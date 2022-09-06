Пока украинские войска переходят от обороны к наступлению, Москва вынуждена закупать снаряды у Северной Кореи. Тем не менее ситуация на фронте остается крайне напряженной, и Запад намерен продолжить санкционное давление на Россию. Как в этой ситуации должна вести себя Грузия? В Тбилиси прошла международная конференция, посвященная украинскому вопросу. Власти страны форум проигнорировали.

Украинское контрнаступление ощутимо подрывает логистические и административные возможности России на подконтрольном ее войскам юге Украины. Американский Институт изучения войны (ISW) утверждает, что ВСУ продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и логистическим узлам. Россия же вынуждена закупать снаряды и ракеты ближнего радиуса действия у Северной Кореи. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на рассекреченные недавно данные американской разведки. Точные масштабы военных поставок в статье не приводятся, но авторы делают вывод: антироссийские санкции нанесли серьезный удар по оборонной отрасли страны и сильно снизили возможности Москвы в оснащении своей армии.

Давление Запада между тем усиливается на всех направлениях. Еврокомиссия утвердила план отказа от соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября. Отныне европейская виза для россиян подорожает в два раза, да и ждать ее получения придется гораздо дольше.

«С Россией больше нельзя вести дела как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие Соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных украинских регионах. Упрощение визового режима – это знак доверия, которое было полностью разрушено агрессивной войной России», – написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Украинский вопрос поднимали сегодня и в Грузии. В Тбилиси прошла международная конференция под названием «Слава Украине!» Примечательно, что представители правящей «Грузинской мечты» форум, на который собрались политики, эксперты и дипломаты, игнорировали.

Выступая перед участниками конференции, посол США в Грузии Келли Дегнан подчеркнула: говорить о войне в Украине в грузинском контексте важно в первую очередь для самой Грузии:

«Украинский конфликт угрожает нашей жизни, и в этих рамках находятся не только Украина или Молдова, но весь регион, а Грузия является его частью. Дело касается подъема русского империализма. Говорить о нынешней ситуации в Украине в грузинском контексте важно и для самой Грузии. Важно, чтобы Грузия увидела, что ее друзья, международное сообщество изучают проблему и пытаются найти пути выхода из кризиса. Грузия уже прошла через это и является частью решения проблемы».

По словам дипломата, в течение многих лет США поддерживали не какую-либо политическую партию, а население Грузии, чтобы у него была возможность иметь стабильную, успешную демократию. При этом Дегнан дала понять: если власти страны не будут прислушиваться к советам западных партнеров, путь в Европу может оказаться очень длинным:

«Для Грузии не существует быстрого пути интеграции в ЕС, как это было со странами Балтии. Мы должны быть рядом с Грузией и грузинским народом и говорить о том, что делается правильно, а также о вызовах».

Схожей позиции по украинскому вопросу придерживается и бывший командующий вооруженными силами в Европе Бен Ходжес. По словам отставного генерала, сегодня Тбилиси стоит перед очень важным выбором. И от него будет зависеть будущее страны:

«Грузия должна занять исторически правильную позицию. К сожалению, неправильная позиция повлечет последствия, если Украина добьется успеха, а грузинское правительство не осудит Россию. Это будет стратегической ошибкой со стороны Грузии. Мы знаем, что население Грузии поддерживает Украину. Грузины воюют против России в Украине. Грузинский народ знает, что его будущее будет лучше, если Украина победит. Поэтому власть должна понимать, на чьей стороне стоит находиться».

В заочную полемику с участниками конференции «Слава Украине!» вступил председатель «Грузинской мечты». Ираклий Кобахидзе заявил: власти держат под контролем проявления российской угрозы:

«В общем, конечно, страна сталкивается с угрозами со стороны России. В течение 10 лет мы занимались защитой страны в целом от внешних угроз, в том числе исходящих от России. В отличие от предыдущих правительств, у нас это получается. У всех предыдущих правительств были войны. Мы – первое правительство, при котором не было войны и при котором Россия не предпринимала никаких территориальных наступлений. Почему? Потому что мы внимательно наблюдаем и изучаем. Также мы придерживаемся прагматичной государственной политики, это ее результат».

Но некоторые наблюдатели считают, что конечный результат может быть куда более печальным, чем описывает Кобахидзе. Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом. В документе, среди прочего, указано, что Москва будет следить за соблюдением прав русскоязычного населения в Латвии, Литве, Эстонии, Грузии и Молдове. А учитывая количество граждан России, прибывших в Грузию за последние месяцы, Москва вполне может найти повод «вступиться» за своих подданных.

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