Оппоненты грузинских властей вновь заговорили о необходимости введения визового режима для граждан России. Еще одним поводом послужило принятое накануне в Праге министрами иностранных дел стран ЕС решение об отмене упрощенного визового режима для граждан РФ. На министериал ЕС были приглашены и министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы в формате Ассоциированного трио. Дискуссии европейских лидеров и политиков о перспективах восточноевропейского партнерства сквозь призму российской интервенции в Украину переместились на пражский Форум 2000. На нем собирается выступить и представитель Грузии.

«Слава Украине! Слава демократии! Героям слава!» – так эмоционально завершил свой призыв к многочисленным участникам международной конференции поставить онлайн-подпись к Манифесту за свободную Украину замминистра иностранных дел Чехии Ярослав Курфюрст. Документ принят в рамках специального «форума для Украины». Сама конференция, которая стартовала 31 августа и продлится до 2 сентября, проходит под названием: «Явная и реальная опасность для демократии: как нам реагировать?» В ней участвуют министры иностранных дел ЕС, европарламентарии, политики и представители научных кругов и гражданского сектора разных стран. Среди участников и глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

«Мы будем участвовать во всех форматах, которые касаются расширения ЕС», – сказал депутат «Грузинской мечты» Общественному вещателю Грузии (ОВГ):

«У меня запланировано выступление на этом форуме, на одной из площадок, которая касается дальнейшей судьбы восточноевропейского партнерства на фоне вторжения России в Украину. Главный упор (в выступлении) будет на том, что ЕС в Черноморском регионе должен быть еще более активным».

Сам Самхарадзе, как свойственно представителям правящей силы, в интервью не стал тем не менее активно осуждать российскую интервенцию, притом, что это – ключевой вопрос в обсуждениях на форуме наряду с поддержкой Украины.

Возможно, на полях конференции, в личной беседе с украинским коллегой грузинский депутат был более откровенен в оценках. Но в официальном твитте о его встрече с главой комитета по внешней политике Верховной Рады Александром Мережко о войне, о российской интервенции речи нет, все это заменено словом «угрозы».

«Рад встрече с моим украинским коллегой на форуме (Forum 2000) в Праге. Мы обсудили пути укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной для достижения наших общих целей в борьбе с общими угрозами. С нетерпением жду встречи с ним в Тбилиси».

Грузинское общество не избаловано личными встречами представителей грузинских властей с украинскими лицом к лицу. Отношения натянулись после российской интервенции в Украину из-за сдержанной позиции Грузии в вопросе санкций против РФ и вслед за предоставлением Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на членство в ЕС (Грузии было дано домашнее задание из 12 пунктов). Поэтому сегодняшняя встреча Самхарадзе с Мережко, а накануне – встречи министров иностранных дел Ильи Дарчиашвили и Дмитрия Кулебы, у многих вызвал вопрос, не тронулся ли лед в охлажденных отношениях Киева и Тбилиси?

Но, судя по словам министра Дарчиашвили, особого прорыва в этом направлении ожидать не следует. Дарчиашвили и Кулеба 31 августа встретились на полях министериала в Праге – неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС. Приглашены на нее они были в рамках Ассоциированного трио, куда входят Украина, Грузия и Молдова. При этом грузинский министр не скрывал удовлетворения по поводу того, что формат трио после того, как Тбилиси оказался вне кандидатского статуса, все еще остается актуальным для ЕС:

«Это был особенный день. У министров иностранных дел стран ЕС было ощущение того, что эти три страны представлены уже в новом амплуа в их окружении. И для меня это был очень эмоциональный момент, поскольку мне пришлось представлять нашу страну именно в такой атмосфере. Уверен, этот процесс продолжится, и у нас будут конкретные результаты на нашем пути к евроинтеграции. И никто не затрагивал вопрос – станут ли эти три страны членами ЕС? Это очень важно, и это вселило в нас большой оптимизм после этой встречи».

В оппозиции ждали других оценок и даже перемен в позиции министра Дарчиашвили и не только. Грузинские власти никак не отреагировали на тот факт, что на том же министериале лидерами ЕС было решено отменить упрощенный визовый режим для граждан РФ.

Увеличившийся поток россиян в Грузию тревожит и местных оппозиционных политиков. В последние месяцы они не раз поднимали вопрос об отмене безвизового режима с Россией, на что получали и продолжают получать жесткий отказ грузинских властей и обвинения с их стороны в попытке сорвать туристический сезон и устроить деструкцию. Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе посчитал, что достижение консенсуса по этому вопросу в ЕС должен стать примером для грузинских властей:

«Срочно введите 30-дневное визовое ограничение. За войну Путина ответственность должны разделять и граждане его страны. Национальные интересы Грузии и ее границы сегодня должны быть защищены как никогда!» – написал на своей странице в соцсети Мамука Хазарадзе. Сторонники ужесточения визового режима в Грузии находятся под впечатлением речи президента Украины Владимира Зеленского, который накануне затронул и этот вопрос, призывая участников Форума 2000 к более решительным мерам.

«Я считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один большой бутик или ресторан. Европа – это территория ценностей, прежде всего, а не примитивного потребления. И когда граждане государства, желающего уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение России, что именно и происходит сейчас, – то это совершенно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась. Целью Европейского объединения было поддержание мира на континенте, работа на спокойное и демократическое развитие европейских стран. Европа не может становиться нравственно глухой», – заявил президент Зеленский в своем видеообращении.

Примечательно, что в Еврокомиссии по итогам пражского министериала планируют изучить вопрос и уже выданных виз гражданам России. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, таких миллионы.

Решение Брюсселя об отмене упрощенного визового режима для россиян ни к чему не обязывает Тбилиси, речь идет о странах Шенгенской зоны, поясняет менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе:

«Здесь важнее оценка рисков с точки зрения безопасности, экономики, контроль того, кто пересекает границу. Я не знаю, насколько такой контроль у нас осуществляется. Это не вопрос политического решения. И даже в случае введения визового режима, неизвестно, насколько эффективно будет осуществляться такой контроль».

Касаясь вопросов евроинтеграции и позиции грузинских властей по Украине, Вано Чхиквадзе считает, безусловно, позитивным фактом приглашение на министериал в Праге Ассоциированного трио. Отмечая, что актуализация этого формата на самом деле более важны Тбилиси, чем Киеву и Кишиневу, специалист по вопросам евроинтеграции напоминает, что Грузии необходимо выполнить те 12 рекомендаций, которые были выданы ей Брюсселем для получения статуса кандидата. В интересы Тбилиси входит и улучшение отношений с Киевом:

«Важно, чтобы Грузия смогла развеять те сомнения, которые возникли у многих в этом вопросе. Это важно как с точки зрения моральной поддержки Украины, так и для евроинтеграции, потому что никто не пожелает участия в процессе евроинтеграции страны, которая, возможно, помогает России обойти санкции». А эти подозрения, по словам Вано Чхиквадзе, все еще существуют.

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