Инал Ардзинба о проекте ФАО: «Мы ничего не закрывали»

Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба опроверг информацию о полном закрытии проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), целью которого является развитие абхазских сортов винограда. По словам Ардзинба, речь идет лишь о запрете на осуществление проекта близ российской военной базы – в селе Приморское Гудаутского района.

Таким образом Ардзинба прокомментировал интервью президента Ассоциации виноделов Абхазии «Эху Кавказа», в котором Алхас Аргун выступил в защиту руководителя проекта, гражданки Франции Тифэн Лукас – её абхазский МИД объявил персоной нон грата «за сбор разведданных».

«Это же неправда. Мы же ничего не закрывали. Я пригласил руководителя ФАО и сказал, что рядом с военной базой и вот с этой женщиной (Тифэн Лукас – ред.) вы ничего делать не будете. Если хотите помочь нашим виноделам, сделайте в другом месте. Он сказал «хорошо» и засмеялся», – отметил Ардзинба.

По словам президента Ассоциации виноделов Абхазии, именно Тифэн Лукас привлекла в Абхазию лучших специалистов мира по выращиванию винограда.

«Она связала нас с ведущей лабораторией по винограду, с крупнейшей базой данных. У нас были очень интересные первые результаты по генетике нашего винограда, и вот сейчас ее обвинили в каком-то бредовом шпионаже. Это охота на ведьм», – сказал Алхас Аргун.