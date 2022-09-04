К ночи удалось локализовать все очаги пожаров в окрестностях Тбилиси

Сразу в нескольких точках в окрестностях Тбилиси в воскресенье вспыхнули лесные пожары. Огонь на склонах горах был виден из центра города, пишет агентство «Новости-Грузия».

Служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила три серьезных пожара в окрестностях Тбилиси: Цавкиси, Цхнетская трасса и Напетвреби. По данным ТВ «Мтавари», было еще два возгорания, которые были оперативно потушены.

К ночи удалось локализовать все очаги пожаров. На Цхнетской трассе пожарным голыми руками активно помогали местные жители. Очевидцы рассказывают, что многие останавливали свои машины, или выходили из рейсовых автобусов, чтобы присоединиться к тушению пожаров.

Почти весь август и начало сентября в Грузии держалась высокая температура воздуха и агентство окружающей среды предупреждало об угрозе лесных пожаров. По данным экопроекта «Мой город убивает», за последний месяц в Грузии произошло до 30 лесных пожаров. Самым серьезным был пожар в Боржомском ущелье, который тушили две недели и понадобилась помощь турецкой авиации.

На тушение нескольких пожаров властям страны пришлось перебросить армию.

Лесные пожары происходят в Грузии каждое лето, но в этом году их было необычно много. Соцсети активно обсуждают возможность поджогов, премьер Грузии поручил МВД проверить эту версию - но следствие обнаружило виновника только в одном случае. Им оказался житель Карельского района, который в пьяном состоянии жег мусор во дворе, в итоге огонь распространился и сгорели шесть соседних домов.

В воскресенье, 4 сентября, перестало действовать предупреждение о повышенной угрозе лесных пожаров - с понедельника ожидается резкое понижение температуры воздуха по стране на 10-15%, до +20/+25. Синоптики обещают дожди.