Самой обсуждаемой темой во внутриполитической жизни Абхазии в эти дни остается отставка 12 августа главы администрации президента Абхазии Алхаса Квициниа и его обращение на следующий день к соотечественникам. При этом надо учесть, что Квициниа не только почти два с половиной года занимал этот, как принято считать, четвертый по значимости пост в команде исполнительной власти, но и был в 2019 году кандидатом в президенты республики и участником первого в истории Абхазии второго тура президентских выборов, а также немало лет являлся сперва сопредседателем, а потом и председателем политической партии «Амцахара», когда та была в оппозиции. И эта партия была, пожалуй, главной движущей силой, приведшей к власти нынешнюю властную команду во главе с Асланом Бжания.

Когда Квициниа ушел в исполнительную власть, его на месте руководителя партии сменил ранее не очень известный на политической авансцене Лесик Цугба. После ухода же Алхаса из исполнительной власти (в обращении его было отмечено, что он отказался от предлагавшихся других должностей во властной команде) руководство партии не могло не отреагировать публично на это событие.

Как сообщает агентство «Апсныпресс», 16 августа состоялось заседание президиума политической партии «Амцахара». Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с текущей экономической ситуацией в стране, качеством жизни граждан. Предметом обсуждения на заседании президиума стало и решение члена президиума партии «Амцахара» Алхаса Квициниа оставить пост главы администрации президента. Члены президиума партии уверены в том, что это решение Квициниа было принято осознанно, и у него на то были причины.

«Алхас Квициниа – ветеран войны, наш однопартиец, стоял у истоков создания Союза ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. «Амцахара» и никогда не изменял своим принципам. «Амцахаровцы», как и руководство страны, чувствуют и свою ответственность за все происходящее в стране», – цитирует выступавших на заседании «Апсныпресс».

Анализируя итоги работы властей, президиум обратил внимание на то, что приход к власти нового руководства страны пришелся на непростое время, усугубленное распространением COVID-19. На заседании отмечалось, что нельзя отрицать очевидного: руководством страны сделано немало из того, что планировалось, но еще больше предстоит сделать. Члены президиума еще раз подтвердили, что партия «Амцахара» поддерживает вектор инициатив и действий руководства страны и впредь готова участвовать в жизнедеятельности государства.

Как и обычно при уходе госчиновников с важных постов, указ президента об освобождении Квициниа был подписан «на основании личного заявления». Но за этой стандартной формулировкой всегда стояли разные обстоятельства. Чаще всего «личному заявлению» предшествовала настоятельная рекомендация президента. В данном случае, правда, с самого начала работы властной команды время от времени в обществе возникали слухи о том, что Квициниа с кем-то не сработался и на грани ухода, но ранее его удавалось уговорить остаться.

«Кадровая чехарда» свойственна, конечно, не только последним двум с половиной годам, как утверждают критики нынешней властной команды. На самом деле, по мнению объективных наблюдателей, разве что при президентстве Сергея Багапша не было громких отставок, ибо он учитывал опыт предыдущих лет, когда «отставники» почти автоматически пополняли ряды политической оппозиции. Но другие президенты не «держались» за прежние кадры. Так, Рауль Хаджимба только в первые три с небольшим года своего руководства государством сменил троих премьер-министров. Все они уходили, что называется, молча. Правда, один из них собирался было провести пресс-конференцию, но потом раздумал, ибо понимал, что от «акул пера» просто так не отделаешься, «запытают» вопросами. А вот ушедший действительно по своему желанию вице-президент страны Виталий Габния сделал заявление, в котором выражал несогласие со многим происходящим при президентстве Хаджимба. Прежде всего, как запомнилось многим, с его кадровой политикой. Но ведь в такой маленьком обществе, как абхазское, со множеством личных контактов, наверное, и невозможно, чтобы ту или иную персону в политике и власти все в той же властной команде все воспринимали одинаково позитивно.

И вот эти слова про «кадровую политику» очень напоминают многим сказанное на днях в обращении Алхаса Квициниа о том, что он «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения», но на эти обстоятельства повлиять не мог. В принципе, это тоже несогласие с кадровой политикой, но при конкретизации, что упомянутые кадры занимаются незаконным обогащением, то есть коррумпированы.

Алхас Алексеевич, пойдя на это обращение, сделал то, что посчитал нужным. Но реакция части общества не могла не напомнить поговорку «слово – серебро, молчание – золото». Ибо некоторые тут же стали упрекать его: почему, мол, раньше молчал. И что, сказав «а», надо говорить и «б», то есть назвать поименно тех самых коррупционеров.

О ситуации с уходом из власти Алхаса Квициниа в контексте внутриполитической жизни Абхазии последних лет мы поговорили сегодня с абхазским общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Вот что он сказал о Квициниа:

«Я думаю, если он считает, что президент не справился с какими-то данными обещаниями, он пойдет в сторону тех, кто критикует власть, то есть оппозиции.

– Да, но с теми, кто сейчас в оппозиции, у него слишком долгая история политического противостояния и даже вражды, чтобы «к ним пойти».

– А как создавался Координационный совет в начале десятых годов? Я – «багапшист», Даур Тарба – «багапшист», Каджая – «багапшист», но мы объединились с Хаджимба. Координационный совет когда был».

Действительно, тогда из политических сил только «Амцахара» («Родовые огни») поддерживала президента Александра Анкваба. («Айтайра» находилась, как говорится, в спящем режиме). В июне 2013 года «Амцахара» была преобразована в партию. Мы вспомнили с Нугзаром Агрба, что к тому времени из основателей Союза ветеранов, широко известных в республике ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, из жизни ушли Сергей Дбар, Владимир Начач, Гарри Айба, Ака Ардзинба (двое последних были убиты). Оставался лишь Гарик Саманба. Вместе с набравшим к тому времени политический вес Алхасом Квициниа они стали сопредседателями партии. Но затем Саманба вместе с Виталием Тарнава покинули руководство партии, а спустя время пошли работать в правительство при президентстве Хаджимба.

Сегодня они отошли от политики. Действительно, лимит переходов из одного политического лагеря в другой ограничен. И если когда-то обществом это еще принималось, то в последние годы таких случаев уже не происходит. А вот какую-то свою политическую силу Квициниа вряд ли создаст. Агрба говорит:

«Если бы у Алхаса была когорта людей, которая за ним пошла бы, поддержала его… Но ты посмотри, какое хитрое заявление сделали «амцахаровцы»…»

Что касается недовольства кадровой политикой в государстве, которое всегда кем-то выражалось и будет выражаться, Нугзар Нуриевич считает:

«Понимаешь, глава государства у нас президент, и он будет принимать эти решения, а не вице-президент, не премьер-министр… Все! Не получится у нас по-другому».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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