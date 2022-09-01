К выступлениям против передачи в частную собственность объектов, имеющих стратегическое значение для Абхазии, вчера добавилось заявление политической партии «Форум народного единства Абхазии». Председатель Форума Аслан Барциц сказал, что планы по отчуждению земель и продаже недвижимости иностранным гражданам, которые реализует правительство, могут положить конец проекту под названием «независимое абхазское государство».

– «Форум народного единства», сделав заявление, вынес в название слова о том, что абхазский народ не приемлет вассальной психологии и раболепия. Почему так?

Абхазы всегда боролись за свою идентичность, за свои права, за свою землю. И это не является политической игрой ради противостояния власти, мы не рассматриваем это как некий повод

– Мы берем эти слова, обращаясь к истории Абхазии, обращаясь к истории абхазского народа, прежде всего, и самое интересное, что многие люди в Абхазии говорят об этом. Люди, которые хорошо знают свою историю, которые сопереживают своему народу и своему государству, всегда учитывают огромный исторический опыт. А он говорит нам как раз о том, что абхазы всегда боролись за свою идентичность, за свои права, за свою землю. И это не является политической игрой ради противостояния власти, мы не рассматриваем это как некий повод. Абсолютно нет, это фундаментальные вещи, от которых не должен отходить ни один патриот своей страны, своей земли. У нас просто нет другой родины. У нас есть наши репатрианты, которые разбросаны по всему миру, у нас есть родственные народы, которые проживают на Северном Кавказе, и они очень внимательно относятся к тому, что мы сегодня называем абхазским проектом, то есть строительством независимого свободного абхазского государства. К этому внимательно относятся как наши друзья, так и наши недруги, смотрят, что из этого получится. И если мы не будем соблюдать основополагающие принципы, то такой проект существовать не сможет.

– Каким образом вопрос Пицунды и вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам связаны с абхазским проектом?

Представьте себе, что начнется в Абхазии, когда, не дай бог, будет дано разрешение на куплю-продажу земли! Это будет Россия девяностых, если кто-то забыл

– Это неразделимые вещи. Что касается пицундского вопроса, самое существенное то, что стоит за этим. Уже было озвучено, что, оказывается, Пицунда является некой лакмусовой бумажкой, проверкой на вшивость. Если мы решаем это положительно, то за этим следует фактически легитимация купли-продажи абхазской земли. Мы должны понимать четко, что вслед за продажей земли наступит конец абхазской государственности, перейдя эту черту, мы не будем в состоянии быть хозяевами на своей земле. Будут другие хозяева, у любого другого хозяина будут другие интересы, никогда никакой бизнес не сможет грамотно, четко и, самое главное, бережно относиться к своей земле, к своей родине. Дай волю, продадут все. Наши власти сегодня дали волю тем, кто готов делать деньги. Вы на минутку представьте себе, что начнется в Абхазии, когда, не дай бог, будет дано разрешение на куплю-продажу земли! Это будет Россия девяностых, если кто-то забыл. Здесь будет еще хуже, здесь будут убийства, люди будут физически уничтожаться за кусок земли, это должен понять и прочувствовать каждый, независимо от национальности. Не будут выбирать, это – русский, армянин или абхаз, будут выбирать, насколько твоя земля представляет коммерческий интерес. Мы хотим загнать себя в точку невозврата?

– Представители общественности уже давно выступают против соглашения по Пицунде, мы видим и заявления, и пресс-конференции, и брифинги, и публикации, их очень много, а как на это все реагирует власть? И какие шаги вы ждете от власти? Что, по-вашему, они должны предпринять в этой ситуации?

