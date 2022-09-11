На встречу «Грузинской мечты» пришли депутаты, «покинувшие» партию и критикующие США

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников заявляют, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой до полного освобождения территории страны в международно признанных границах - включая аннексированный Крым. С такими заявлениями они выступили на международном форуме Yalta European Strategy, который прошел в Киеве. Как отмечает «Украинская правда», место и время проведения форума держалось в секрете.

Как заявил Зеленский, путь к возвращению территорий «с каждым днем становится все яснее. Мы видим контуры восстановления территориальной целостности нашего государства». По словам президента, Украина «не может позволить себе остановиться». Зеленский отметил, что некоторые политики и даже лидеры стран Запада «толкают Украину в чьи-то объятия», но она не пойдет на компромисс. По мнению Зеленского, важным этапом войны с Россией станут ближайшие 3 месяца, которые, по его оценке, будут важнее для страны, чем предыдущие 30 лет ее независимости.

«Украинская правда» со ссылкой на свои источники утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев якобы привез послание президента Джо Байдена о необходимости для Украины начать переговоры с Россией. Официальные лица США и Украины не подтверждали это. Во время форума YES, однако, ряд украинских руководителей прямо отвергли такие переговоры. Как заявил министр обороны Алексей Резников, за время войны украинские руководители «научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры».

По словам Резникова, в феврале и марте на переговорах в Беларуси и Стамбуле украинская делегация была готова к договоренностям о перемирии в случае отвода российских войск на рубежи перед началом вторжения 23 февраля. «Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен»,- сказал Резников. Новая позиция Украины, по его словам, предполагает, что до полного вывода российских войск, в том числе из Крыма, никаких переговоров не будет.

Высказывания украинских лидеров сделаны на фоне крупномасштабного наступления украинских войск в Харьковской области, в ходе которого за несколько дней были освобождены большие территории с рядом городов.

При этом под контролем России остаются значительные территории, в том числе занятые после 24 февраля части Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.