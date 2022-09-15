Новым спикером югоосетинского парламента стал Алан Алборов

Новым спикером парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия стал экс-мэр Цхинвали Алан Алборов. Он представляет партию «Ныхас», лидер которой – югоосетинский президент Алан Гаглоев.

На должность спикера также была представлена кандидатура Ацамаза Бибилова из партии «Единая Осетия».

В ходе тайного голосования за Алборова проголосовал 21 депутат, за Бибилова – 12.

Ранее парламент на первом заседании осенней сессии прекратил полномочия спикера Алана Тадтаева. Он выступил перед депутатами и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу парламента. По его словам, до сих пор работа законодательного органа не велась на должном уровне.

«Сегодня я принял решение снять с себя полномочия председателя законодательного органа власти. На протяжение последних лет мы наблюдаем много примеров недопонимания, противостояния, бойкотирования отдельными депутатами своих обязанностей и мало конструктива и работы на благо народа Южной Осетии. В течение нескольких лет я всячески пытался договориться с депутатами всех фракции, шел на уступки, лишь бы парламент начал нормально функционировать, но все тщетно. Я снимаю с себя полномочия председателя парламента в надежде, что депутаты начнут работать для народа, который их избрал. Служу Отечеству!», – сказал Тадтаев.

Как сообщает агентство «Рес», Тадтаев продолжит работу в парламенте в качестве рядового депутата.

Алан Тадтаев представляет партию «Единая Осетия». Он возглавил законодательный орган в июне 2019 года после парламентских выборов. Тадтаев – соратник экс-президента Анатолия Бибилова.