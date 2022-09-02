Антизападная риторика в Грузии отменяется. Спустя два месяца интенсивной травли посла США Келли Дегнан со стороны бывших депутатов «Грузинской мечты» премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее углубление этой полемики не входит в интересы страны. Заявлению Гарибашвили предшествовал призыв к нему президента Саломе Зурабишвили дистанцироваться от антизападной риторики, прекратить обвинять международных партнеров в желании втянуть Грузию в войну и доказать, что Грузия действительно солидарна с Украиной.

Очевидные слова из уст премьер-министра Ираклия Гарибашвили все чаще кажутся невероятными. Ему понадобилось два месяца, чтобы сообщить, что не в интересах Грузии выступления против посла США в Грузии Келли Дегнан, которую яростно ведут четверо бывших депутатов «Грузинской мечты» – Дмитрий Хундадзе, Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Только за август они распространили более шести писем. В них они утверждают, что некие силы пытаются втянуть Грузию в войну, а посла Келли Дегнан обвинили в намерении свергнуть власть «Грузинской мечты» любым путем.

Не так резко обиду на несправедливость ЕС на неких желающих втянуть страну в войну высказывали и сам премьер-министр, и другие лидеры правящей партии, особенно после того, как Тбилиси 24 июня, в отличие от Киева и Кишинева, не получил статус кандидата на членство в ЕС.

Накануне вечером, после посещения открытия «Евробаскета» в Тбилиси, Ираклий Гарибашвили посетовал в разговоре с журналистами, как мала Грузия и как она нуждается в поддержке первого государства в мире – США, а также других европейских стран. И что Вашингтон с первого дня независимости Грузии во всем и много помогает стране:

«Мы, конечно же, уважаем Америку (США), ее посла и всех ее представителей. У нас очень хорошее, тесное сотрудничество и партнерство. Госпожа Дегнан очень активный посол, и вы знаете, что она активно вовлечена в осуществление всех проектов и программ, которые проводит Америка в нашей стране. Думаю, мы такой полемикой не улучшим отношения с Америкой, а, напротив, сделаем себя слабее. Потому моя задача, как премьер-министра, и мое желание – усиливать и беречь эти отношения».

И хотя премьер-министр Гарибашвили несколько раз повторил, что не стоит продолжать и тем более углублять эту риторику, перебарщивая с ней, многих насторожило, что при этом он защитил конституционное право свободы выражения для депутатов, ополчившихся против посла Дегнан и всего Запада.

Там же глава правительства заверил журналистов, что это его заявление не связано с предшествующим часом ранее обращением к нему президента Саломе Зурабишвили. В двадцатиминутной речи президент раскритиковала власть за то, что с момента предоставления Грузии домашнего задания для получения статуса кандидата в ЕС представители грузинских властей ни разу не побывали в Брюсселе, а внутри страны разгорелась антизападная риторика.

«В первую очередь премьер-министр, правительство, большинство (парламентское) должны дистанцироваться от каких-то «троек» и «четверок», которые выступают с невероятными текстами и риторикой. Нельзя, чтобы мы одной рукой просили (европейскую) перспективу, а потому статус кандидата (на членство в ЕС), а другой бранили нашего американского стратегического партнера и обвиняли европейских и других партнеров в том, что якобы они хотят втянуть нас в какую-то войну», – заявила президент Саломе Зурабишвили.

Президент призвала главу правительства с трибуны предстоящей Генассамблеи ООН развеять сомнения мирового сообщества, «может ли Грузия на самом деле быть солидарной с Украиной», и напомнила, что друзей и партнеров не критикуют за спиной. Завершая, Зурабишвили, призвав оппозицию покончить с «непонятным бойкотом» в парламенте, предостерегла власти:

«Ответственность несут все. Но главная ответственность лежит на власти. И население, и общество, и я лично смотрим, что происходит и как происходит, и провал этого шанса никто никому не простит!»

В оппозиции остались довольны заявлением президента. Депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе считает, что несмотря на то, что президент не назвала по имени Бидзину Иванишвили, она практически уличила власть, и это вызвано, по мнению оппозиционера, тем, что недовольство грузинскими властями на Западе достигло критической отметки. Однако Роман Гоциридзе не верит в искренность премьер-министра и его команды:

«Цель у них одна – препятствовать евроинтеграции Грузии и вернуть ее в пространство политического влияния России. У них единственная забота – сохранить власть и позиции Бидзины Иванишвили. Их интересом является не страна, а служба Бидзине Иванишвили».

Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе смену риторики премьер-министра объяснил двумя причинами:

«Украина с помощью Запада достигает успеха на войне. И второе: антизападная риторика в Грузии не дала результата».

Депутат «Лело» Саломе Самадашвили считает, что таким образом глава правительства попытался сгладить углы перед визитами в Брюссель и Нью-Йорк:

«На фоне того, что «Грузинская мечта» целенаправленно наносит вред стратегическим интересам страны в отношениях с Западом, никакая «косметика» «Грузинской мечте» не поможет. В Вашингтоне установилось четкое мнение об этой власти. Потому, если мы хотим сохранить независимость государства, нашей повесткой дня, как и грузинского народа, должно стать завершение власти этого режима путем демократических выборов».

В «Грузинской мечте» тем временем вспомнили, что с самого начала дистанцировались от покинувших партию депутатов. Поэтому критику президента там сочли необоснованной.

В штыки восприняли слова Саломе Зурабишвили и в самой «четверке». Депутат Дмитрий Хундадзе напомнил президенту, что, благодаря таким, как они, она и стала в свое время президентом, что их не четверо, а гораздо больше, и что «четверка не завершает свою деятельность, а только начинает».

Хундадзе и его соратники «добрым знаком» посчитали заявление премьер-министра: значит, их усилия дали результат, и пообещали, что продолжат стоять на страже интересов страны.

В этом наблюдатели увидели очередное доказательство связи отколовшейся группы депутатов с властью. Потому бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели уверена, что при искреннем желании остановить антизападную риторику премьер-министр поступил бы иначе. Тина Хидашели за происходящим наблюдает из Праги, где она участвует в международной конференции Forum 2000. Они поделилась своими наблюдениями в прямом эфире ТВ «Формула».

«В прямом смысле весь мир представлен здесь. Большинство в дискуссиях, в личных общениях поражаются, как Грузия умудрилась в лице США обнаружить врага номер один. Если Гарибашвили действительно осознает проблему, он не должен ограничиваться лишь такими заявлениями. Никто не верит, что эта четверка депутатов говорит по своей инициативе и у них нет связи с властью. Потому нужно остановить этот позорный процесс. Это по силам премьер-министру, руководству «Грузинской мечты» – остановить этих четверых неадекватных людей, которые позорят Грузию во всем мире», – возмущается Тина Хидашели.

Ираклий Гарибашвили отправляется в Брюссель на заседание совета по ассоциации Грузии с ЕС 6 сентября, а через три недели – на Генассамблею ООН в США. Ответа на вопрос, что означает нынешнее заявление – промежуточную паузу в антизападной риторике грузинских властей или ее бесповоротную отмену, – осталось ждать недолго.

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