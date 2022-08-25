Абхазия и Сирия приняли заявление в поддержку российского вторжения в Украину

Сирийская Арабская Республика и самопровозглашенная республика Абхазия выразили поддержку вторжению в Украину. Совместное заявление принято в рамках визита в Сухуми главы МИД Сирии Фейсала Микдада. С абхазской стороны документ подписал глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.

В документе указано, что Сирия и Абхазия «выражают поддержку специальной военной операции Российской Федерации, а также народам ДНР, ЛНР и других регионов Украины, желающих воспользоваться правом на определение своей судьбы».

Стороны уверены, что российская «спецоперация» нацелена на «формирование более справедливого миропорядка, где уважают права народов, историческую судьбу».

Министры осудили «нелегитимный режим односторонних принудительных мер западных стран» против Абхазии, Сирии, России и «любых стран, которые смело выражают свое мнение на международной арене».

«Стороны обращают внимание международного сообщества на то, что односторонние принудительные меры незаконны, архаичны, бессмысленны, абсолютно контрпродуктивны и бесчеловечны», – сказано в документе.

Микдад и Ардзинба заявили, что народы Абхазии и Сирии «едины в борьбе против международного терроризма» и призвали «к незамедлительному уходу нелегитимных иностранных сил с территории Сирийской Арабской Республики».

Стороны выступили за активизацию и координацию деятельности внешнеполитических ведомств и дипломатических миссий; за укрепление торгово-экономических отношений и сотрудничества в сферах культуры и туризма.

Министры также додписали меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между двумя ведомствами, после чего обменялись памятными подарками. Инал Ардзинба вручил сирийскому министру абхазский лук «Апсуа Хыц».

Как сообщалось ранее, до визита в Абхазию Фейсал Микдад посетил Москву и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Микдад передал российскому президенту Владимиру Путину приветствие президента Сирии Башара Асада и пожелание «победы в войне, которая проводится на территории Украины» (в цитате РИА Новости указана не «война», а «спецоперация»).