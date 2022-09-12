Выступающий за Сербию борец Зураб Датунашвили стал двукратным чемпионом мира

Грузинский борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили второй раз подряд стал чемпионом мира. Выступающий за Сербию спортсмен в финале чемпионата в Белграде в категории до 87 кг победил Турпала Бисултанова (Дания), пишет агентство «Новости-Грузия».

Зураб Датунашвили является трехкратным чемпионом Европы. Он выигрывал соревнования в 2017 и 2018 годах, представляя сборную Грузии. В апреле 2021 года Датунашвили стал победителем чемпионата Европы в Варшаве, уже выступая от имени Сербии.

Датунашвили в 2020 году сменил гражданство после конфликта с президентом Федерации борьбы Гегой Гегешидзе. В январе 2019 года Гегешидзе во время спора со спортсменом ударил его по голове грифом от штанги. Кроме того, Датунашвили заявлял, что Гегешидзе превратил федерацию «в гнездо коррупции и кумовства». Не добившись отставки президента федерации, Датунашвили заявил, что не будет выступать за сборную Грузии.

Свою первую победу на чемпионате мира – это произошло на турнире в Норвегии в 2021 году, Датунашвили посвятил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Датунашвили выложил после соревнований свое фото с медалью и в поясе чемпиона, на его майке было написано «Free Saakashvili».

В августе 2021 года Зураб Датунашвили принес Сербии бронзовую медаль Олимпиады в Токио.