о взаимопонимании относительно участия Турции в восстановлении инфраструктуры Украины после окончания войны. При этом президент Украины выразил надежду на участие турецкого коллеги во втором саммите Крымской платформы.

После переговоров тет-а-тет между Зеленским и Эрдоганом к ним присоединился генсек ООН. Стороны, как и предполагалось, сфокусировались на преодолении продовольственного кризиса и опасностей в связи с продолжающимися боями вокруг Запорожской АЭС. Последний вопрос всерьез беспокоит в первую очередь самих украинцев и их соседей, которые прекрасно помнят последствия катастрофы в Чернобыле. По словам главы украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки:

«Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно скорее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно».

В России, правда, другое видение ситуации. На фоне переговоров во Львове представитель МИД России Иван Нечаев обвинил Киев в провоцировании ядерной катастрофы на Запорожской АЭС:

«Сначала украинцы нанесли удар по станции с помощью беспилотников. Потом начали обстреливать из реактивных систем залпового огня и тяжелых, 155-мм артиллерийских орудий, поставленных США. Жертвами действий Киева могут стать не только жители Украины, но и также многих других стран Европы. Необходимо заставить украинские части прекратить обстрелы, чтобы не допустить ядерной катастрофы».

Но взаимные обвинения по вопросу Запорожской АЭС были вполне ожидаемы. А вот другой вопрос повестки – куда более интригующий. СМИ со ссылкой на источники, близкие Эрдогану, сообщали, что турецкий лидер везет Зеленскому предложение о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле. Об этом заговорили сразу после недавней встречи турецкого президента с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Впрочем, попытка Эрдогана вновь усадить Киев и Москву за стол переговоров многими наблюдателями заранее расценивалась как провальная. Обоим лидерам сегодня крайне сложно прийти к какому-либо компромиссу.

Война в Украине идет уже почти полгода, и рассчитывать на скорое окончание боевых действий пока не приходится. Надежда на урегулирование появилась было после мартовской встречи в Стамбуле, по итогам которой стороны представили план возможных договоренностей. Тогда ее участники договорились о примерном содержании двух документов для подписания. Первый из них предполагал, что Украина согласится на нейтральный статус и откажется от размещения иностранных баз на своей территории, но получит гарантии безопасности от западных государств, которые оказали бы стране поддержку в случае агрессии в ее адрес. Причем в числе таких гарантов должна была быть и Россия. Еще один договор касался «взаимного уважения культур» – в нем затрагивался, в том числе, языковой вопрос. Но с тех пор переговоры фактически зашли в тупик. По мнению наблюдателей, в первую очередь это связано с тем, что ни в Москве, ни в Киеве к миру на условиях компромисса больше не готовы. Месяцы войны и сопутствующих ей потерь с обеих сторон привели к новым реалиям. Позицию России месяц назад зафиксировал президент России Владимир Путин:

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют… Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

В ответ его украинский коллега Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal также дал понять, что переговоры Киев будет вести лишь с позиции силы:

«Мы имеем дело с тем, с кем имеем. Пока они не получат по лицу, они ничего не поймут».

Вместе с тем наблюдатели отмечают опасность того, что если конфликт затянется надолго, то с «получением по лицу» могут быть проблемы. Западная пресса отмечает усталость Европы и США от войны. В частности, как пишет издание Politico, ЕС начал снижать объемы военной помощи Украине. В июле шесть крупнейших европейских стран не предложили Украине никаких новых военных обязательств. Впервые с начала российского вторжения. Последние статистические данные по поставкам оружия фиксируют сокращение помощи от Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши. Причем Лондон и Варшава, как самые активные помощники Киева, попросту выдохлись, отмечают аналитики.

Схожий спад в оружейных поставках отмечается и со стороны США. Около двух десятков американских отставных высокопоставленных военных и дипломатов, а также представителей экспертного сообщества обратились к администрации Джо Байдена с призывом предоставить Украине все необходимое для военной победы над Россией. В том числе самые дальнобойные ракеты к уже переданным системам HIMARS. Авторы петиции отмечают, что нынешняя администрация США предоставляет Украине вооружений в пределах, достаточных для создания патовой ситуации, но этого не хватает для возвращения территорий, захваченных Россией.

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