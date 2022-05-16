Показательная порка «Движения против голода»

На прошлой неделе в Абхазии торжественно запретили проект международной организации «Движение против голода». Это произошло во время рабочего совещания в Галском районе 13 мая. В совещании приняли участие министр иностранных дел Инал Ардзинба, глава СГБ Роберт Киут, глава Министерства юстиции Анри Барциц, глава района Константин Пилия и представители международных организаций.

Встреча проходила за закрытыми дверями. Однако вскоре после встречи появилась официальная информация. СГБ, МИД и Минюст сообщали, что в анкете проекта «Движение против голода» «Совершенствование местного самоуправления с помощью инклюзивного подхода в области развития», предоставленной в МИД для получения сертификата, разрешающего деятельность по данному проекту, была указана неполная информация. И Министерство иностранных дел расценило это «как факт сокрытия достоверных данных». От фразы потянуло уголовным кодексом, но дальше патриотических высказываний дело не пошло. «Такого рода инициативы носят исключительно политический характер и направлены на продвижение целей и задач, декларируемых правительством Грузии в ряде опубликованных официальных программах в отношении Республики Абхазия», – говорится в официальном сообщении СГБ.

Парадная патриотичность, с которой сразу три ведомства объявили о закрытии проекта, к осуществлению которого НПО еще и не приступало, – необычна для Абхазии. Ведь все проекты международных организаций проходят согласование с министерствами иностранных дел, здравоохранения, просвещения, экологии, с главами муниципальных органов власти и так далее. Если проект вызвал неодобрение, то в него вносились изменения или МИД в рабочем порядке отказывал в его лицензировании. Без всякого ажиотажа и «позорного столба».

Но с приходом нового министра иностранных дел Инала Ардзинба политика государства в отношении НПО изменилась. Некоторое время назад в Абхазии разгорелся скандал из-за проекта, который осуществляла местная неправительственная организация в 2021 году. Это был социологический опрос граждан Абхазии, в котором затрагивались вопросы внутриполитического характера, «а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией». Инал Ардзинба на совещании в МИД в январе этого года громко заявил, что «организация просто не имеет права этим заниматься». Однако скандал утих, как только выяснилось, что карт-бланш на осуществление этого проекта был получен от президента.

И тогда для показательной порки был избран проект международной организации «Движение против голода». И здесь сразили наповал методы, которыми пользовались власти Абхазии. Службой государственной безопасности из офиса данной организации были изъяты все компьютеры, которые так и не были возвращены собственнику. Правовые аспекты данного изъятия (говорят, что есть решение суда) и, по сути, присвоенная техника вызывают массу вопросов, но никто не готов говорить на эту тему и тем более опротестовывать действия СГБ. В компьютерах ничего компрометирующего организацию не нашли. Но 8 апреля во время встречи министра иностранных дел с представителями международных организаций Инал Ардзинба публично, в присутствии журналистов заявил о закрытии проекта, который вписывается в грузинскую стратегию вовлечения без признания, так как предусматривал совместную встречу в третьей стране представителей Грузии и Абхазии и других стран, где запланированы подобные проекты. «Дайте список людей, которые там участвуют, и этот проект мы приостанавливаем», – заявил министр Инал Ардзинба. Казалось бы, проект запрещен и на этом можно было завершить историю. Про список людей – даже комментировать не буду.

Конечно, первый вопрос, который возникает, – в чем смысл подобных запретов? Как может МИД запретить частным лицам принимать участие в разного рода тематических или профессиональных конференциях за пределами Абхазии? Поэтому можно констатировать, что этой «показательной порке» перед принятием закона об иностранных агентах, который входит в пакет документов о гармонизации законодательства России и Абхазии, необходима поддержка общественности. И она поступила: пользователи социальной сети в большинстве своем одобрили действия министра, призвали к запрету всех НПО и обвинили их в развале государства. Это ж как приятно наконец-то найти тех, кто разваливает государство.

Но я вернусь к патриотической риторике, которая и мне не чужда, чтобы напомнить Иналу Ардзинба, Роберту Киут и Анри Барциц скандалы последних двух лет, которые они обошли своим вниманием. Если бы они проявили большую бдительность, то наверняка бы заметили, что призывы Аслана Бжания налаживать контакты между Грузией и Абхазией «в экономической сфере», визит помощника президента Абхазии Бенура Квирая в Тбилиси для налаживания торгово-экономических отношений, «крестный ход» «Альянса патриотов Грузии», организованный другим помощником президента Лашей Сакания. Внесение Асланом Бжания в «Концепцию внешней политики» многоуровневого диалога, равно как и проект «Движения против голода», разве не вписывается в грузинскую стратегию вовлечения без признания? Почему же тогда патриотами «работали» только ветераны грузино-абхазской войны, а СГБ, МИД и Минюст отлынивали? Думаю, что справедливости ради, исходя из интересов государства, было бы логично начать с самого начала. А то получаются какие-то двойные стандарты, и мы теперь совсем запутались, чего хотят наши чиновники: чтобы был многоуровневый диалог с Грузией или чтобы его не было? Или весь патриотизм заканчивается на том, чтобы принять закон об иностранных агентах?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции