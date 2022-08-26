«Нас держат за идиотов» – в Абхазии критикуют депутата Госдумы Затулина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что в случае вступления Абхазии в Союзное государство России и Беларуси, сторонам будет проще договориться о возможности покупки россиянами земли в этой самопровозглашенной республике. Об этом Затулин сказал в разговоре с «Газетой.Ru», комментируя заявление абхазского лидера Аслана Бжания. Бжания говорит, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.

По словам Затулина, решение вопроса покупки россиянами недвижимости тормозится из-за «остаточных страхов» в абхазском обществе.

«Оппозиция Абхазии пытается породить сомнения: мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны. Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет, и подобного рода страхи препятствуют на деле развитию Абхазии», — сказал Затулин.

Слова российского депутата уже вызвали бурную реакцию в Абхазии. Политик Адгур Лагвилава написал в соцсети:

«В России действует закон, по которому во многих субъектах РФ иностранцы не могут владеть землей (Крым, Калининград и т.д.) Абхазскую землю, по мнению Затулина, никто не унесёт, а вот у ядерной державы и члена Совета безопасности ООН унести могут?! России можно защищать свои интересы, а нам нет?!. В очередной раз нас держат за идиотов, и вдвойне это неприятно слышать от человека, который себя называет другом Абхазии».

Герой Абхазии Аслан Кобахия говорит, что «есть вещи, которые никогда нельзя делать в Абхазии».

«Константина Фёдоровича Затулина в Абхазии знают, как большого друга, к тому же личного друга Владислава Григорьевича Ардзинба. Забыть его стойкую позицию по защите Абхазии во время войны, блокады, значит быть бессовестным. Но, согласиться с ним по поводу продажи абхазской земли не может ни один уважающий себя человек нашей страны.

Уважаемый Константин Федорович, я вас искренне ценю, уважаю, но надо понимать, что есть вещи, которые никогда нельзя делать в Абхазии. Владислав Григорьевич всё это предвидел, и сработал с большим опережением, и не оставил возможности даже думать о продаже нашей земли. Огромное ему спасибо и Вечная Слава!!!

А тот, кто попытается попробовать изменить Конституцию, он просто здесь не жилец. В Абхазии землю даже граждане страны могут взять только в аренду, а все остальные манипуляции ни к чему хорошему не приведут!!!»