Выступающий за Сербию борец Зураб Датунашвили стал двукратным чемпионом мира

США помогали Киеву при подготовке контрнаступления, предоставляя Киеву разведывательные данные, а также "постоянно" обсуждали способы остановить продвижение России на востоке Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.



Какая информация о контрнаступлении была передана США и какие советы дали американские военные, источники газеты уточнить отказались. По данным The New York Times, Соединенные Штаты с самого начала войны предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии.

По информации издания, последнее контрнаступление Украины — стандартный прием дезориентации, который используют американские войска в специальных операциях. Украинская армия обучается способам ведения "нерегулярной войны" у США с 2014 года, пишет газета.

Собеседники издания допустили, что нынешнее наступление может быть начальным этапом кампании Вооружённых сил Украины, которая может значительно отодвинуть российскую линию фронта.

Однако некоторые чиновники сдержанны в оценках и не исключают, что контрнаступление будет остановлено, так как украинская армия сталкивается с нехваткой вооружения, в частности, артиллерийских снарядов.