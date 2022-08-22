Представители грузинской власти и покинувшие ее, но не потерявшие с ней связь депутаты сегодня единым фронтом выступили против представителей гражданского сектора. Последние – традиционным способом открытого письма, первые – комментариями к нему. Критике подверглись НПО, которые были отстранены «Грузинской мечтой» от участия в рабочих группах по реформированию избирательного законодательства.

Новое письмо четверки «бунтарей», распространенное сегодня, посвящено критике представителей гражданского сектора, которым якобы покровительствует посольство США. Фактически депутаты полностью повторили обвинения бывших коллег из «Грузинской мечты», которые 18 августа вывели из состава рабочей группы по реформированию избирательного законодательства представителей НПО «Справедливые выборы» (ISFED). В знак солидарности вышли из процесса представители «Института развития свободы информации» (IDFI), «Института исследования демократии» (Democracy Research), «Ассоциации молодых юристов Грузии» и «Центра социальной справедливости».

21 августа обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразили представительство ЕС и посольство США. В посольстве Евросоюза напомнили, что «вовлечение НПО в процесс принятия решений» – это одна из рекомендаций, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Посольство США в своем заявлении отметило, что исключение из процесса обсуждений «Справедливых выборов» – организации, которая является «одной из самых надежных и опытных по наблюдению за выборами в Грузии», «порождает вопросы по поводу искренности процесса избирательной реформы».

Этот факт прокомментировали как представители правящей партии, так и покинувшие ее депутаты.

По словам основателя партии «Сила народа» Гурама Мачарашвили, посольство США в очередной раз предложило обществу неверное определение демократических ценностей.

«Организация, которая вмешивается в политические процессы, хочет сформировать техническое правительство, потом стоит на митингах рядом с радикалами, требующими свержения правительства, такая организация оказалась для посольства США «качественной, надежной организацией». Исходя из этого, естественно, мы считаем это оскорблением грузинского общества со стороны посольства. В принципе, у посольства нет другого выбора, поскольку несколько НПО непосредственно вовлечены в революционные сценарии, реализацию которых координирует посольство. Если правительство привлечет «Справедливые выборы» к рабочему процессу, это будет прямой капитуляцией перед посольством и «Нацдвижением», и мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить», – пригрозил Гурам Мачарашвили.

В «Грузинской мечте» полностью разделили пафос бывших однопартийцев. По словам главы юридического комитета Анри Оханашвили, эти вопросы будут обсуждены с «американскими партнерами».

«Мы просто ждем разъяснений: будет эта организация действовать в соответствии с интересами других партий или представлять интересы гражданского общества? Мы знаем неправительственные организации, такие как «Молодые юристы», которые не присоединились к требованию отставки правительства. Мы никому не выдвигаем ультиматум, мы просто просим разъяснений: будет ли эта организация действовать как независимая организация, основанная на профессионализме, знаниях и опыте?»

Отвечая на вопрос, касающийся других неправительственных организаций, которые временно прекратили работу в рабочих группах именно из-за недопуска представителей гражданского сектора, Оханашвили отвечал, что «это похоже на «скоординированный бойкот».

«Я не получал официального уведомления о том, что другие общественные организации не будут участвовать в рабочих группах, которые я возглавляю. Если мы получим официальное уведомление о том, что они не участвуют, это тоже будет невероятным событием в истории НПО. Можете вспомнить какое-нибудь демократическое государство, где одна неправительственная организация по своей прихоти отказывается давать разъяснения и, соответственно, принимать участие в рабочей группе, другие неправительственные организации также отказывались? Все это смахивает на политический бойкот. Пусть определятся все: кто является носителем политических интересов, а кто неправительственных», – заявил Оханашвили.

В оппозиционном «Нацдвижении» считают, что риторика властей и вышедшей из партии четверки весьма показательна. По словам лидера партии Ники Мелия, разговоры о «революционном сценарии» продиктованы страхом власти перед народным недовольством.

«Если кто-то организует революцию, то само правительство является виновником этого. Не было прецедента, когда люди совершали революцию на ровном месте. Несмотря на это, режим «Грузинской мечты» продолжает делать все, чтобы оставаться в полной изоляции как на международном уровне, так и внутри страны. Да, только эти депутаты со своими сочинениями продолжают оказывать ей поддержку. Их обвинения прозрачны, и это уже никого не удивляет. Грузинское общество обязательно добьется новых выборов в этой стране. Выборы дадут возможность мирной смены режима», – заявил Мелия.

По мнению политолога Гии Хухашвили, избранная форма отношений между правящей командой и покинувших ее депутатов приобрела комический характер:

«То, что поют «четыре голоса», на самом деле написано в «Грузинской мечте». Лидеры правящей команды не отрицают, что их позиции полностью совпадают с пафосом заявлений «отступников». Вся политическая матрица правительства состоит из трех основных посылов: мы должны ругать и предъявлять претензии Западу, заискивающе говорить с Россией, потому что мы боимся войны, и при всем этом не забывать защищать благополучие Иванишвили».

Очевидно, что у правительства нет политической воли для выполнения европейских рекомендаций. Это видно по предпринятым ими шагам и в отношении профильных НПО. На самом деле, правительство транслирует мысль, что оно не хочет проводить реальные реформы ни в каком направлении, а единственной его целью является сохранение власти, считает политолог.

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