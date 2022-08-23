В Абхазии с 1 июля текущего года за потребленную электроэнергию начали платить по повышенным тарифам. К примеру, если раньше на протяжении почти десятка лет физические лица платили по 40 копеек за киловатт/час, то теперь должны платить по 70 копеек при соблюдении социальной нормы в 500 киловатт/часов в месяц или 90 копеек при ее превышении. Это первый этап повышения энерготарифов, рассчитанного на несколько лет.

Хотя об этом грядущем повышении, необходимом, прежде всего, для восстановления обветшавших за многие годы энергосетей, кабмин республики говорил еще прошлым летом. Для множества комментаторов в абхазском сегменте «Фейсбука» сообщение нынешней весной о конкретных дате и цифрах повышения прозвучали почему-то как гром среди ясного неба. Принявшие в штыки анонсированное повышение заявляли, что не будут платить по новым тарифам. Но тут надо учесть, что в соцсетях чаще всего пишут люди, склонные к бунтарскому складу мышления. А вот если исходить из результатов традиционного опроса «Эха Кавказа» под рубрикой «Голоса» через несколько недель, то подавляющее большинство высказалось в том духе, что это повышение, конечно, добавит материальных проблем, но они, как законопослушные люди, все же продолжат оплачивать потребленную электроэнергию. (Хотя не менее половины физлиц в Абхазии за нее после войны не платили и не платят.)

Наблюдателей не мог не интересовать вопрос: выльются ли все же протестные настроения части постоянных плательщиков в то, что их количество после 1 июля уменьшится? Но еще до того, как на него получен ответ, внимание общественности привлекли завязавшиеся между некоторыми абонентами и Управлением энергосбыта РУП «Черноморэнерго» споры о том, как трактовать применение двух версий тарифов для физических лиц. Абоненты, естественно, трактовали это в свою пользу…

Инетернет-пользователь Инал Лазба, возглавлявший «Энергосбыт» несколько лет назад, выложил в «Фейсбуке» пост, в котором обстоятельно изложил возникшее разночтение распоряжения правительства. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с ним, и он изложил свои мысли так:

«На данном этапе у нас впервые введена двухтарифная система по одной категории потребителей. Может быть использован как тариф 70 копеек, так и тариф 90 копеек. 70 копеек – в рамках социальной нормы и 90 копеек – свыше социальной нормы. Но на данный момент есть определенные сложности в использовании двухтарифной системы для одной категории потребителей. Почему? Потому что фактически в большинстве случаев показания счетчика снимаются в ручном режиме, и определить границу, в какой период закончилась социальная норма, очень сложно. Это требует того, чтобы каждое первое число контролер снял показания счетчика и определил, превышена социальная норма или нет. Конечно, эта тарифная политика рассчитана, так скажем, на будущее. Идет параллельно программа установки современных приборов учета. И я так понимаю, что, когда они повсеместно будут установлены, каждое первое число автоматически будут приходить их показания, чтобы можно было определить по ним границы потребления. Конечно, все 90 тысяч абонентов не скоро будут оснащены приборами учета… Я вот просто приведу пример. Скажем, абонент потребил за три месяца 1600 киловатт/часов. Социальная норма на квартиру – 500 киловатт/часов в месяц. У него могли быть три модели потребления. 1. Он два месяца уложился в норму по 500 и один месяц не уложился и потребил 600. 2. Все три месяца превысил и потребил по 533,3. Один месяц уложился в 500 и два месяца не уложился, потребил по 550 киловатт/часов. В каждом из этих случаев получатся разные суммы – от 1050 руб. до 1350 руб. за три месяца. Разница для многих существенная».

Далее Лазба сказал, что к нему нередко обращаются за разъяснениями как к специалисту с вопросом:

«Ты потребил за месяц 501 киловатт/час и платишь за все по 90 копеек. Есть еще другая модель. Потребил все тот же 501 киловатт/час и платишь за 500 по 70 копеек, а за еще за 1 киловатт/час – 90 копеек. Как надо трактовать применение тарифа?»

«Черноморэнерго», сказал Инал, трактует, насколько ему известно, следующим образом: укладываешься в месяц в норму – платишь по 0,7 руб., не уложился – весь объем по 0,9 руб. Однако, если говорить о смысле социальной нормы как механизма по поддержке неплатежеспособного населения, в существующей системе учета, где 90% пока еще длительное время будут без автоматизированного счетчика, справедливо применять модель, когда только превышенный объем оплачивается по 0,9 руб.

Связались мы и с начальником управления Сбыта электроэнергии Алхасом Чанба, чтобы узнать, каковы итога собираемости платежей за последние два месяца. Он сказал:

«Вы не первый из ваших коллег звоните с подобным вопросом. Все в ожидании, какой будет экономический эффект. Пока еще такого видимого, ярко выраженного эффекта нет. Я вам объясню, почему. Процесс сбора денег с физических лиц имеет свою специфику. Зачастую наши физические лица, абоненты платят с отсрочкой. Понимаете? Наш контролер может прийти, но не всегда абоненты готовы заплатить полную сумму, «набежавшую» на этот день. Поэтому судить о чем-то определенно можно будет уже к концу сентября. Однозначно могу сказать по юридическим лицам. Да, там есть эффект. Выставляемые счета там стали вдвое больше, и оплата там проходит на том же уровне, как и был. У нас вообще с юридическими лицами, особенно коммерческими организациями, особых проблем никогда не было».

Наверное, осенью прояснится и ситуация с тем, какая из моделей оплаты в спорных случаях с выходом за пределы социальной нормы в основном применялась. Возможно, дело решалось в ходе дискуссии между контролером и абонентом. Но, скорее всего, таких случаев было немного – когда абонент одинокий пожилой человек. Ведь уложиться в 500 киловатт/часов в месяц в среднестатистической семье в Абхазии весьма трудно: электричество здесь применяется в самых разных бытовых целях – на кухне, для отопления, охлаждения помещений и так далее.

Алхас Чанба, конечно, читал упомянутый пост в соцсетях Инала Лазба. Он говорит:

«Да, я согласен, Инал абсолютно точно все написал. Введение социальной нормы – это правильное и справедливое решение. Но в отсутствие современных приборов учета применять эту норму очень сложно на практике».

Кстати, на днях по Абхазскому телевидению прошел репортаж, в котором сообщалось, что в Сухуме установлено около 1300 приборов учета электроэнергии. Как отметил в репортаже начальник СУЭС Тимур Джинджолия, с установкой счетчиков получится определять по любым параметрам потребление электроэнергии абонентами. «В случае неоплаты в программе формируется извещение, передается абоненту. Установлен порог отключения, свыше которого при накапливании долгов программа обесточивает абонента. Главное преимущество от установки счетчиков – снижение нагрузок на подстанциях, потому что люди начинают экономить», – отметил Джинджолия. Всем абонентам по Сухуму требуется 25 тысяч счетчиков. «Черноморэнерго» приобрело более 2500 приборов, установка бесплатная.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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