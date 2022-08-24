Власти Грузии продолжают нападки на неправительственный сектор. НПО «Справедливые выборы» (ISFED), ранее отстраненную от работы над реформированием избирательного законодательства, обвиняют в попытке развития революционных процессов в государстве. Риторику представители правящей партии не сменили даже после того, как за организацию заступилось посольство США.

Власти Грузии дали организации «Справедливые выборы» время на то, чтобы отказаться от своей позиции касательно отставки правительства, однако этого не произошло, заявил сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, соответственно, в работе над реформированием избирательного законодательства это НПО участия не примет. Члены правящей партии настаивают: представители организации участвовали в июльском митинге, на котором было выдвинуты требования – отставка действующего и формирование технического правительства.

«ISFED представляется нам как непосредственный участник революционных процессов. После полной люстрации посольство (США) называет эту НПО одной из самых справедливых организаций и выражает желание, чтобы она была включена в рабочий процесс – это для нас, естественно, странно. ISFED проявила политические цели, и среди этих целей, в том числе, и участие в революционных процессах. Естественно, в таком случае любое предложение теряет смысл. И после этого исключено, чтобы оно подключалось к какому-либо рабочему процессу», – заявил на сегодняшней пресс-конференции Ираклий Кобахидзе.

Более того, доверие к этому НПО у власти нулевое, заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе, причина тому – попытка сфальсифицировать результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 2020-го, говорит градоначальник:

«ISFED ассоциируется с мошеннической организацией. Это не просто мои слова – это подтвержденный факт. Эта организация занималась фальсификацией результатов выборов. Они предоставили общественности неправильную информацию с параллельного подсчета. Это была целенаправленная попытка ввести общественность в заблуждение и, если мягко оценить эти их действия, это было мошенничество».

Заступиться за НПО в очередной раз решила посол США в Грузии Келли Дегнан. Мошенничество, о котором говорят представители правящей партии, – лишь «незначительная ошибка», о которой организация своевременно сообщила общественности, говорит дипломат.

«Посольство США полностью доверяет ISFED. Эта организация внесла большой вклад в реформирование избирательного законодательства. Все международные организации зафиксировали серьезные нарушения во время выборов 2020 года, и ни одна организация не оценила их как полностью справедливые. Что касается ошибки в подсчетах, как только они обнаружили ее, сразу признались в этом и сообщили обществу. Участие ISFED и других организаций в рабочих процессах очень важно, и это предусмотрено в 12 рекомендациях. У всех свое мнение, однако говорить, что незначительная ошибка может быть революционным сценарием – это неправильная интерпретация», – цитирует посла сайт телекомпании «Рустави 2».

За этим последовала ожидаемая реакция главных критиков дипломата – депутатов, формально отколовшихся от правящей партии. Один из участников квартета – Гурам Мачарашвили попытку заступиться за НПО назвал вмешательством посольства США во внутренние процессы посредством неправительственного сектора.

В самой организации продолжают отбиваться от нападок, убеждая общественность в том, что подтверждением независимости НПО служит ее международный авторитет и многолетний опыт.

Что же касается обвинений, озвученных Ираклием Кобахидзе, по словам директора «Справедливых выборов» Нино Долидзе, организация не делала никаких заявлений по поводу отстранения правительства, но лишь призвала власти назвать конкретного человека в исполнительной власти, ответственного за неполучение Грузией статуса кандидата в ЕС. При этом Долидзе понимает, что донести до «Грузинской мечты» этот посыл ей не удастся, поскольку у властей иные цели:

«Я считаю, что это преследование и оказание давления на нашу организацию. Эти мнения очень конспиративные, когда действия «Справедливых выборов» связывают с действиями Соединенных Штатов. Хочу сказать, что наша организация - независимая, говорю еще раз: мы не согласовываем свои действия с кем-либо. То, что НПО финансируют международные организации, делается потому, что они доверяют этим организациям, а не потому, что дают им какие-то указания».

«Грузинская мечта» видит угрозу в этой организации, уверен представитель «Национального движения» Петре Цискаришвили:

«Они («Грузинская мечта») не желают, чтобы проводились реформы, чтобы исполнялись 12 рекомендаций, которые передал нам Брюссель. Они понимают, какие знания и опыт у ISFED, какие они эксперты в проведении справедливых выборов, потому и не желают, чтобы эти люди присутствовали на тех заседаниях и выдвигали свои инициативы».

Цель же этой кампании – сохранение власти любым способом, считает депутат от партии «Лело» Саба Буадзе:

«Если кто-то и начинает революцию против воли грузинского народа, так это Иванишвили и его постыдное и комическое окружение клоунов, которые каждый день нападают на наших главных стратегических партнеров и делают это лишь с одной целью – сохранить власть Иванишвили даже за счет нашего отдаления от Запада».

Впрочем, даже если власти и придерживаются такого плана, осуществить его им не удастся, считает эксперт грузинского Центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Позволю себе быть оптимистом и считать, что они («Грузинская мечта») пытаются строить отношения с Западом через эскалацию для деэскалации. Это старый прием, когда повышаешь градус, ставки, а затем говоришь: вот тут мы вам уступим. На самом деле от «Грузинской мечты» мало что зависит, многое зависит именно от Запада. Исходя из существующей в мире ситуации, если в Вашингтоне решат, что «Грузинская мечта», при всех ее миллиардах, должна закончиться, она закончится. Поэтому все эти разговоры о том, что они отстранят НПО, все эти нападки на посольство США – это фон для того, чтобы потом начать договариваться. Единственное, что я знаю точно, – изменить внешнеполитический курс Грузии невозможно».

В знак солидарности со «Справедливыми выборами» несколько неправительственных организаций приняли решение временно приостановить свое участие во всех рабочих группах, созданных по инициативе правящей партии.

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