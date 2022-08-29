Новый маршрут Лачинского коридора заработает с вечера 30 августа

Новый маршрут коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, заработает с вечера 30 августа. Решение было принято на заседании Совета безопасности самопровозглашеной Нагорно–Карабахской республики.

По информации Офиса карабахского лидера, связь с Арменией будет осуществляться «через территорию Бердадзорского подрайона Шушинской области».

Отмечается, что работы по асфальтированию дороги протяженностью 4,7 км, временно соединяющей трассу автомагистрали Горис-Степанакерт, завершены.

На заседании заявили, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, новый маршрут «сохранит коридорную логику».

В трехстороннем заявлении, подписанном после окончания Второй карабахской войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.

11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено и трасса готова к эксплуатации. 25 августа председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов заявил, что новой дорогой «можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели».

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия вошла в город Лачин и села Забух и Сус, которые с 1992 года находились под контролем Нагорно-Карабахской республики.