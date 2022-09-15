Захарова: призыв Украины к Грузии по «второму фронту» – провокация

В Ереване состоялось заседание Совета безопасности Армении, в котором принял участие президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

После прошедших обсуждений Арутюнян на своей странице в Facebook написал, что на данном этапе не обсуждается ни один документ, касающийся статуса Нагорного Карабаха.

«В своей речи, обращенной к нашим коллегам в Республике Армения, я передал все наши опасения, подчеркнув, что ни один документ не может превысить право и стремления нашего народа жить свободно и суверенно. Власти Армении подтвердили, что без обсуждения с властями Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и с учетом мнения нашего народа ни один документ, связанный с Арцахом, не будет подписан», – написал Арутюнян.

В Армении также находится делегация Национального собрания Нагорного Карабаха. Согласно сообщению, распространенному ранее офисом карабахского лидера, с властями Армении запланированы политические консультации, в рамках которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация, будут представлены опасения народа Карабаха и позиции властей.

Как сообщалось ранее, после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента Армении вечером 14 сентября собрались граждане, требуя его отставки.

В ходе «правительственного часа» в парламенте Никол Пашинян, в частности, сказал:

«Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».

Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет:

«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».

Интенсивные боевые действия на армяно-азербайджанской границе начались в полночь 13 сентября. Официальный Баку утверждает, что прибег к силе из-за «провокаций», которыми Ереван якобы пытается сорвать мирный процесс между двумя странами. Армянская сторона категорически отвергает это обвинение. Ереван обратился к России, в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и сегодня утром зафиксировано не было.

Азербайджанская сторона сообщает о 71 погибшем военнослужащем, с армянской стороны погибли как минимум 105 человек.