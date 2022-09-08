С охотой на ведьм в стиле российской пропаганды сравнили оппоненты власти очередное письмо бывших депутатов «Грузинской мечты». Они продолжили нападки на посольство США в Грузии и обвинили его в развертывании агентурной сети для смены власти и втягивания страны в войну. Агентами при этом сочтены практически все представители «Нацдвижения», а также критикующие власть НПО и СМИ. Раскритиковал сегодня посольство США и лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Американская агентура не менее опасна, чем российская, предупреждает «четверка» депутатов, ушедших из «Грузинской мечты». В очередном антиамериканском письме они напоминают обществу, как с первых дней независимости Грузии, еще при президентстве Эдуарда Шеварднадзе, посольство США активно и «насильно» внедряло свою агентуру в ряды грузинской власти, а потом способствовало «революции роз», а значит, и антиконституционным и антигосударственным действиям. При этом ни не единого слова не сказано о многомиллионной поддержке США за эти тридцать лет независимости, помощи в развитии демократии, защите прав человека, борьбе с коррупцией, реформах, социальных, образовательных программах, защите и реставрации памятников исторического и национального наследия. Это не входит в набор тем, вновь поднимаемых Созаром Субари, Михаилом Кавелашвили, Дмитрием Хундадзе и Гурамом Мачарашвили. Их логическая цепь включает лишь всех тех представителей бывшей власти, «Нацдвижения» и НПО, которые сейчас оппонируют под руководством посольства США власти нынешней. Что и следует из слов депутата Гурама Мачарашвили:

«Мы логически связали факты в наших предыдущих письмах и пришли к выводу, что в Грузии часть НПО, представители радикальной оппозиции делали антигосударственные и антиконституционные шаги. И с логическим связыванием этих фактов обнаружилось, что посольство США поощряло и координировало все это».

Теперь, по мнению «четверки», посольство США задействовало эту агентуру для поляризации, смены власти в стране и открытия второго фронта против России.

«Четверка» ссылается на список так называемых грузинских агентов США, который был опубликован на одном из проправительственных интернет-ресурсов с ярко выраженной антизападной позицией под заголовком: «Американская агентура в Грузии. То есть рабы и рабы рабов». В этом списке – большинство оппозиционеров и представителей НПО, но Кавелашвили, Субари, Хундадзе и Мачарашвили хотят скорректировать и дополнить его.

Бывшие «мечтатели» вовсе не считают, что очередным письмом они не учли призыв премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он неделю назад, хотя и защитил конституционное право на свободу выражения депутатов, подчеркнул заслуги США и посла Келли Дегнан и отметил, что такая риторика вредит интересам страны. Но, судя по сегодняшней реакции бывших и нынешних депутатов «Грузинской мечты», для них важнее интересы правящей силы. Письмо стало своеобразным ответом на вчерашнее заявление посольства США после ускоренного утверждения парламентским большинством поправок к закону «О прослушках»: этот закон «отдаляет Грузию от европейской интеграции».

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе утверждения американского дипкорпуса о рисках, содержащихся в законе, назвал «ложью» и «дезинформацией», выразив надежду, что в будущем «у посольства не проскользнет такая ложь в оценках». Но тем не менее, сославшись на деликатность вопроса, Кобахидзе отказался обсуждать тему «американской агентуры» и напомнил, что их дороги с ушедшими депутатами разошлись вместе с представлениями о гласности закулисной информации:

«Речь идет об определенных деликатных темах, о которых нельзя говорить. К примеру, когда речь заходит об агентуре, на какую бы страну она ни работала, нам, правящей партии, трудно разворачивать эту тему … даже если стопроцентная правда в этих письмах. Подтверждая или опровергая, мы создадим себе серьезную проблему».

И еще:

«Даже если я буду знать, что есть конкретный агент, – я не буду вступать в обсуждение этой темы», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе подвергла власть критике за разжигание антизападной риторики:

«Эта «четверка» является обычной частью «Грузинской мечты», ее продолжением. Они поручения получают от Бидзины Иванишвили. Все это служит одной цели – усилить антизападную риторику и нанести еще больший урон интересам Грузии. И таким образом увеличить российское влияние в Грузии».

Осторожный оптимизм по поводу возможной отмены антизападной риторики не оправдался. Призыва премьер-министра Ираклия Гарибашвили хватило лишь на паузу в антиамериканских выступлениях и затишьем перед бурей – поездкой Гарибашвили в Брюссель. Он вернулся, «четверка» продолжила писать письма, и, вероятно, эта активность продлится, по крайней мере, еще три недели, до отъезда главы правительства теперь уже в США на Генассамблею ООН.

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