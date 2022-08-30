Россию призвали отозвать подпись под соглашением о госдаче «Пицунде»

Около 60 жителей самопровозглашенной республики Абхазия опубликовали обращение к российскому послу Михаилу Шургалину. От имени женщин Абхазии они заявляют, что выступают против соглашения о передаче в собственность российской Федеральной службе охраны (ФСО) госдачи в Пицунде.

В заявлении сказано, что это «противоречит государственным интересам» Абхазии и абхазского этноса, её законам и Конституции.

Женщины говорят, что соглашение, подписанное правительствами, но не ратифицированное абхазским парламентом, «уже сейчас вызывает напряженность в обществе».

«Мы, женщины, не хотим, чтобы ситуация вышла из-под контроля, чтобы в нашей стране возникло силовое противостояние между обществом и властью, чтобы в нашем обществе появились антироссийские настроения», – сказано в заявлении.

Женщины, подписавшие документ, напоминают об уголовной ответственности «за передачу иностранному государству части территории Абхазии, за призывы к нарушению территориальной целостности».

«Должны отметить, что до тех пор, пока соглашение не ратифицировано, у правительства России есть шанс проявить мудрость и отозвать свою подпись. Уверены, что данное соглашение не должно стать поводом для осложнения отношений между двумя дружественными странами – Россией и Абхазией.

Обращаемся к Вам, Михаил Александрович, с призывом использовать свои полномочия для того, чтобы данное соглашение было отменено в самое ближайшее время», – сказано в обращении.

Отметим, что ранее часть граждан Абхазии провела встречу с послом. Общественный деятель Наира Амалыиа заявила, что встреча прошла «в нормальной и доброжелательной атмосфере».