Кобахидзе пояснил, что идея о референдуме по «второму фронту» была сарказмом

Инициатива о проведении плебисцита в Грузии на тему открытия «второго фронта» против России содержала сарказм. Об этом автор идеи, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в интервью телекомпании «Рустави-2».

«На самом деле в этом заявлении (о проведении плебисцита – ред.), был определенный сарказм и ирония. Мы знаем, и это видно по опросам, что наше общество против войны. Многие говорят, что любое общество против войны, но это не так. В конкретной ситуации общество может поддерживать войну, исходя из того, что нужно стране», – сказал Кобахидзе.

Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем.

Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывают и западные политики. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.

13 сентября Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами заявил, что власти могут провести плебисцит и спросить у народа, хочет ли он открытия в Грузии «второго фронта» против РФ.