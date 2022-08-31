Упрощенной выдачи виз россиянам больше не будет – решили министры иностранных дел стран ЕС, и об этом решении по завершении неформальной встречи министров в Праге сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Так называемая семейная встреча привлекла внимание еще и тем, что на нее были приглашены министры иностранных дел Ассоциированного трио – Украины, Молдовы и Грузии.

«Многие россияне едут отдыхать и ходят по магазинам, как будто в Украине нет войны, такого не должно быть», – сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Праге, перед тем как сообщить о политическом решении министров иностранных дел стран ЕС, принятом на неформальной, так называемой семейной встрече в формате «Гимних» – по названию замка, находящегося недалеко от Бонна, где в 1974 году впервые руководители внешнеполитических ведомств провели подобный саммит. Обычно на таких встречах в узком кругу, без участия прессы и посторонних лиц, обсуждаются самые животрепещущие вопросы. Они уже стали традиционными и проводятся раз в полгода в стране, председательствующей в Совете ЕС.

Боррель напомнил, что Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией 2007 года уже было приостановлено для определенных групп людей, официальных лиц и предпринимателей:

«Теперь это (соглашение) полностью приостановлено. Это означает значительное сокращение выдачи новых виз государствами-членами ЕС. Это общий подход, и он предотвратит потенциальную покупку виз россиянами, которые перемещаются туда и сюда, пытаясь найти лучшие условия. Второй общий подход - понимание того, что это позволяет выдавать визы на индивидуальной основе после тщательной оценки каждого отдельного случая, и особенно для конкретной группы людей. Мы не хотим отрезать себя от тех россиян, которые против войны в Украине. Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаны».

Эта политическая договоренность странам ЕС далась нелегко. Часть восточноевропейских и северных стран, а также государств Балтии, выступали за полную отмену выдачи виз. Сгладить разобщенность в этом вопросе считал одной из главных задач Жозеп Боррель перед началом встречи. Тогда же он сообщил о трех направлениях дальнейшей работы ЕС – продолжение поддержки Украины, продолжение давления на Россию и устранение более широких последствий этой войны:

«Эта война несет в мир системный продовольственный и энергетический кризис. Она затрагивает европейское общество с каждым днем все больше и больше, но другие люди, другие страны, особенно в Африке, а также в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, страдают от последствий этой войны. Мы должны подумать о будущих отношениях с Россией: как нам вести себя с Россией в будущем после того, что происходит сегодня на Украине», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС. Кроме того, в повестке дня отдельно значилась тема «Будущее Восточного партнерства и европейская перспектива Ассоциированного трио».

С этой целью были приглашены в Прагу министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Грузии – Илья Дарчиашвили и Молдовы – Нику Попеску. Тем самым, по мнению грузинского министра, были развеяны опасения о том, что после предоставления Брюсселем Киеву и Кишиневу статуса кандидата на членство в ЕС, а Тбилиси – домашнего задания, вопрос Ассоциированного трио утратит актуальность:

«Факт приглашения трех стран в этом формате особо подчеркивает то, что для ЕС Восточное партнерство имеет особенное значение. Более того, ЕС намерен рассмотреть значение и темпы евроинтеграции трех участников этого формата – Грузии, Украины и Молдовы. Мы рады, что в этом формате у нас будет возможность представить наше видение, ту работу и действия, которые Грузия уже провела в этом направлении, и мы поделимся с нашими европейскими партнерами нашими взглядами и ожиданиями».

Участие Ильи Дарчиашвили в неформальном министериале привлекло особое внимание тем, что это было первое общение главы грузинского МИДа с коллегами и партнерами после того, как Грузия не получила статус кандидата, а в стране представители власти начали жесткую антизападную кампанию, направленную, в том числе, и на представителей украинских властей.

Отношения между Киевом и Тбилиси осложнились вскоре после вторжения России в Украину. Тбилиси отказался вводить двусторонние санкции против Москвы и дистанцируется от ее осуждения. Это вызывает недовольство Украины, почти полгода как из Грузии отозван посол Украины. Были ли затронуты эти вопросы на двусторонней встрече министра Дарчиашвили с его украинским коллегой Кулеба, остается судить лишь по их сухим твитам:

«Я встретил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге. Мы обсудили ряд двусторонних вопросов и будущее Восточного партнерства», – написал Кулеба.

«Еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили основные направления сотрудничества между нашими странами», – сообщает Дарчиашвили.

Развернутым нельзя назвать и пресс-релиз грузинского МИДа: «Илья Дарчиашвили выразил надежду, что война скоро закончится и в стране воцарятся мир и стабильность», – говорится в тексте. Там же отмечено, что министры считают важным приглашение Ассоциированного трио на неформальную встречу министров иностранных дел стран ЕС.

Теперь грузинских наблюдателей больше беспокоит, как повлияет это приглашение на антизападную риторику грузинских властей. Представители власти до сих пор не боялись делать громкие заявления о том, что определенные силы на Западе и в Украине пытаются втянуть Грузию в войну, и что в таком случае статус кандидата на членства ЕС ей был бы гарантирован.

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