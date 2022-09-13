Абхазский МИД запретил проект ФАО из-за «сбора разведданных» близ базы РФ

Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия объявило гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных». Об этом заявил глава абхазского ведомства Инал Ардзинба.

По его словам, Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.

ФАО является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом.

Целью программы было развитие абхазских сортов винограда. Однако Ардзинба утверждает, что Лукас занималась сбором разведданных. Ранее она работала в министерстве обороны Франции, а также занимала должность военного атташе Франции в Тбилиси.

Ардзинба заявил, что действия Лукас рассматриваются как прямая угроза национальной безопасности Абхазии.

«В связи с этим принято следующее решение: запретить реализацию данного проекта вблизи Объединенной российской базы, которая гарантирует нашу безопасность», – отметил он.

По информации Ардзинба, Лукас уже покинула территорию Абхазии. Он также добавил, что международные организации, работающие в Абхазии, не признают её государственный суверенитет.

«Но мы им покажем, что такое абхазское государство», – добавил он.

В обращении Ардзинба сказал, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.