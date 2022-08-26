Депутаты движения «Сила народа», аффилированные с правящей «Грузинской мечтой», продолжают травлю посла США Келли Дегнан. Сегодня ими было обнародовано очередное письмо против американского дипломата. В нем Дегнан и посольство США обвиняются в готовности совершить переворот в стране любой ценой, и это уже шестое подобное письмо этих авторов только за август. Наблюдатели в происходящем видят четкий почерк пиар-технологов, работающих в соответствии с методами пропаганды времен Советского Союза и нацисткой Германии.

У посла Келли Дегнан появились постоянные критики и обвинители в лице четырех депутатов «Силы народа», бывших членов «Грузинской мечты». Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили решили обернуть каждое слово американского дипломата против нее же самой. В сегодняшнем, традиционно длинном письме депутаты благодарят Келли Дегнан за «признательные показания». Ничем иным авторы письма не считают заявления Дегнан двухдневной давности, в которых она заступилась за НПО «Справедливые выборы» и оппозиционные телекомпании ТВ «Пирвели», «Мтавари» и «Формула». В словах посла авторы письма узрели не только ее связь с оппозиционным «Нацдвижением», но и то, что целью Келли Дегнан стало «искусственное создание революционного настроя в стране и потворство восприятию нелегитимности власти». А под конец депутаты делают вывод, который больше походит на обвинительный приговор всему посольству США.

«Посольство не может смириться с суверенной властью Грузии, которая не желает втягивать страну в войну. Мы не сомневаемся, что для свержения власти посольство пойдет на все», – утверждается в письме.

В злостных революционных помыслах по свержению грузинских властей один из авторов письма – депутат Дмитрий Хундадзе – убеждал журналистов и устно:

«Думаю, такие целенаправленные действия по заранее написанному революционному сценарию служат только одному – чтобы в стране революционным путем сменилась власть, которая не соглашается следовать внешним указам и ввязываться в украинско-российскую войну».

И, конечно же, ополчившиеся против посла депутаты заверяют, что после того, как они стали «открывать народу правду о закулисных интригах», они вместе с этим же народом никому не позволят посеять смуту в стране и втянуть ее в войну.

Оппоненты все утверждения «четверки», звучащие на протяжении почти двух месяцев, называют «бредом и абсурдом». Они не перестают возмущаться по поводу непрекращающейся антиамериканской кампании, напоминая, что нападки на посла равносильны нападкам на США.

В правящей «Грузинской мечте» уважают право на свободу слова своих бывших соратников. Это отметила ранее посол США Келли Дегнан, не увидев существенной разницы между риторикой «Грузинской мечты» и отколовшейся от нее «Силы народа». Американский дипломат несколько раз повторила, что она, как и другие представители посольства, никогда на давила на власть, что никто из западных партнеров не старается втянуть Грузию в войну. Келли Дегнан даже сравнила весь этот нарратив с выдержками «из учебника ФСБ по пропаганде» и назвала это примером российской дезинформации.

Поведение четверых депутатов, их неустанное повторение одного и того же наводит на параллели Нину Пертенава, специалиста по стратегическим коммуникациям. PR-эксперт и исполнительный директор Peritus group, она уверена, что все это неслучайно, что прослеживается почерк специалистов по пропаганде:

«По тому, как это идет очень оркестрированно, и по линии, которую ведут эти люди (пишущие письма), видно, что это все запланировано, и запланировано не просто политиками, а именно пиар-специалистами, потому что все это имеет конкретную цель. Какую? Наверное, мы это скоро увидим. Но не сейчас. Я очень хорошо могу провести параллель с Йозефом Геббельсом, который в тридцатые годы прошлого столетия активно использовал такие методы. Он говорил: «Неважно, какую ложь вы распространяете, главное, чтобы это происходило систематически и очень часто». Когда люди часто слышат одно и то же, и это абсурдно, через какое-то время они начинают в это верить. Конечно, это имеет влияние не на всех людей, а на определенную категорию людей, но все же оно имеет влияние на тех, кто смотрит новости, например, часто, и кто не очень хорошо разбирается в геополитике. Они очень охотно верят в то, что им говорят по телевизору».

Нина Пертенава видит в этой кампании провокационную логику, которая больше направлена на внешнюю аудиторию:

«Точно не могу сказать, (каков) замысел, пока что я не так хорошо разбираюсь в таких интригах, но, скорее всего, есть кто-то, какой-то зритель с той стороны, потому что есть абсолютно абсурдные постановки, но потом все равно накатывается какой-то ком. И потом приходится оправдываться, что не «розовый слон» или что-то подобное бывает. И, как видно, все это очень неприятно для посла и для страны, которую он представляет. На это они уже среагировали, так что процесс пошел».

Нина Пертенава имеет в виду заявление представителя Госдепартамента США. Еще 21 июля Нед Прайс напомнил, что «дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом», и что это попытка перевести внимание общества от главных целей по выполнению 12 рекомендаций Брюсселя для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.

Этого мнения придерживается и Давид Сихарулидзе – бывший посол Грузии в США, бывший министр обороны, один из руководителей НПО «Атлантический совет – Грузия». Называет он истинного автора этой кампании:

«Это спланированная конкретно Бидзиной Иванишвили кампания, ставящая целью установить в Грузии авторитаризм. Потому все то, что касается развития демократии в Грузии, для него неприемлемо, это подрывает его власть. Он прибегает к такой форме российской политтехнологии: выдвигает послу абсурдные, сумасшедшие обвинения, при этом они делают это в эпистолярной форме, пишут бессмысленные письма. Они полны теорий заговора, а это, как известно, – одна из главных линий российской пропаганды. Все это указывает на то, что в Грузии государство захвачено одним российским олигархом и растут тенденции авторитаризма».

От этого больше всего пострадает Грузия и грузинский народ, продолжает Давид Сихарулидзе и отвечает на вопрос: кому это еще выгодно:

«Единственная, кому выгодна такая ситуация, – это Россия. Ее устраивает, чтобы у Грузии разладились отношения со стратегическим партнером, с именем которого связаны стабильность, безопасность, суверенитет нашей страны. Ведь США, помимо сотрудничества и помощи в экономической, демократических сферах, всегда играли очень важную роль в политике непризнания (международным сообществом) оккупированных Россией грузинских территорий».

Досаднее всего Давиду Сихарулидзе то, что у этой антиамериканской кампании пока не видно конца.

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