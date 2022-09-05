Грузинский парламент вступает в активную политическую фазу. Завтра состоится первое пленарное заседание осенней сессии, а сегодня парламентское большинство «Грузинской мечты» запустило процесс инициирования ряда законопроектов. Они касаются полученных из Брюсселя 12 пунктов домашнего задания. Выполнив их до конца года, Тбилиси сможет получить статус кандидата на вхождение в ЕС. В первый же день осенней сессии часть парламентской оппозиции назвала три причины, из-за которых она отказывается следовать составленному партией власти графику по выполнению европейских рекомендаций.

На первой же неделе осенней сессии парламент утвердит новый регламент избрания Народного защитника, а также примет закон, который обяжет грузинские суды при вынесении приговоров учитывать решения Европейского суда по правам человека, сообщил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили. Оба вопроса отдельными пунктами значатся в 12 рекомендациях Брюсселя, выполнив которые Грузия сможет получить статус кандидата на вхождение в ЕС к концу нынешнего года. Глава парламента от имени большинства «Грузинской мечты» обещал неуклонно следовать графику партии власти по выполнению всего домашнего задания от ЕС, но не забыл в очередной раз обвинить «Нацдвижение» и другие оппозиционные партии в радикализации политической ситуации.

Дело в том, что «Нацдвижение», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело» сегодня сообщили, что к концу сентября инициируют разработанный совместно с гражданским сектором пакет законопроектов по выполнению означенных рекомендаций. Там же оппозиционеры называют три причины, которые, по их мнению, указывают на то, что в условиях правления «Грузинской мечты» страна не сможет получить статус кандидата. Эти доводы опираются на позиции правящей силы по таким важным пунктам, как деолигархизация, реформа судебной и избирательной систем.

«Деолигархизация не коснется Бидзины Иванишвили. Более того, олигархами являются некоторые основатели оппозиционных партий и СМИ, критикующих власти».

«Грузинская мечта» не признает существования клановости в судебной системе и политизированности правосудия, а связанные с судом рекомендации старается подменять формальным решением процедурных вопросов.

«Грузинская мечта» отказалась от конституционных поправок (в избирательной системе), предусмотренных в рамках соглашения Шарля Мишеля, а деполяризацией считает молчание оппозиционного спектра и критических СМИ в ответ на все послания властей, в том числе и антизападные», – говорится в совместном заявлении оппозиции.

Предположение, что крупнейшая оппозиционная фракция «Нацдвижение» сконцентрируется только на парламентской работе и на «проталкивании» альтернативного плана, права на жизнь, как выяснилось, не имело. Председатель бывшей партии власти Ника Мелия, созвав брифинг, сообщил партийной «стратегии»: освежить старое требование о досрочных парламентских выборах.

«Мы должны заставить власть назначить досрочные выборы широкой общественной вовлеченностью, интенсивным зарядом и генерированием международного давления, политической активностью и нарастающими масштабами протеста».

Другие авторы совместного заявления «Стратегии Агмашенебели» и «Лело» не стали присоединяться к объявленной «Нацдвижением» стратегии, дав понять, что предпочитают сосредоточиться на работе в парламенте над выполнением 12 рекомендаций. Лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, которая входит в парламентскую группу по разработке реформ вместе со «Стратегией Агмашенебели», делает упор на следующем:

«Существуют разные законопроекты, разработанные как оппозицией, так и «Грузинской мечтой». Все эти законопроекты должны быть рассмотрены на комитетских слушаниях. И там уже станет ясно, что пропагандистские заявления «Грузинской мечты» о том, что кто-то из оппозиции хочет сорвать процесс по выполнению рекомендаций, – неправда. Общество увидит, что все – ровно наоборот. Поэтому разработанные оппозицией законопроекты нужно рассматривать публично».

В «Грузинской мечте» и без того никогда не проявляли готовности учитывать мнение радикальной, как они именуют эти три партии, оппозиции, а сегодняшнее требование лидера «Нацдвижения» Ники Мелия о назначении досрочных выборов уничтожило даже теоретический шанс на сотрудничество. Арчил Талаквадзе, вице-спикер парламента, не без иронии обратился с советом к оппозиционеру:

«Ника Мелия сегодня выразил мнение, что окно уникальных политических возможностей (европейских перспектив для страны) закрывается и что нужно успеть что-то сделать. Я прямо хочу вам сказать, Ника, что для вас это окно уже закрыто, и ваши «политические» пальцы, возможно, прищемило в этом окне. И еще, политические партии в этот парламент входят через двери, которые открываются очень обычно. Так что не пытайтесь влезть или вылезти из политики через окно – это наш дружеский совет».

Советы и убеждения в верности собственной партийной стратегии на пути евроинтеграции в первый день осенней сессии звучали и в других оппозиционных партиях. Натия Мезвришвили, один из лидеров «За Грузию» (партия с шестью депутатами в парламенте), обвинила «Грузинскую мечту» и «Нацдвижение» в желании сохранить поляризацию в стране. К такому выводу в партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария пришли после того, как ни одна сторона не стала рассматривать разработанный ею план действии по выполнению европейских рекомендаций:

«Несмотря на это, для сохранения европейских перспектив страны мы работали в обоих форматах – и с властью, и с оппозицией. Мы сделаем все, чтобы достичь единства на комитетских слушаниях, объяснить все и одной, и другой (сторонам) и заставить их прийти к компромиссу ради европейского будущего страны».

С открытия осенней сессии в парламенте начинается своеобразный сезон политических посевов в виде инициирования и утверждения законопроектов по выполнению 12 задач от Брюсселя. Вполне вероятно, что для Грузии может не оказаться места у новогоднего стола с изобилием европейских перспектив, предрекает депутат, лидер «Гирчи» Яго Хвичия:

«Суета власти и оппозиции с собственными законопроектами недопустима в этом процессе, потому что, кто бы ни подготовил эти законопроекты, если они не будут приняты на основе широкого консенсуса, для Запада они не будут иметь значения. И они прекрасно знают это. Составляя планы по отдельности, и власть, и оппозиция вредят делу страны».

Но отступать пока не намерена ни одна из сторон. Есть опасения, что оставшиеся четыре месяца так и пройдут в обоюдных обвинениях: власть будет убеждать, что оппозиция хочет сорвать процесс евроинтеграции, а оппозиция утверждать, что «Грузинская мечта» с прозападного курса уводит страну к северному соседу – России.

Удалось ли убедить в обратном европейских партнеров, премьер-министру Ираклию Гарибашвили станет известно в считанные дни. Вечером он отправился в Брюссель на заседание Совета по Ассоциации ЕС – Грузия. На нем будет обсуждаться, как Грузия выполняет взятые на себя обязательства по 12 рекомендациям. Гарибашвили обещал, что доложит в европейской столице о достигнутом прогрессе в этом направлении. Но на фоне нескончаемых политических склок этот прогресс пока для многих остается невидимым.

Подписывайтесь на нас в соцсетях