Сегодня в Абхазии праздничный выходной день – День международного признания независимости. Нынче дата некруглая, но тем не менее знаменательная. Напомним, что Российская Федерация признала независимость Абхазии, как и Южной Осетии, 26 августа 2008 года – после 14 лет и 11 месяцев после победы республики 30 сентября 1993 года в грузино-абхазской войне, то есть когда та де-факто стала независимой. И в первое время после 2008-го годы так называемой частичной признанности (к России тут присоединился еще ряд стран – членов ООН) значительно уступали в количестве предыдущим годам непризнанности. И вот нынче они практически сравнялись. А через год второй из названных периодов новейшей истории Абхазии уже превысит первый…

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания поздравил народ республики с праздником. В тексте на его сайте говорится:

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия. 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о признании Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. Мы благодарны руководству Российской Федерации за этот справедливый и мужественный шаг. Этот день открыл новую эпоху в жизни нашего народа и страны. Народ Абхазии прошел героический путь к этому дню. Сегодня мы благодарим каждого, кто приближал его, отдаем дань памяти павшим за свободу и независимость Отчизны. Дорогие соотечественники, уверен, вместе, в единстве мы обеспечим дальнейшее развитие и процветание нашей Апсны. В этот замечательный праздник, дорогие сограждане, желаю вам мира и благополучия».

Но нам сегодня хотелось бы сосредоточиться не на официальных выступлениях, содержание которых, конечно же, неизменно из года в год, а на весьма необычно прозвучавшем для жителей Абхазии вопросе, который две недели назад один московский блогер, часто и обстоятельно пишущий об абхазской действительности, сформулировал в заголовке своего поста в «Фейсбуке» так: «Большой вопрос, выиграла Абхазия от признания РФ 14 лет назад или нет». И далее он изложил свои рассуждения:

«Помню те времена и помню, как тогда абхазские чиновники мыслили многовекторно. Помню, как мои друзья (в Абхазии) выходили срочно в рейды как резервисты. Сейчас и граница на замке, и деньги из Кремля поступают, но нет ни драйва, ни стратегии. Кто подвис на российском бабле, пытается для себя получить максимум возможного… Все эти разговоры о патриотизме сплошная харахура. Остальные выживают как могут. Не уверен, что нынешний формат отношений между РФ и Абхазией оптимальный».

Для большинства знакомых в Абхазии, с которыми довелось беседовать об этом посте, такая постановка вопроса прозвучала нелепо. В том смысле, что если выбирать между признанием России двух новых южнокавказских государств и той ее позицией, которую она занимала до 2008 года, поддерживая территориальную целостность Грузии в границах ГССР, то о чем тут можно говорить, как можно подвергать сомнению нужность признания? Но, поскольку любая новая ситуация несет обычно с собой какие-то издержки, пусть даже мизерные по сравнению с приобретениями, вопрос блогера упал, что называется, на благодатную почку. Вот несколько комментариев абхазских пользователей, увидевших в нем рациональное зерно:

«Вот бабла не нужно было давать! Развратили всю власть»;

«Кстати, да. После 2008 года напрочь исчезли наши предприимчивые ребята, которые умудрялись делать бизнес в невероятных условиях блокады. Потом они смекнули, что намного проще просто пристроиться к политике/политикам и отрывать кусок пирога…»;

«От признания Абхазия, конечно, выиграла. Из-за чего проиграла, не скажу; неприлично. Проиграла тоже закономерно. Но игра продолжается».

Сегодня мы связались с членом Общественной палаты Абхазии Абесаломом Кварчия, и вот что он сказал по этому поводу:

«Мы к этому стремились столько! Мы приобрели наконец-то независимость! Это такую ответственность взяла на себя Россия. Вы прекрасно знаете, какие политические издержки у нее были, как это осуждалось, но тем не менее это был такой шаг, без которого наше сегодняшнее существование как государства неизвестно, каким могло бы быть. Как мы распорядились нашим признанием, как мы распорядились нашей независимостью, – это уже другой вопрос. Я думаю, это исправимо. А если бы мы были непризнанными, нам вообще там не было что исправлять. Причем наше непризнание, считаю, способствовало возникновению того, от чего сегодня нам нелегко избавиться, – от разных полукриминальных, криминальных экономических схем. Вот это все досталось нам в наследство, и у нас тяжело это получается изживать».

Как можно забывать, говорит Кварчия, о том положении, в котором находилась Абхазия до признания Россией, – по сути, положении изгоя, закрытой от мира территории:

«Вот смотрите, 2001 год. В первый раз я повез 60 человек детей в Москву, проводил концерн «Бабаевский» всероссийский конкурс «Конфета моей мечты». 60 детей… Хотя там численность была ограничена, но, учитывая, что Абхазия в тяжелой ситуации, согласились, а ведь там надо было всех размещать, надо было два «Икаруса», чтобы развозить их по Москве, показывать… И, что удивительно, там было много призовых мест, но трое наших детей, из Абхазии, заняли первые места. И они получили как подарок от концерна поездку в Диснейленд в Испанию. На одну неделю, за счет компании. Дети счастливые, обрадованные вернулись в Абхазию. Если помните, были тогда загранпаспорта 41, 42… Сделали мы им. Но испанское посольство не выдало детям визы, потому что считали: они должны выезжать только по грузинским паспортам. Мы были закрыты, и нам открыли окно в мир».

Общественно-политическому деятелю, Герою Абхазии Аслану Кобахия мы задали тот же вопрос:

«Вот это признание 14 лет назад независимости Абхазии – можно ли говорить, что мы что-то потеряли от этого?

– Ничего мы не потеряли, это глупости. Знаете, народ, который стремится к независимости, народ, который борется, – это великое счастье для него, когда ее признают. А насколько мы грамотно этим пользуемся, – это уже другой вопрос, это наши внутренние издержки опять. А как без признания? В болоте жить все время? Да, признание дает особый статус стране, особые возможности и особую ответственность. У нас все получится, я абсолютно в этом не сомневаюсь. Выше голову – и все получится. Нытиков у нас всегда хватало. Но я уверен, что наш народ гордый, он прекрасно сознает наши цели и задачи, и мы обязательно придем к процветанию нашей родины, нашего народа!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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