Мы не противники Российской Федерации, но делать из нас сумасшедших, ненормальных и представлять это народу и обществу как действия оппозиции, нет, здесь все общество возмущается, и оппозиция пока еще не возглавляет это возмущение

– Рауль Джумкович Хаджимба (экс-президент) на политсовете партии четко заявил, что в стране есть Конституция, менять ее и нарушать никто не имеет права. Все, что было до этого, все, что сейчас делает власть, она делает скрытно. Если кто-то попытается скрытно поменять законы Республики Абхазии, а, не поменяв законы, куплю-продажу земли, недвижимости и ряд других основополагающих и фундаментальных вопросов государства решить невозможно. Что делает власть и как она реагирует? Ну, слушайте, власть стоит во главе этого процесса, как она может иначе реагировать? Это власть продвигала все эти идеи. Давайте вспомним все с первых дней. Сегодня благодаря послу Российской Федерации, который открыто выложил все карты, мы узнали об этом. Трудно комментировать то, с чем ты не согласен вообще, это никак в голове не укладывается. Что касается наших властей, с их стороны мы видим молчание, вообще никакой реакции. Не вызван посол для объяснений, это говорит о том, что они в принципе на одной линии, все четко, план действия включен, он начал реализовываться, что будет дальше происходить, ну, это во многом зависит от каждого из нас. Мы должны понимать одну простую вещь: мы не противники Российской Федерации, мы не противники российского народа, но делать из нас сумасшедших, ненормальных и представлять это народу и обществу как действия оппозиции, нет, здесь все общество возмущается, и оппозиция пока еще не возглавляет это возмущение. Цепь событий может развиваться очень быстро, вот сегодня в телеграм-каналах выложили информацию о том, что существует некая комиссия, которая рассматривает транзит через Абхазию в Грузию и в дальнейшем в другие страны.

– Ваше отношение к этому, Аслан?

– В любом случае, что бы ни обсуждалось, если есть такой указ главы государства, создана такая комиссия, есть члены этой комиссии и поставлены задачи, разве это можно делать опять же скрытно? Почему все, что сегодня делает власть, она пытается делать скрытно? Это все приводит к тому, что люди остаются в стороне. Мы вообще становимся по воле власти обычными статистами, перед носом и перед глазами которых проносятся события, а мы не должны об этом знать, мы не должны давать им свою оценку. Политические деятели, которые видят себя в таком формате, в таком режиме, рано или поздно плохо заканчивают. Если кто-то хочет остаться в истории Абхазии как предатель интересов абхазского народа, флаг им в руки! Мы ради государства, ради народа, ради спокойствия и развития готовы участвовать на разных площадках, но нас как не слышали два года назад, так и сейчас не слышат.

– Вы упомянули некий план, если можно, обрисуйте его контур, как, по-вашему, что это за план и в чем его суть?

Нам осталось сидеть, чесать репу и думать, а какой сюрприз мы получим еще завтра? В конце концов, если у вас есть конкретный план, так озвучьте его нам всем! Что вы хотите, куда вы нас ведете?

– Первый такой проброс – это энергетика, второй проброс – это госдача, третий проброс – форелевое хозяйство, четвертый и самый главный, к чему мы сегодня пришли, – это купля-продажа земель, недвижимости и тому подобное. Вот те пункты, которые мы уже реально видим, что за этим последует, транзит через Абхазию, еще что-то, нам с вами об этом становится известно постфактум, к сожалению. Мы же с вами понимаем, что два года не было послания президента Народному Собранию, в котором очертание неких планов должно было быть. Но, нет, это все, как снег на голову, как сюрприз. Нам осталось сидеть, чесать репу и думать, а какой сюрприз мы получим еще завтра? В конце концов, если у вас есть конкретный план, так озвучьте его нам всем! Что вы хотите, куда вы нас ведете? Но об этом же никто ничего не говорит. Вы спросили у ветеранов, вы спросили у тех, кто за это воевал, вы спросили у матерей, у сестер, которые потеряли своих близких, у кого вы спросили? И к чему вы это все ведете? Вы делаете миллиарды, миллионы, вы потом хотите войти в элитный клуб где-то там за границей, а здесь что будет происходить? Здесь вы войдете в историю как люди, которые развалили государство, отняли мечту у народа о построении независимого свободного государства!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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